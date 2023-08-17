Самые популярные

Партнерский маркетинг — один из самых популярных способов заработка в Интернете путем продвижения различных продуктов и получения денежных выплат за успешно привлеченный трафик или действия, им совершаемые. Многие считают, что для заработка на арбитраже трафика необходимо иметь свой сайт, но на практике многие вебмастеры успешно обходятся без собственных веб-страниц. Хотя наличие сайта действительно может значительно облегчить работу в партнерском маркетинге и помочь увеличить прибыль, собственный сайт все еще не является обязательным условием для большинства партнерских программ. Существует несколько способов заниматься партнерским маркетингом без сайта. В этой статье мы рассмотрим некоторые из них, а также дадим несколько советов по эффективному продвижению без использования собственных сайтов.