Самые популярные

Команда RevenueLab побывала на iGB Live в Амстердаме. Мы до сих пор вспоминаем это время как период продуктивной работы и новых полезных знакомств. Делимся результатами iGB 2024 с вами.
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На ярком событии IGB Live Амстердам 2024 команда RevenueLab собрала своих лучших партнеров в теплой и уютной атмосфере. Это была не просто деловая встреча, а встреча старых друзей, где бизнес-вопросы обсуждались легко и непринужденно, а вечер прошел в атмосфере продуктивного общения и профессионального взаимодействия.
Индустрия азартных игр с каждым годом привлекает все больше игроков. Но в некоторых странах культура азартных игр, легальный игорный бизнес и количество потенциальных игроков значительно больше, чем в других. В этой статье мы расскажем о странах, где азартные игры наиболее популярны.
Партнерский маркетинг является одним из наиболее эффективных инструментов продвижения в современном бизнесе. Эта стратегия позволяет компаниям расширять свою аудиторию и увеличивать объемы продаж, сотрудничая с другими организациями или индивидуальными партнерами.
Гемблинг-вертикаль — одно из самых прибыльных направлений в партнерском маркетинге. Но чтобы начать зарабатывать на партнерских программах от онлайн-казино, предстоит потратить немало времени на поиск наиболее подходящей партнерки. Этот текст отлично подходит для начинающих вебмастеров, в нём мы делимся базовой информацией о партнерском маркетинге, о том, как сделать правильный выбор программы и составим топ лучших партнерских программ от онлайн-казино, подробно рассказав о каждой из них.
Партнерский маркетинг — один из самых популярных способов заработка в Интернете путем продвижения различных продуктов и получения денежных выплат за успешно привлеченный трафик или действия, им совершаемые. Многие считают, что для заработка на арбитраже трафика необходимо иметь свой сайт, но на практике многие вебмастеры успешно обходятся без собственных веб-страниц. Хотя наличие сайта действительно может значительно облегчить работу в партнерском маркетинге и помочь увеличить прибыль, собственный сайт все еще не является обязательным условием для большинства партнерских программ. Существует несколько способов заниматься партнерским маркетингом без сайта. В этой статье мы рассмотрим некоторые из них, а также дадим несколько советов по эффективному продвижению без использования собственных сайтов.
Гео-таргетинг является важным элементом успеха в гемблинге. Но как правильно выбрать гео для арбитража трафика? Как найти самые прибыльные страны для онлайн гемблинга? В этой статье мы расскажем об основных нюансах, которые необходимо учитывать при выборе гео/страны для арбитража трафика в гемблинге, а также составим список наиболее подходящих гео для начала своего бизнеса в арбитраже.
Партнерский маркетинг (или арбитраж трафика) стал важным способом заработка в интернете. Этим занимаются новички и опытные вебмастеры. Благодаря партнеркам, можно получать хороший доход. Причем освоить такой метод не составит труда. Как начать арбитраж трафика? Сначала необходимо изучить теоретические основы этой деятельности. Далее пользователь переходит к выбору партнерской программы. Следует посмотреть их список и остановиться на какой-либо из них.
Различных CPA партнерских программ существует множество. Каждая из них обладает своими ключевыми особенностями, которые могут влиять не только на прибыль, но и непосредственно на процесс зарабатывания этой прибыли. Необходимо быть готовым к тому, что два на первый взгляд похожих CPA оффера на практике будут отличаться друг от друга абсолютно во всем. Но разобраться в них не составит труда благодаря нашему сегодняшнему рейтингу. Ниже мы изучим базовые основы партнерских программ, взглянем на популярные CPA офферы и попробуем составить подробный рейтинг.
Команда RevenueLab побывала на iGB Live в Амстердаме. Мы до сих пор вспоминаем это время как период продуктивной работы и новых полезных знакомств. Делимся результатами iGB 2024 с вами.
Национальное ранжирование играет ключевую роль в успехе SEO-кампаний, поскольку поисковые системы, такие как Google, учитывают множество факторов при ранжировании сайтов в разных странах. Важно понимать, что такое национальное ранжирование, как Google ранжирует сайты в разных странах и какие нюансы следует учитывать при продвижении сайта на международных рынках. В этой статье мы подробно рассмотрим все эти аспекты, чтобы помочь аффилиатам улучшить свои стратегии и добиться лучших результатов.
На ярком событии IGB Live Амстердам 2024 команда RevenueLab собрала своих лучших партнеров в теплой и уютной атмосфере. Это была не просто деловая встреча, а встреча старых друзей, где бизнес-вопросы обсуждались легко и непринужденно, а вечер прошел в атмосфере продуктивного общения и профессионального взаимодействия.
Давайте разберемся, что такое национальные домены, могут ли аффилиаты запускать на них сайты и как это поможет им в продвижении брендов. Плюс, узнаем, как обойти ограничения на регистрацию национальных доменов.
Преимущества сотрудничества с партнерскими компаниями разнообразны. Эти компании не только предоставляют предприятиям доступ к разнообразной сети партнеров, но и предлагают ценные сведения, инструменты отслеживания и аналитику, которые помогают предприятиям контролировать эффективность своих партнерских программ.
Последние данные свидетельствуют о значительном росте мобильного трафика: значительная часть пользователей Интернета теперь заходит на сайты, в приложения и онлайн-сервисы с помощью своих мобильных устройств. Согласно текущей статистике, мобильный трафик составляет значительный процент от общего объема веб-трафика, что отражает переход к мобильным устройствам как основному средству взаимодействия с интернетом. Сравнение этих цифр с историческими данными подчеркивает экспоненциальный рост мобильного трафика и чётко обозначает его важность в цифровом ландшафте.
Целью данного текста является подробное рассмотрение связок в арбитраже трафика, их преимуществ и особенностей использования. Мы рассмотрим основные принципы работы арбитража трафика, определим, что такое связки и как они работают, а также проанализируем преимущества их использования. Кроме того, мы рассмотрим критерии выбора правильной связки, а также приведём примеры успешных связок и их результаты.
Привлекательность мобильного трафика заключается в его способности обеспечить более персонализированный, интерактивный и, в конечном счете, эффективный пользовательский опыт. Партнерский маркетинг в мобильных приложениях часто использует сложные алгоритмы, основанные на данных, и специфические знания пользователей для адаптации контента, предложений и рекламных акций к индивидуальным предпочтениям. Такой уровень детализированного таргетинга и вовлеченности может привести к повышению конверсии и увеличению числа ценных клиентов для аффилиатов гэмблинг-направления, способных эффективно использовать этот источник трафика.
Чем отличается оффер бренда от партнерской сети? Какие есть преимущества и недостатки у каждого из вариантов? Давайте ответим на эти вопросы подробно. Чем отличается оффер бренда от партнерской сети в iGaming.
Партнерская сеть является ключевым элементом в арбитраже трафика, обеспечивая эффективное взаимодействие между веб-мастерами и рекламодателями. Разберемся, что она представляет собой и какова ее роль в арбитраже трафика.
В этой статье мы рассмотрим важность автоматических трекеров. Расскажем, как использовать их с максимальной эффективностью, и приведем лучшие трекеры ссылок, чтобы помочь паблишерам оптимизировать работу. А при необходимости — еще и продемонстрировать свой вклад в успех бренда в конкретных цифрах.
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Мобильный трафик составляет более половины всего трафика в мире еще с 2017 года. Хотя еще в 2009 только 1,28% пользователей выходили в Интернет с телефонов, сейчас эта цифра в 46 раз больше — 59% всего трафика проходит через мобильные устройства.
В этой статье мы погрузимся в сферу сокращения URL-адресов в партнерском маркетинге, изучим его значение и разберемся, почему сокращение ссылок может стать ключевым методом улучшения эффективности и прибыльности в арбитраже трафика.
Сегодня любой человек с онлайн-аудиторией может заработать состояние в арбитраже трафика с нуля. По крайней мере, так говорят гуру. На поверку же, арбитраж – такая же бизнес-ниша, требующая инвестиций и бюджетного планирования для успеха в долгосрочной перспективе. В этой статье мы попытаемся выяснить, сколько стоит арбитраж трафика и с каких сумм новичку начать путь в партнерском маркетинге.
В этом руководстве мы рассмотрим важность поиска ЦА в гемблинге и изучим стратегии эффективного определения и охвата этой аудитории. Используя эти знания, арбитражники смогут оптимизировать свои кампании, повысить вовлеченность и обеспечить устойчивый рост в условиях жесткой конкуренции на рынке.
В этой статье мы рассмотрим стратегии и возможности получения прибыли от арбитража мобильного трафика в iGaming-индустрии. Поскольку рынок мобильных устройств продолжает расти, умение продавать мобильный трафик может сыграть решающую роль для партнерского маркетинга в динамичной индустрии.
Мобильный трафик — одно из ключевых понятий в современном мире цифрового маркетинга. С постоянным увеличением числа пользователей мобильных устройств, этот вид трафика становится все более значимым для рекламодателей и арбитражников.
В условиях конкуренции и постоянной борьбы за клиентов, первое впечатление, которое создает бренд, имеет ключевое значение. Промо-материалы — это ключ к тому, чтобы произвести наиболее сильное и запоминающееся впечатление на потенциальных клиентов. Они способны передать суть бренда, донести его ценностное предложение и пробудить любопытство пользователей. Создавая визуально привлекательные и убедительные промо-материалы, компании могут эффективно выделяться на фоне конкурентов и привлекать пользователей к дальнейшим исследованиям.