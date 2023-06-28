Подробный обзор iGaming-рынка в Австралии

Знакомство с рынком Австралии

В Австралии одни из самых высоких показателей популярности азартных игр в мире, поскольку выигрыши не облагаются налогом. Такое занятие считается хобби, а не официальной профессией. Налогом облагаются только операторы, которые должны получить государственные лицензии.

Однако во всех юрисдикциях существует общий запрет на проведение и пропаганду азартных игр. Законодательные исключения существуют для игорной деятельности, осуществляемой на основании лицензии. С появлением в конце XX века онлайн-ставок индустрия продолжает процветать, несмотря на продолжающийся конфликт между представителями игорного сектора и правительств штатов.

Закон об интерактивных азартных играх (IGA) от 2001 года является основным законодательным актом, регулирующим азартные онлайн-игры в Австралии. Закон запрещает австралийским онлайн-казино и спортивным букмекерам предлагать азартные услуги жителям. Однако оффшорные операторы могут предлагать услуги онлайн-гемблинга при условии, что они имеют лицензию в признанной юрисдикции.

IGA неоднократно подвергался критике. В сентябре 2017 года в IGA были внесены поправки в соответствии с Законом о поправках к закону об интерактивных азартных играх 2017 года. В настоящее время IGA запрещает предоставление «запрещенных интерактивных азартных услуг» и «регулируемых интерактивных азартных услуг» без австралийской лицензии.

Объём рынка

Согласно исследованию H2 Gambling Capital, объем австралийского рынка iGaming в 2020 году составил примерно 2,86 млрд австралийских долларов. Ожидается, что к концу 2023 года эта цифра вырастет до 3,33 млрд австралийских долларов, что свидетельствует об устойчивом расширении рынка.

Самыми популярными видами онлайн-азартных игр в Австралии являются спортивные ставки, игры в казино и покер. Исследование также показало, что на мобильные устройства приходится около 70% всех азартных онлайн-игр в Австралии, что подчеркивает важность мобильной оптимизации для операторов.

Профиль игроков

Азартные игры в Австралии популярны как среди мужчин, так и среди женщин, причем возраст игроков варьируется от 18 до 65 лет. Однако преимущественно они популярны среди мужчин, на долю которых приходится около 75% рынка.

Опрос, проведенный компанией Roy Morgan, показал, что 5,7 миллиона австралийцев (из примерно 25 миллионов населения) в той или иной форме участвуют в азартных играх онлайн. Было установлено, что наибольший процент любителей азартных игр онлайн приходится на людей в возрасте от 25 до 34 лет.

Прогнозы на будущее

Ожидается, что iGaming-рынок в Австралии будет продолжать расти, особенно по мере того, как все больше игроков выбирают удобство и доступность азартных игр онлайн. Пандемия COVID-19 также, вероятно, способствовала росту числа участников, поскольку люди проводили больше времени дома и пытались найти варианты развлечений, находясь в социальной изоляции.

Однако будущее рынка также зависит от возможных законодательных изменений. Призывы к реформированию IGA продолжаются, и предлагаемые изменения включают в себя введение универсального регистра самоисключения и национального регулятора азартных игр. Если эти изменения будут реализованы, они могут повлиять на объем рынка и деятельность как местных, так и оффшорных операторов.

В заключение следует отметить, что iGaming-рынок в Австралии — это процветающая индустрия с устойчивыми перспективами роста. Несмотря на то, что нормативно-правовая база остается изменчивой, операторы, которые смогут эффективно ориентироваться в законодательной базе и предлагать привлекательные условия для игроков, потенциально могут получить значительные преимущества в ближайшие годы.