Добро пожаловать в обзор партнерской программы Revsharks. В этом обзоре мы расскажем о том, что представляет собой программа, каковы ее преимущества и как она работает.
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Топовые партнерские программы 2024
Ценители азартных игр приносят хороший доход казино, действующим в интернете. Многие из таких игорных заведений, стремясь привлечь новых игроков, разрабатывают и внедряют партнёрские программы. Яркий пример — PokerStars Affiliates, программа, выгодная как казино, которое её разработало, так и партнёрам игорного заведения, желающим монетизировать свой интернет-трафик. Описание программы PokerStars Affiliates, её условия, предусмотренные ей платёжные модели и системы — в этом обзоре.
Bitstarz Affiliates — это партнерская программа для Bitstarz Casino, казино с более чем 600 играми с популярными джекпотами, настольными играми, живым казино и игровыми автоматами. Казино BitStarz, ориентированное на глобальный рынок, доступно для игроков в США, предлагая ставки как в евро, так и в биткойнах. Партнеры Bitstarz предлагают долю дохода до 40%.
Известная площадка, сайт которой оформлен в фирменных цветах бренда Betwinner и переведен на 2 языка. Есть лаконичный легкий лендинг с основной информацией и формами для регистрации и обращения в службу поддержки.
1win Partners — это партнерская программа для 1win Casino в сфере азартных игр и ставок. Компания является известной и надежной гемблинг-партнеркой во многих странах благодаря большому количеству спецпредложений и высокому коэффициенту удержания. Для тех, кто хочет начать монетизировать свой трафик, отличной площадкой станет партнерка 1win.
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Команда RevenueLab побывала на iGB Live в Амстердаме. Мы до сих пор вспоминаем это время как период продуктивной работы и новых полезных знакомств. Делимся результатами iGB 2024 с вами.
Национальное ранжирование играет ключевую роль в успехе SEO-кампаний, поскольку поисковые системы, такие как Google, учитывают множество факторов при ранжировании сайтов в разных странах. Важно понимать, что такое национальное ранжирование, как Google ранжирует сайты в разных странах и какие нюансы следует учитывать при продвижении сайта на международных рынках. В этой статье мы подробно рассмотрим все эти аспекты, чтобы помочь аффилиатам улучшить свои стратегии и добиться лучших результатов.
На ярком событии IGB Live Амстердам 2024 команда RevenueLab собрала своих лучших партнеров в теплой и уютной атмосфере. Это была не просто деловая встреча, а встреча старых друзей, где бизнес-вопросы обсуждались легко и непринужденно, а вечер прошел в атмосфере продуктивного общения и профессионального взаимодействия.
Давайте разберемся, что такое национальные домены, могут ли аффилиаты запускать на них сайты и как это поможет им в продвижении брендов. Плюс, узнаем, как обойти ограничения на регистрацию национальных доменов.
Преимущества сотрудничества с партнерскими компаниями разнообразны. Эти компании не только предоставляют предприятиям доступ к разнообразной сети партнеров, но и предлагают ценные сведения, инструменты отслеживания и аналитику, которые помогают предприятиям контролировать эффективность своих партнерских программ.