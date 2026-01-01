Размер дохода зависит от того, сколько зарабатывают приглашенные вами аффилиаты. Реферальное вознаграждение рассчитывается по двум моделям: 2% от CPA 4% от RevShare Ставки фиксированные — без скользящих процентов и скрытых условий. Вознаграждение выплачивается нами и не влияет на доход ваших рефералов.