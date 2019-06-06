Как лить через дорвеи?

Что такое дорвей?

Дорвеи — одностраничные сайты, которые направляют на сторонний ресурс, содержащие текст с ключевыми словами и визуально цепляющими баннерами.

Для того, чтобы выкатить дорвей — сперва необходимо наполнить его правильной начинкой, а именно — кейвордами.

Как правильно составить кейворды?

1. Расширяй кругозор в гемблинге

Прежде чем приступить к дорвеям — важно разбираться в игорном арбитраже. Чем лучше ты ориентируешься в казино и хорошо знаешь чем дышат лудоманы, какие игры популярны в том или ином гео, в какие слоты чаще играют — тем лучше ты сможешь подобрать кейворды. Информацию черпать можно с тематишних порталах\каналах\сетях, где сидят покерманы.

Тебе необходимо ориентироваться в терминологии, понимать, как можно пользоваться бонусами и вейджерами, какие бренды являются самыми популярными у игроков и почему, уметь собирать и анализировать данные по игровым автоматам и самым конвертабельным промо.

2. Выгружай видимость сайтов

Чем больше ты обойдешь различных сайтов с казино и игровых сателлитов и выгрузишь каркасы ключей с видимости сайтов, тем лучше. Сделать это можно, к примеру, с помощью сервиса megaindex. После того, как выгрузишь каркасы и удалишь продублированные ключи нужно будет провести группировку в алфавитном порядке в notepad++ и зачистить списки от лишних элементов.

3. Key Collector

После того как подобран основной каркас ключей — загружай все в Key Collector. Тут необходимо заполнить правую и левую колонку Яндекс, Google AdWords и поисковые подсказки.

4. Загрузка всех слов в Key Collector и окончательная чистка

Самый длительная и нудная часть. Очищай все от мусора и неподходящих запросов. Походи к этому этапу осторожно, так как существует много нетематических ключей которые никогда не сконвертируются. Таким способом можно получить ~150 000 ключевых слов (и это еще далеко не вся семантика). На сбор в целом может уйти от нескольких дней до недель.

5. Домены

Самым удобным вариантом для дорвеев под СНГ будет покупка RU и SU доменов. Можно использовать домены как с историей, так и без. Но имей в виду: покупая дроп на казино тематику велика вероятность бана домена в ПС, чтобы этого избежать советуем почитать тут https://seoprofy.ua/blog/prodvizhenie-sajtov/domain-check

Сервисы для покупки доменов:

beget.com

beget.ru

REG.ru

HosGator.com

Bluehost.com

6. Хостинг

Бесплатные хостинги отпадают сразу же. Можно подобратьнужный тариф на infobox. Далее получаем список ip-шников в разных подсетях. На самом хостинге запускать дорген и парсить контент не стоит, дабы не нагружать сервак и не получить блок аккаунта. Можно делать все на localhost после этого грузит готовый сайт на хостинг. Рендерить и выгружать 10 сайтов в день, но тут все зависит от доргена.

7. Дорген

Какой использовать инструмент для генерации дорвея — дело ваше. Для начинающих рекомендуем Pandora, JakoDorgen, SEoDOR. Если нет денег на покупку доргена можно использовать нуленные версии, но все же лучше купить дабы, потом не страдать.

8. Особенности дорвея

Главный аспект дорвейщика – делать годные шаблоны. Было сверстано и размножено несколько похожих шаблонов. Под размножением подразумевается замена названий классов, точечные правки, перетасовка css, замена картинок в шаблоне. Конвертировать пользователей стоит с помощью баннеров, брендирования, сравнения бонусов.

Что должен содержать дорвей:

1) Статический Блок ссылок на страницы с ключами, отобранными с помощью SEO Norris v1.

2) Динамический блок ссылок на рандомную страницу дорвея. При обновлении ссылки заменяются на другие (нужно для быстрой индексации дорвея). После полного индекса можно этот блок сделать статическим.

3) Блок с текстом: размер текста от 500 до 4000 символов. Весь текст спрятан в своеобразный скрол, чтобы не отвлекать внимание.

4) Блок с бонусами казино.

5) Анимированный баннер. По статистике самый кликабельный блок. Можно поставить несколько с ротатором.

6) Брендирование — еще один хороший способ конвертации пользователей.

7) Блок с меню. Для меню можно брать СЧ ключи с невысокой конкуренцией.

Дорвеи без редиректов и фреймов живут дольше и не выпадают с индекса. Конверт, конечно, ниже чем на лендингах, но делая большую пачку сайтов на длительную перспективу — оправдывает себя.

Для индексации добавляем уже сгенерированный дорвей в Яндекс/Google Вебмастер. Для ускорения индексации можно использовать также indexingmaster.

9.Трафик

После нескольких апдейтов начинает поступать первый трафик. Обычно от 40 до 300 посещений с одного доро-сайта. Со временем трафик растет и если все хорошо, то некоторые доры даже ТИЦ получают. Трафик идет как с Google, так и с Яндекс.

Для сбора статистики посещений и получения бесплатных ссылок можно использовать такие сервис-счетчики статистики: hotlog, openstat, hit.ua.

Желаем вам успехов в старте работы с дорвеями и высокого конверта!

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