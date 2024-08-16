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Топовые партнерские программы 2024

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Партнерская программа RevSharks

Добро пожаловать в обзор партнерской программы Revsharks. В этом обзоре мы расскажем о том, что представляет собой программа, каковы ее преимущества и как она работает.

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PokerStars Affiliates: Обзор Партнёрской Программы от RevenueLab

Ценители азартных игр приносят хороший доход казино, действующим в интернете. Многие из таких игорных заведений, стремясь привлечь новых игроков, разрабатывают и внедряют партнёрские программы. Яркий пример — PokerStars Affiliates, программа, выгодная как казино, которое её разработало, так и партнёрам игорного заведения, желающим монетизировать свой интернет-трафик. Описание программы PokerStars Affiliates, её условия, предусмотренные ей платёжные модели и системы — в этом обзоре.

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Bitstarz Affiliates

Bitstarz Affiliates — это партнерская программа для Bitstarz Casino, казино с более чем 600 играми с популярными джекпотами, настольными играми, живым казино и игровыми автоматами. Казино BitStarz, ориентированное на глобальный рынок, доступно для игроков в США, предлагая ставки как в евро, так и в биткойнах. Партнеры Bitstarz предлагают долю дохода до 40%.

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Betwinner Affiliates

Известная площадка, сайт которой оформлен в фирменных цветах бренда Betwinner и переведен на 2 языка. Есть лаконичный легкий лендинг с основной информацией и формами для регистрации и обращения в службу поддержки. 

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1win Partners Партнерская Программа от Букмекера 1win

1win Partners — это партнерская программа для 1win Casino в сфере азартных игр и ставок. Компания является известной и надежной гемблинг-партнеркой во многих странах благодаря большому количеству спецпредложений и высокому коэффициенту удержания. Для тех, кто хочет начать монетизировать свой трафик, отличной площадкой станет партнерка 1win.

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Преимущества RevenueLab

Поможем выбрать лучший оффер

При выборе партнерской программы стоит учитывать такие детали, как репутация бренда, размер комиссий, и многое другое. Наши аффилейт-менеджеры проанализируют все факторы и предложат самые выгодные офферы. У нас ты найдешь программу под любой тип трафика! Так, при небольших усилиях и правильной партнерке ты сможешь достичь значительного финансового успеха. Лей трафик – мы позаботимся об остальном!Все программы
Наш блог

Новичок в партнерском маркетинге?

Узнай, как начать зарабатывать на арбитраже трафика. Первые шаги в партнерском маркетинге, различные типы заработка, самые конвертящие гео и многие другие темы ищи в нашем блоге

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Новости
Конференция iGB Live в Амстердаме: как это было

Команда RevenueLab побывала на iGB Live в Амстердаме. Мы до сих пор вспоминаем это время как период продуктивной работы и новых полезных знакомств. Делимся результатами iGB 2024 с вами.

Статьи
iGaming SEO: Особенности национального ранжирования по странам

Национальное ранжирование играет ключевую роль в успехе SEO-кампаний, поскольку поисковые системы, такие как Google, учитывают множество факторов при ранжировании сайтов в разных странах. Важно понимать, что такое национальное ранжирование, как Google ранжирует сайты в разных странах и какие нюансы следует учитывать при продвижении сайта на международных рынках. В этой статье мы подробно рассмотрим все эти аспекты, чтобы помочь аффилиатам улучшить свои стратегии и добиться лучших результатов.

Новости
Вечер, который запомнится надолго: закрытая вечеринка RevenueLab на IGB Амстердам 2024

На ярком событии IGB Live Амстердам 2024 команда RevenueLab собрала своих лучших партнеров в теплой и уютной атмосфере. Это была не просто деловая встреча, а встреча старых друзей, где бизнес-вопросы обсуждались легко и непринужденно, а вечер прошел в атмосфере продуктивного общения и профессионального взаимодействия.

Статьи
Компании в партнерском маркетинге: что это и как найти подходящую

Преимущества сотрудничества с партнерскими компаниями разнообразны. Эти компании не только предоставляют предприятиям доступ к разнообразной сети партнеров, но и предлагают ценные сведения, инструменты отслеживания и аналитику, которые помогают предприятиям контролировать эффективность своих партнерских программ.

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