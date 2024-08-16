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Национальное ранжирование играет ключевую роль в успехе SEO-кампаний, поскольку поисковые системы, такие как Google, учитывают множество факторов при ранжировании сайтов в разных странах. Важно понимать, что такое национальное ранжирование, как Google ранжирует сайты в разных странах и какие нюансы следует учитывать при продвижении сайта на международных рынках. В этой статье мы подробно рассмотрим все эти аспекты, чтобы помочь аффилиатам улучшить свои стратегии и добиться лучших результатов.