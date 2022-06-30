General Information
Excel Affiliates is a professional and highly-earning casino affiliate program created by experienced iGaming team. They have over 20 years of collective history in the industry, working with several brands including Vegas Paradise, Conquer Casino, BritainBet Online and many others that can be seen below.
Payment Models
Revshare. Affiliates will be able to earn 50% of the revenue share during the first three month period. After that, there's a tiered commission structure based on affiliate's performance which may change at any time. Affiliates should also be aware that certain casino brands carry different rates for their affiliates.
CPA. CPL. Hybrid. All these types are available upon individual request and discussion with the team members.
Payment Systems
Excel Affiliates is a reputable affiliate network with payment options available for you to choose from, such as Neteller, Envoy, Bank transfer and BACS. Your commission will be paid within 20 days of the previous month's activity while minimum payouts are £20, minimum payouts though bank transfers are £500. GBP is the only currency available on this platform.
Base Commission
Commission Type
Minimum Payment
Payment Frequency
Payment Method
Referral Commission
Tracking Software
Cookie Length
Affiliate Support
50% for the 1st 3 months, then 35%-50% revshare
Monthly Net-25
UK BACS, PayPal, Neteller, Bank Wire Transfer
N/A
Unknown
Support Team
Brands
Vegas Paradise
Currency
CAD, EUR, NOK, NZD, GBP
User Language
English, German
Support Language
English, German
Software Supplier
Thunderkick, Foxium, RabCat, ELK, Quick Spin, Blueprint Gaming, Wazdan, 1×2 Gaming, Iron Dog, LightingBox, Gamevy, Games Lab, MicroGaming, Extreme
Restricted countries
Yemen, Vanuatu, United States, United Kingdom, Ukraine, Uganda, Turkey, Trinidad and Tobago, Syrian Arab Republic, Sudan, Sri Lanka, Spain, South Sudan, Sint Maarten, Singapore, Serbia, Saudi Arabia, Samoa, Portugal, Netherlands, Malta, Lao People’s Democratic Republic, Korea, Democratic People’s republic of, Italy, Israel, Iraq, Iran, Islamic Republic of, Guyana, Guam, France, Ethiopia, Cyprus, Curaçao, Bonaire, Sint Eustatius and Saba, Australia, Aruba, American Samoa, Afghanistan
Payment System
Credit Card, iDEAL, Skrill, Neteller, Sofort, Trustly, PayPal, Qiwi, Webmoney, GiroPay, Paysafecard, EUTeller, PaybyPhone
Licence Type
MGA, UKGC
Product Type
Casino, Betting
Conquer Casino
Currency
CAD, EUR, USD, NZD, GBP
User Language
English, German
Support Language
English, German
Software Supplier
NetEnt, Scientific Games, Thunderkick, Foxium, Games Warehouse, 2by2 Gaming, Pear Fiction Gaming, Storm Gaming, Fortune factory, ELK, Blueprint Gaming, Genii, 1×2 Gaming, NYX Gaming Group, Iron Dog, LightingBox, Gamevy, Games Lab, MicroGaming, Bet gaming, Chance Interactive, Switch Studios, Crazy Tooth Studio, Slingshot, PlaySon, Play’n’Go, Extreme, Wazdan Gaming
Restricted countries
Zambia, Yemen, Virgin Islands, British, Vietnam, Uzbekistan, United States Minor Outlying Islands, United States, Ukraine, Uganda, Turkmenistan, Turkey, Tunisia, Tokelau, Thailand, Tajikistan, Taiwan, Province of China, Syrian Arab Republic, Sweden, Swaziland, Suriname, Sudan, Sri Lanka, Spain, Slovenia, Slovakia, Serbia, Senegal, Romania, Portugal, Poland, Philippines, Palestinian Territory, Occupied, Pakistan, Oman, Nigeria, Netherlands, Nepal, Namibia, Mozambique, Morocco, Montenegro, Mongolia, Malaysia, Malawi, Luxembourg, Lithuania, Libyan Arab Jamahiriya, Liberia, Lebanon, Latvia, Kyrgyzstan, Korea, Democratic People’s republic of, Kenya, Jordan, Jamaica, Italy, Ireland, Iraq, Iran, Islamic Republic of, Hungary, Haiti, Greece, Ghana, Gambia, Gabon, France, Ethiopia, Eritrea, Egypt, Djibouti, Denmark, Czech Republic, Cyprus, Cuba, Croatia, Congo, Democratic Republic of the, Congo, Colombia, China, Bulgaria, Belgium, Australia, American Samoa, Afghanistan
Payment System
Credit Card, iDEAL, Skrill, Neteller, Sofort, Trustly, PayPal, Qiwi, Webmoney, GiroPay, Paysafecard, Pay by phone/bill, EUTeller
Licence Type
MGA
Product Type
Casino
The Gold Lounge
Currency
CAD, EUR, NOK, NZD, GBP
User Language
English, Finnish, German, Norwegian Nynorsk, Norwegian
Support Language
English, German
Software Supplier
Thunderkick, Foxium, RabCat, Games Warehouse, Storm Gaming, Fortune factory, ELK, Quick Spin, Blueprint Gaming, Wazdan, Genii, 1×2 Gaming, NYX Gaming Group, Iron Dog, LightingBox, Gamevy, Games Lab, MicroGaming, Bet gaming, Switch Studios, Crazy Tooth Studio, Slingshot, Play’n’Go, Extreme, Just For The Win, Atomic Spin, Bluberi
Restricted countries
Zambia, Yemen, Virgin Islands, British, Vietnam, Uzbekistan, United States Minor Outlying Islands, United States, Ukraine, Uganda, Turkmenistan, Turkey, Tunisia, Tokelau, Thailand, Tajikistan, Taiwan, Province of China, Syrian Arab Republic, Sweden, Swaziland, Suriname, Sudan, Sri Lanka, Spain, Slovenia, Slovakia, Serbia, Senegal, Romania, Portugal, Poland, Philippines, Palestinian Territory, Occupied, Pakistan, Oman, Nigeria, Netherlands, Nepal, Namibia, Mozambique, Morocco, Montenegro, Mongolia, Malaysia, Malawi, Luxembourg, Lithuania, Libyan Arab Jamahiriya, Liberia, Lebanon, Latvia, Kyrgyzstan, Korea, Democratic People’s republic of, Kenya, Jordan, Jamaica, Italy, Ireland, Iraq, Iran, Islamic Republic of, Hungary, Haiti, Greece, Ghana, Gambia, Gabon, France, Ethiopia, Eritrea, Egypt, Djibouti, Denmark, Czech Republic, Cyprus, Cuba, Croatia, Congo, Democratic Republic of the, Congo, Colombia, China, Bulgaria, Belgium, Australia, American Samoa, Afghanistan
Payment System
iDEAL, Skrill, EcoPayz, Neteller, Sofort, Trustly, PayPal, Interac, Boku, GiroPay, Paysafecard, UKash
Licence Type
GibraltarGC
Product Type
Casino, Bingo
BritainBet
Currency
CAD, EUR, USD, NZD, GBP
User Language
English
Support Language
English
Software Supplier
NetEnt, Fugaso, Thunderkick, Foxium, Games Warehouse, Triple Edge Studios, Storm Gaming, Fortune factory, ELK, Quick Spin, Blueprint Gaming, Genii, Habanero, Spinomenal, Tom Horn, NextGen Gaming, 1×2 Gaming, Rival, NYX Gaming Group, Revolver, Iron Dog, LightingBox, Gamevy, Kalamba Games, Games Lab, MicroGaming, QuickFire, NoLimit City, Snowborn, Bet gaming, Switch Studios, Crazy Tooth Studio, Slingshot, Pulse8, GameBurgetStudios, Play’n’Go, Extreme, Just For The Win, All41Studios, Atomic Spin, Super spade games, NeonValley, AlchemyGaming, Golden Coin, Half Pixel Studios, Neko Games, Simpleplay, Lucky Strike
Restricted countries
Zambia, Yemen, Virgin Islands, British, Vietnam, Uzbekistan, United States Minor Outlying Islands, United States, Ukraine, Uganda, Turkmenistan, Turkey, Tunisia, Tokelau, Thailand, Tajikistan, Taiwan, Province of China, Syrian Arab Republic, Sweden, Swaziland, Suriname, Sudan, Sri Lanka, Spain, Slovenia, Slovakia, Serbia, Senegal, Romania, Portugal, Poland, Philippines, Palestinian Territory, Occupied, Pakistan, Oman, Nigeria, Netherlands, Nepal, Namibia, Mozambique, Morocco, Montenegro, Mongolia, Malaysia, Malawi, Luxembourg, Lithuania, Libyan Arab Jamahiriya, Liberia, Lebanon, Latvia, Kyrgyzstan, Korea, Democratic People’s republic of, Kenya, Jordan, Jamaica, Italy, Ireland, Iraq, Iran, Islamic Republic of, Hungary, Haiti, Greece, Ghana, Gambia, Gabon, France, Ethiopia, Eritrea, Egypt, Djibouti, Denmark, Czech Republic, Cyprus, Cuba, Croatia, Congo, Democratic Republic of the, Congo, Colombia, China, Bulgaria, Belgium, Australia, American Samoa, Afghanistan
Payment System
Credit Card, iDEAL, Skrill, Neteller, Sofort, Trustly, PayPal, Qiwi, Webmoney, GiroPay, Paysafecard, EUT
Product Type
Casino, Betting
Great Britain Casino
Currency
CAD, EUR, NOK, NZD, GBP
User Language
English, Finnish, German, Norwegian
Support Language
English, German
Software Supplier
NetEnt, Foxium, Games Warehouse, Storm Gaming, Fortune factory, ELK, Quick Spin, Blueprint Gam
Restricted countries
Zambia, Yemen, Virgin Islands, British, Vietnam, Uzbekistan, United States Minor Outlying Islands, United States, Ukraine, Uganda, Turkmenistan, Turkey, Tunisia, Tokelau, Thailand, Tajikistan, Taiwan, Province of China, Syrian Arab Republic, Sweden, Swaziland, Suriname, Sudan, Sri Lanka, Spain, Slovenia, Slovakia, Serbia, Senegal, Romania, Portugal, Poland, Philippines, Palestinian Territory, Occupied, Pakistan, Oman, Nigeria, Netherlands, Nepal, Namibia, Mozambique, Morocco, Montenegro, Mongolia, Malaysia, Malawi, Luxembourg, Lithuania, Libyan Arab Jamahiriya, Liberia, Lebanon, Latvia, Kyrgyzstan, Korea, Democratic People’s republic of, Kenya, Jordan, Jamaica, Italy, Ireland, Iraq, Iran, Islamic Republic of, Hungary, Haiti, Greece, Ghana, Gambia, Gabon, France, Ethiopia, Eritrea, Egypt, Djibouti, Denmark, Czech Republic, Cyprus, Cuba, Croatia, Congo, Democratic Republic of the, Congo, Colombia, China, Bulgaria, Belgium, Australia, American Samoa, Afghanistan
Payment System
Credit Card, iDEAL, Skrill, EcoPayz, Neteller, Sofort, Trustly, PayPal, Interac, Boku, GiroPay, Paysafecard, UKash
Licence Type
Gibraltar, UKGC
Product Type
Casino, Bingo
Grand Master Jack
Currency
EUR, USD, GBP, JPY, INR
User Language
English, German
Support Language
English, Finnish, Japanese
Software Supplier
NetEnt, Thunderkick, Foxium, RabCat, Quick Spin, Wazdan, NextGen Gaming, Iron Dog, LightingBox, Gamevy, Games Lab, MicroGaming, Extreme, ELK Gaming
Restricted countries
Zimbabwe, Zambia, Yemen, Virgin Islands, U.S., Virgin Islands, British, Vietnam, Vanuatu, Uzbekistan, United States Minor Outlying Islands, United States, United Kingdom, Ukraine, Uganda, Turks and Caicos Islands, Turkmenistan, Turkey, Trinidad and Tobago, Tokelau, Thailand, Tajikistan, Taiwan, Province of China, Syrian Arab Republic, Switzerland, Sweden, Suriname, Sudan, Sri Lanka, Spain, Slovenia, Slovakia, Serbia, Senegal, Saudi Arabia, Romania, Reunion, Portugal, Poland, Philippines, Palestinian Territory, Occupied, Pakistan, Oman, Nigeria, Niger, New Caledonia, Netherlands, Nepal, Namibia, Mozambique, Montserrat, Montenegro, Mongolia, Martinique, Malaysia, Malawi, Luxembourg, Lithuania, Libyan Arab Jamahiriya, Liberia, Latvia, Lao People’s Democratic Republic, Kyrgyzstan, Korea, Republic of, Korea, Democratic People’s republic of, Kenya, Jordan, Jamaica, Italy, Israel, Iraq, Iran, Islamic Republic of, Hungary, Haiti, Guadeloupe, Greece, Ghana, Germany, Gambia, Gabon, French Guiana, France, Estonia, Eritrea, Djibouti, Denmark, Czech Republic, Cyprus, Cuba, Croatia, Congo, Democratic Republic of the, Congo, Colombia, Christmas Island, China, Chile, Bulgaria, Belgium, Belarus, Australia, American Samoa, Afghanistan
Payment System
Visa, Credit Card, Skrill, EcoPayz, Neteller, Trustly, PayPal, Interac, MasterCard, Qiwi, Webmoney, GiroPay, Paysafecard, PaybyPhone
Licence Type
MGA, UKGC
Product Type
Casino, Live Casino
Spinzwin
Currency
CAD, EUR, USD, NZD, GBP
User Language
English, German
Support Language
English, German
Software Supplier
NetEnt, Thunderkick, Foxium, Games Warehouse, Storm Gaming, Fortune factory, ELK, Quick Spin, Blueprint Gaming, Genii, NextGen Gaming, 1×2 Gaming, NYX Gaming Group, Iron Dog, LightingBox, Gamevy, Games Lab, MicroGaming, QuickFire, Bet gaming, Switch Studios, Crazy Tooth Studio, Slingshot, Play’n’Go, Extreme, Just For The Win, Atomic Spin
Restricted countries
Yemen, Vanuatu, United States, United Kingdom, Ukraine, Uganda, Turkey, Trinidad and Tobago, Syrian Arab Republic, Sudan, Sri Lanka, Spain, South Sudan, Sint Maarten, Singapore, Serbia, Saudi Arabia, Samoa, Portugal, Netherlands, Malta, Lao People’s Democratic Republic, Korea, Democratic People’s republic of, Italy, Israel, Iraq, Iran, Islamic Republic of, Guyana, Guam, France, Ethiopia, Cyprus, Curaçao, Bonaire, Sint Eustatius and Saba, Australia, Aruba, American Samoa, Afghanistan
Payment System
Credit Card, iDEAL, Skrill, Neteller, Sofort, Trustly, PayPal, Qiwi, Webmoney, GiroPay, Paysafecard, EUTeller, PaybyPhone
Licence Type
MGA, UKGC
Product Type
Casino, Betting
Fruity King Casino
Currency
CAD, EUR, USD, NZD, GBP
User Language
English, German
Support Language
English, German
Software Supplier
NetEnt, Scientific Games, Big Time Gaming, Foxium, Games Warehouse, Pear Fiction Gaming, Storm Gaming, Fortune factory, ELK, Quick Spin, Blueprint Gaming, 1×2 Gaming, NYX Gaming Group, Iron Dog, LightingBox, Gamevy, Games Lab, MicroGaming, QuickFire, Chance Interactive, Crazy Tooth Studio, Slingshot, Play’n’Go, Extreme, Just For The Win, Thunderkick Gaming
Payment System
Credit Card, iDEAL, Skrill, Neteller, Sofort, Trustly, PayPal, Qiwi, Webmoney, GiroPay, Paysafecard, Pay by phone/bill, EUTeller
Licence Type
MGA, UKGC
Product Type
Casino
Monster Casino
Currency
CAD, EUR, NOK, USD, NZD, GBP
User Language
English, Finnish, German, Norwegian
Support Language
English, German
Software Supplier
NetEnt, Red Tiger Gaming, Scientific Games, IGT, Foxium, ELK, Blueprint Gaming, Yggdrasil, NYX Gaming Group, Iron Dog, LightingBox, Rising Entertainment, Eyecon, IWG, Konami, Extreme, Felt Games, Netkan
Payment System
iDEAL, Skrill, Sofort, Boku, GiroPay, UKash
Licence Type
UKGC
Product Type
Casino, Bingo
Online Casino London
Currency
GBP
User Language
English
Support Language
English
Software Supplier
NetEnt, Scientific Games, Blueprint Gaming, Genii, MicroGaming, PlaySon, Tom Horn Gaming
Payment System
Visa, Maestro, PayPal, MasterCard, Paysafecard, Pay by phone/bill
Licence Type
UKGC, AGCC
Product Type
Casino
Why Choose Excel Affiliates Program
Excel Affiliates is a reputable affiliate network with over 20 years of experience. They offer several commission deals and an easy way to get started, as well as excellent customer service options for those who need it. Their minimum withdrawal threshold starts at just £20 so you can try out with no risks.