Alpha Affiliates очень рады сотрудничеству с командой RevenueLab. Широкая экспертиза в сфере маркетинга для B2B в индустрии iGaming, отличные менеджеры, которые всегда оперативно решают все вопросы — всё это помогает развивать бизнес и заключать выгодные сделки для каждой стороны. Работаем с ними давно, и на протяжении всего сотрудничества профессионализм команды RevenueLab всегда оставался на должном высоком уровне, вместе с ними мы покоряем новые вершины.