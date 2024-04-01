О нас

В начале был трафик…

Компания RevenueLab создавалась в 2011 году как частное решение для нескольких аффилиатов. Спустя два года разработки и тестирования мы представили всему миру наш продукт – агрегатор партнерских программ для индустрии iGaming, не имеющий аналогов на рынке. Сегодня наша команда насчитывает уже более 80 сотрудников в восьми странах мира, но наши ключевые ценности остаются неизменны. RevenueLab был создан аффилиатами для аффилиатов – именно по этой причине мы точно знаем, что нужно нашим пользователям, и поэтому они остаются с нами на протяжении многих лет.