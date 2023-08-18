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Начни зарабатывать
на трафике

Наши эксперты iGaming индустрии подберут лучшие офферы под любой тип трафика. Всю рутинную работу, а также любые финансовые вопросы мы берем на себя

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Преимущества

Современные технологии для бизнеса

CPA

Эксклюзивные CPA офферы

Получи доступ к ведущим брендам, эксклюзивным сделкам и топовым ГЕО. Наш широкий выбор CPA-офферов гарантирует высокую конверсию и максимальный ROI
Маркетплейс

Маркетплейс для SEO аффилиатов

Получай дополнительную монетизацию через продажу рекламодателям позиций на сайтах. Мы составляем список брендов и выступаем гарантом сделки, а тебе остается только выбрать максимально подходящий вариант
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Офферы

Получи доступ к 1200+ брендам

Число подключенных к нашей платформе офферов постоянно растет. У нас есть бренды под любой тип трафика и ГЕО, даже самые экзотические. Мы всегда готовы найти новую программу под персональный запрос
Финансы

Вывод средств одним платежом

У нас доступно более 25 способов оплаты, включая криптовалюту. Сверим отчеты, объединим все выплаты от рекламодателей и отправим одним удобным платежом
Статистика

Единая статистика по всем офферам

Больше не нужно собирать статистику вручную из разных источников. Подключись к RevenueLab и ты получишь доступ к постоянно обновляемой статистике по 1200+ брендам
Монетизация

Офферы под все виды сделок

RevShare, CPA, Hybrid, Flat Fee, Listing Fee и Min Guarantees — выбирай подходящий вариант в зависимости от типа трафика. Мы гарантируем, что условия не изменятся внезапно
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Персональный менеджер

Помощь наших экспертов

Больше никаких долгих переписок с поддержкой брендов и поиска контактов менеджеров. Сотрудничая с нами, ты будешь общаться только с одним экспертом, который поможет решить любой, даже самый сложный, вопрос

Юлия
Тимлид
Алина
Тимлид
Тхай
Руководитель отдела по развитию бизнеса
Юлия
Аффилиат Менеджер
Илья Р.
Аффилиат Менеджер
Роман
Аффилейт менеджер
Мия
Руководитель аффилейт отдела
Дан
БД-менеджер
Юлия
Тимлид
Алина
Тимлид
Тхай
Руководитель отдела по развитию бизнеса
Юлия
Аффилиат Менеджер
Илья Р.
Аффилиат Менеджер
Роман
Аффилейт менеджер
Мия
Руководитель аффилейт отдела
Дан
БД-менеджер
Юлия
Тимлид
Алина
Тимлид
Тхай
Руководитель отдела по развитию бизнеса
Юлия
Аффилиат Менеджер
Илья Р.
Аффилиат Менеджер
Роман
Аффилейт менеджер
Мия
Руководитель аффилейт отдела
Дан
БД-менеджер
Нам доверяют лучшие
CasinoRank/Wdnetwork

Мы работаем с RevenueLab достаточно давно. Команда хорошо разбирается в индустрии iGaming и всегда готова решить любые проблемы в короткие сроки. Однозначно рекомендуем работать с ними.

Leetz Media

Работа с RevenueLab подарила нам исключительный опыт! Я не могу не подчеркнуть, насколько ответственна команда RevenueLab и какие ценные советы мы получили по монетизации трафика. Мы добились отличных результатов и сэкономили много ресурсов и времени, работая с RevenueLab. Если вы хотите развивать свой бизнес, RevenueLab — правильный выбор для вас.

SEOBrothers

RevenueLab помогает своим партнерам в любых вопросах. Менеджеры RevenueLab— специалисты в индустрии iGaming и всегда ответственно подходят к любым запросам. Вы не пожалеете выбрав RevenueLab!

Эман Пулис
SiGMA

RevenueLab разработал качественную платформу в сфере партнерского маркетинга. Тесное сотрудничество между рекламодателями и аффилиатами является результатом стремления основателей создать лучшую аффилиатскую сеть в индустрии iGaming. Команда состоит из экспертов отрасли, и они всегда готовы совершенствовать свою работу и становиться лучше.

Seofish

RevenueLab — это отличный продукт для монетизации SEO трафика. Удобная аналитика в личном кабинете, которая сможет дать ответ об эффективности офферов. Для больших команд, есть возможности для интеграции по API. Все бы это не работало, если бы не лучшие аффилейт менеджеры. Всё в одном месте для того, чтобы вести свой бизнес легально и строить планы на будущее.

Leetz Media

Работа с RevenueLab подарила нам исключительный опыт! Я не могу не подчеркнуть, насколько ответственна команда RevenueLab и какие ценные советы мы получили по монетизации трафика. Мы добились отличных результатов и сэкономили много ресурсов и времени, работая с RevenueLab. Если вы хотите развивать свой бизнес, RevenueLab — правильный выбор для вас.

gambleworld

Я очень рад работать с RevenueLab. Компания предоставляет широкий спектр партнерских программ под любое гео, даже самое необычное, своевременные выплаты, а менеджеры быстро реагируют и готовы решить любую проблему.

Adam Harber

RevenueLab помогают вебмастерам любого уровня и предлагают готовые решения. Ценю их за то, что в 2018 году были одними из проводников в мир гемблинга. Консультации по выбору гео, партнерских программ для наших сайтов, ключей, а также поддержка молодых сайтов на старте с помощью Setup Fee, Listing Fee, а позже подключение и более сложных сделок — ключевые преимущества их команды. Это настоящее и стабильное партнерство и Win-Win во всех аспектах.

Александр Братковский
AdlerTeam

Простота и удобство платформы позволяет быстро и эффективно отслеживать наши результаты. За более чем 2 года сотрудничества с командой RevenueLab мы нашли множество крутых партнерских программ для монетизации наших сайтов. Растём!

ZMTeam

RevenueLab — один из самых успешных партнеров в индустрии iGaming. Их команда четко понимает все потребности клиентов и всегда готова помочь. На платформе представлен огромный спектр зарубежных партнерских программ под любой тип трафика. Мы с нетерпением ждем развития наших длительных отношений.

revieweek

Мы рады, что начали сотрудничать с RevenueLab, мы нашли для себя большой выбор интересных брендов для продвижения в сфере iGaming. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджеров за оперативную поддержку по любым вопросам.

Casinoguru

Мы ценим сотрудничество с RevenueLab за их профессиональный и доброжелательный подход. Экспертные менеджеры — настоящее преимущество RevenueLab. Айжамал и Никита оперативны, готовы помочь, быстро реагируют на все запросы и предложения, настроены на успешное и длительное сотрудничество. Рекомендуем!

CasinoRank/Wdnetwork

Мы работаем с RevenueLab достаточно давно. Команда хорошо разбирается в индустрии iGaming и всегда готова решить любые проблемы в короткие сроки. Однозначно рекомендуем работать с ними.

Leetz Media

Работа с RevenueLab подарила нам исключительный опыт! Я не могу не подчеркнуть, насколько ответственна команда RevenueLab и какие ценные советы мы получили по монетизации трафика. Мы добились отличных результатов и сэкономили много ресурсов и времени, работая с RevenueLab. Если вы хотите развивать свой бизнес, RevenueLab — правильный выбор для вас.

SEOBrothers

RevenueLab помогает своим партнерам в любых вопросах. Менеджеры RevenueLab— специалисты в индустрии iGaming и всегда ответственно подходят к любым запросам. Вы не пожалеете выбрав RevenueLab!

Эман Пулис
SiGMA

RevenueLab разработал качественную платформу в сфере партнерского маркетинга. Тесное сотрудничество между рекламодателями и аффилиатами является результатом стремления основателей создать лучшую аффилиатскую сеть в индустрии iGaming. Команда состоит из экспертов отрасли, и они всегда готовы совершенствовать свою работу и становиться лучше.

Seofish

RevenueLab — это отличный продукт для монетизации SEO трафика. Удобная аналитика в личном кабинете, которая сможет дать ответ об эффективности офферов. Для больших команд, есть возможности для интеграции по API. Все бы это не работало, если бы не лучшие аффилейт менеджеры. Всё в одном месте для того, чтобы вести свой бизнес легально и строить планы на будущее.

Leetz Media

Работа с RevenueLab подарила нам исключительный опыт! Я не могу не подчеркнуть, насколько ответственна команда RevenueLab и какие ценные советы мы получили по монетизации трафика. Мы добились отличных результатов и сэкономили много ресурсов и времени, работая с RevenueLab. Если вы хотите развивать свой бизнес, RevenueLab — правильный выбор для вас.

gambleworld

Я очень рад работать с RevenueLab. Компания предоставляет широкий спектр партнерских программ под любое гео, даже самое необычное, своевременные выплаты, а менеджеры быстро реагируют и готовы решить любую проблему.

Adam Harber

RevenueLab помогают вебмастерам любого уровня и предлагают готовые решения. Ценю их за то, что в 2018 году были одними из проводников в мир гемблинга. Консультации по выбору гео, партнерских программ для наших сайтов, ключей, а также поддержка молодых сайтов на старте с помощью Setup Fee, Listing Fee, а позже подключение и более сложных сделок — ключевые преимущества их команды. Это настоящее и стабильное партнерство и Win-Win во всех аспектах.

Александр Братковский
AdlerTeam

Простота и удобство платформы позволяет быстро и эффективно отслеживать наши результаты. За более чем 2 года сотрудничества с командой RevenueLab мы нашли множество крутых партнерских программ для монетизации наших сайтов. Растём!

ZMTeam

RevenueLab — один из самых успешных партнеров в индустрии iGaming. Их команда четко понимает все потребности клиентов и всегда готова помочь. На платформе представлен огромный спектр зарубежных партнерских программ под любой тип трафика. Мы с нетерпением ждем развития наших длительных отношений.

revieweek

Мы рады, что начали сотрудничать с RevenueLab, мы нашли для себя большой выбор интересных брендов для продвижения в сфере iGaming. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджеров за оперативную поддержку по любым вопросам.

Casinoguru

Мы ценим сотрудничество с RevenueLab за их профессиональный и доброжелательный подход. Экспертные менеджеры — настоящее преимущество RevenueLab. Айжамал и Никита оперативны, готовы помочь, быстро реагируют на все запросы и предложения, настроены на успешное и длительное сотрудничество. Рекомендуем!

CasinoRank/Wdnetwork

Мы работаем с RevenueLab достаточно давно. Команда хорошо разбирается в индустрии iGaming и всегда готова решить любые проблемы в короткие сроки. Однозначно рекомендуем работать с ними.

Leetz Media

Работа с RevenueLab подарила нам исключительный опыт! Я не могу не подчеркнуть, насколько ответственна команда RevenueLab и какие ценные советы мы получили по монетизации трафика. Мы добились отличных результатов и сэкономили много ресурсов и времени, работая с RevenueLab. Если вы хотите развивать свой бизнес, RevenueLab — правильный выбор для вас.

SEOBrothers

RevenueLab помогает своим партнерам в любых вопросах. Менеджеры RevenueLab— специалисты в индустрии iGaming и всегда ответственно подходят к любым запросам. Вы не пожалеете выбрав RevenueLab!

Эман Пулис
SiGMA

RevenueLab разработал качественную платформу в сфере партнерского маркетинга. Тесное сотрудничество между рекламодателями и аффилиатами является результатом стремления основателей создать лучшую аффилиатскую сеть в индустрии iGaming. Команда состоит из экспертов отрасли, и они всегда готовы совершенствовать свою работу и становиться лучше.

Seofish

RevenueLab — это отличный продукт для монетизации SEO трафика. Удобная аналитика в личном кабинете, которая сможет дать ответ об эффективности офферов. Для больших команд, есть возможности для интеграции по API. Все бы это не работало, если бы не лучшие аффилейт менеджеры. Всё в одном месте для того, чтобы вести свой бизнес легально и строить планы на будущее.

Leetz Media

Работа с RevenueLab подарила нам исключительный опыт! Я не могу не подчеркнуть, насколько ответственна команда RevenueLab и какие ценные советы мы получили по монетизации трафика. Мы добились отличных результатов и сэкономили много ресурсов и времени, работая с RevenueLab. Если вы хотите развивать свой бизнес, RevenueLab — правильный выбор для вас.

gambleworld

Я очень рад работать с RevenueLab. Компания предоставляет широкий спектр партнерских программ под любое гео, даже самое необычное, своевременные выплаты, а менеджеры быстро реагируют и готовы решить любую проблему.

Adam Harber

RevenueLab помогают вебмастерам любого уровня и предлагают готовые решения. Ценю их за то, что в 2018 году были одними из проводников в мир гемблинга. Консультации по выбору гео, партнерских программ для наших сайтов, ключей, а также поддержка молодых сайтов на старте с помощью Setup Fee, Listing Fee, а позже подключение и более сложных сделок — ключевые преимущества их команды. Это настоящее и стабильное партнерство и Win-Win во всех аспектах.

Александр Братковский
AdlerTeam

Простота и удобство платформы позволяет быстро и эффективно отслеживать наши результаты. За более чем 2 года сотрудничества с командой RevenueLab мы нашли множество крутых партнерских программ для монетизации наших сайтов. Растём!

ZMTeam

RevenueLab — один из самых успешных партнеров в индустрии iGaming. Их команда четко понимает все потребности клиентов и всегда готова помочь. На платформе представлен огромный спектр зарубежных партнерских программ под любой тип трафика. Мы с нетерпением ждем развития наших длительных отношений.

revieweek

Мы рады, что начали сотрудничать с RevenueLab, мы нашли для себя большой выбор интересных брендов для продвижения в сфере iGaming. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджеров за оперативную поддержку по любым вопросам.

Casinoguru

Мы ценим сотрудничество с RevenueLab за их профессиональный и доброжелательный подход. Экспертные менеджеры — настоящее преимущество RevenueLab. Айжамал и Никита оперативны, готовы помочь, быстро реагируют на все запросы и предложения, настроены на успешное и длительное сотрудничество. Рекомендуем!

partners

Мы сотрудничаем
с 1200+ брендами

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Лучшие программы

Лучшие гемблинг и беттинг партнерские программы по версии RevenueLab

Лучшие партнерские программы в сфере гемблинга и беттинга представляют собой эффективный способ монетизации онлайн-проектов, предлагая веб-мастерам и арбитражникам новые возможности для заработка. Эти программы сочетают в себе выгодные условия сотрудничества и широкий спектр инструментов для дополнительного заработка, что делает их важным инструментом в арсенале современных маркетологов.

Что такое партнерские программы в сфере гемблинга?

Партнерские программы в направлениях гемблинга, беттинга и iGaming – это маркетинговая модель сотрудничества, при которой операторы онлайн-казино и букмекерских контор сотрудничают с веб-мастерами и владельцами сайтов для привлечения новых клиентов. Партнеры размещают на своих ресурсах рекламные материалы казино, ссылки или промокоды, и за каждый привлеченный депозит или активного игрока они получают вознаграждение.

Среди ключевых преимуществ партнерских программ в сфере гемблинга можно отметить:

  • Высокий заработок: Самые лучшие партнерские программы предлагают высокие ставки оплаты в форматах CPA, RevShare, CPL, или гибрид, что позволяет партнерам максимизировать доход, вне зависимости от их источника трафика.
  • Широкий выбор программ: Существует множество партнерских програм, из которых можно выбрать как общеизвестные бренды, так и развивающиеся проекты, что позволяет подобрать наиболее подходящий вариант в соответствии с вашими целями и аудиторией.
  • Простота интеграции: Партнерские программы предоставляют все необходимые инструменты для быстрой и простой интеграции рекламных материалов на ваш сайт или источник трафика.
  • Доступ к подробной статистике: Аналитика партнерских программ позволяет отслеживать эффективность рекламных кампаний, оптимизировать стратегию и максимизировать ROI.
  • Поддержка партнеров: Надежные партнерские программы обеспечивают оперативную и квалифицированную поддержку своих партнеров.

Как выбрать лучшую партнерскую программу?

Поиск подходящей партнерской программы требует тщательного подхода. При этом следует учитывать:
  • Надежность и репутацию бренда: Отдавайте предпочтение топ-партнерским программам от самых лучших и узнаваемых операторов с многолетним опытом работы, безупречной репутацией и положительными отзывами пользователей. Это позволит вам не только обезопасить себя от возможных проблем с выплатами, но и снизить стоимость привлечения новых клиентов на выбранный проект
  • Условия сотрудничества: Изучите предлагаемые модели оплаты, процентные ставки, условия вывода средств, наличие дополнительных бонусов и акций.
  • Целевая аудитория: Убедитесь, что целевая аудитория партнерской программы соответствует вашей, чтобы обеспечить эффективное продвижение и наиболее низкую стоимость привлечения аудитории в гемблинг проект.
  • Рекламные материалы: Оцените качество и разнообразие предоставляемых рекламных материалов, инструментов и технологий для продвижения. Качественные рекламные материалы помогут снизить траты вашего времени на разработку рекламных креативов которые вы будете использовать.
  • Статистика и аналитика: Проверьте наличие детальной статистики и инструментов аналитики для отслеживания эффективности рекламных кампаний. Доступ к подробной статистике позволит вам оптимизировать свои кампании и максимизировать доход.
  • Служба поддержки: Убедитесь, что партнерская программа предлагает оперативную и компетентную поддержку своим партнерам. В топовых партнерских программах надежная служба поддержки всегда готова ответить на ваши вопросы и помочь вам в решении любых проблем.
Используя эти критерии, вы сможете выбрать лучшие партнерские программы, которые будут соответствовать вашим потребностям и целям.

Какие существуют модели оплат?

В сфере гемблинга, общепринято используются такие модели оплат как:
  • CPA (Cost Per Acquisition или Cost Per Action): Фиксированная оплата за каждый привлеченный депозит или активного игрока. Данная модель является одной из самых популярных, так как позволяет партнерам получать быстрый доход.

  • RevShare (Revenue Share, она же Ревшара): Отчисление от прибыли, полученной казино или букмекерской конторой от привлеченных клиентов. Эта модель подходит для долгосрочного сотрудничества и может приносить значительный доход в долгосрочной перспективе.

  • CPL (Cost Per Lead): Оплата за лид, то есть за регистрацию или заполнение формы на сайте оператора. Данная модель подходит для привлечения новой аудитории и создания базы потенциальных клиентов.

  • Hybrid (она же гибрид): Комбинация нескольких моделей оплаты, например, CPA + RevShare. Гибридные модели позволяют партнерам получать максимальную выгоду от своих усилий, сочетая быстрый фиксированный доход от CPA с долгосрочной прибылью от RevShare.
Выбор модели оплаты зависит от ваших целей и стратегии. Чтобы выбрать лучшую партнерскую программу для вашей аудитории, ниже мы представили обзор топовых партнерских программ.

Рейтинг лучших гемблинг и беттинг партнерских программ в 2024 году

В таблице ниже представлены топ партнерских программ в сферах азартных игр и ставок в 2024 году, отобранные RevenueLab по таким критериям, как надежность, наилучшие бонусы, разнообразие предложений и качество поддержки.

Заключение

Сотрудничая с авторитетными брендами и выбирая лучшие партнерские программы онлайн-гемблинга, партнеры могут открыть целый мир возможностей, в том числе:
  • Высокие доходы: увеличьте свой потенциальный доход с помощью конкурентоспособных ставок и моделей.
  • Персонализированные модели пассивного заработка: найдите программы, которые подходят вашей конкретной аудитории, и после настройки программы она может работать в автоматическом режиме.
  • Удобство. Легко интегрируйте рекламные материалы через партнерские маркетинговые сайты.
Ознакомьтесь с нашим списком лучших партнерских программ в гемблинге и начните увеличивать свой доход уже сегодня
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