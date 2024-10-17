RevenueLab: Познакомьтесь с лучшей сетью партнерского маркетинга iGaming

Что такое RevenueLab?

RevenueLab— это ведущая партнерская сеть в сфере iGaming, которая специализируется на сотрудничестве с крупными iGaming-брендами по всему миру. Изначально созданная как частное решение для медиабаинговых команд и соло-арбитражников, RevenueLab быстро расширилась и теперь включает более 1200 офферов от проверенных рекламодателей из 250+ ГЕО, предлагая широкие возможности для аффилиатов.

Почему стоит выбрать RevenueLab?

Глобальная агрегация партнерских программ

RevenueLab объединяет множество рекламодателей и паблишеров со всего мира, что делает ее мощным инструментом для арбитража трафика и продвижения офферов. Платформа RevenueLab предлагает удобный интерфейс для поиска и фильтрации офферов по различным критериям: названию, ГЕО, модели оплаты, доступным платежным методам и лицензии.

Гибкие модели оплаты

Платформа RevenueLab поддерживает различные модели оплаты, такие как CPA, RevShare, Hybrid, Listing Fee и Flat Fee. Это позволяет аффилиатам выбрать наиболее выгодную схему заработка в зависимости от источников трафика и объема.

Модель RevShare особенно популярна среди SEO специалистов, так как она предоставляет постоянный доход от прибыли привлеченных игроков. Важно отметить, что RevShare никогда не снижается, даже если аффилиат уже давно не льет трафик, а минусовой баланс обнуляется.

Гибридные модели оплаты, такие как CPA + RevShare, предоставляют еще больше возможностей для максимизации вашего заработка.

Эти модели особенно полезны для аффилиатов, которые работают с разными источниками трафика и хотят оптимизировать свои доходы. Платформа также предлагает гибкие условия для крупных паблишеров, которые могут обсудить индивидуальные условия с менеджерами RevenueLab.

Поддержка креативов

RevenueLab предоставляет партнерам готовые промоматериалы, а также возможность создавать индивидуальные лендинги и баннеры с помощью штатных дизайнеров. Владельцы iGaming продуктов часто заказывают рассылки по базе платформы, посты на главных аффилейт форумах и кросспромо с RevenueLab в соцсетях. Для таких постов дизайнеры агрегатора могут сделать креатив бесплатно.

Широкий выбор офферов

RevenueLab агрегирует более 1200 iGaming офферов, включая inhouse и эксклюзивные предложения, доступные только топовым аффилиатам. Офферы доступны в различных категориях, таких как слоты, live casino и poker. Некоторые предложения требуют запроса доступа, который обычно предоставляется в течение 1-2 дней.

Персонализированный подход

Сразу после регистрации в RevenueLab вы получите доступ к личному менеджеру, который поможет вам выбрать наиболее выгодные офферы и условия. Менеджер также может предложить уникальные условия и GEO для максимальной монетизации вашего трафика. Для работы с in-house офферами и эксклюзивными продуктами необходимо связаться с афф-менеджером. Доступ к некоторым предложениям предоставляется в течение 1-2 дней после запроса.

Инструменты анализа

Личный кабинет RevenueLab предоставляет подробную статистику по всем офферам, что упрощает процесс анализа и оптимизации ваших кампаний. Вы можете получать уведомления о новых офферах, просматривать подробные отчеты по вашим кампаниям и настраивать автоматические выплаты. Это освобождает аффилиатов от необходимости детального сбора и анализа данных из сторонних источников.

Удобные варианты выплат

Минимальный порог выплат составляет $50. Выплаты производятся на удобные вам платежные системы. RevenueLab также предлагает широкий выбор других платежных методов, что позволяет вам выбрать наиболее удобный вариант для получения выплат. Выплаты производятся регулярно, а персональные условия можно обсудить с менеджером.

Как зарегистрирорваться и стать партнером RevenueLab

Если вы хотите узнать, как зарегистрироваться в RevenueLab, следуйте шагам, описанным ниже. Процесс регистрации в RevenueLab прост и удобен для всех пользователей.

1. Заполните анкету

Для регистрации в RevenueLab необходимо заполнить анкету и предоставить статистику успешных проливов. Это позволяет платформе RevenueLab предложить вам уникальные условия и индивидуальную подборку офферов. Анкета включает вопросы о вашем опыте в арбитраже трафика, источниках трафика и предпочтительных моделях оплаты.

2. Выберите оптимальные условия сотрудничетсва

После одобрения анкеты вам будет назначен личный менеджер, который свяжется с вами для обсуждения условий сотрудничества и поможет выбрать наиболее подходящие офферы. Менеджер также может предоставить рекомендации по оптимизации ваших кампаний и стратегии продвижения.

3. Настройте аккаунт

В личном кабинете вы сможете настроить все необходимые параметры, выбрать модели оплаты и платежные методы, а также получить доступ к готовым промоматериалам. Личный кабинет RevenueLab предоставляет удобный интерфейс для управления вашими кампаниями, анализа статистики и настройки выплат.

4. Запустите рекламные кампании

После настройки аккаунта и выбора офферов вы можете приступать к запуску рекламных кампаний. RevenueLab предоставляет все необходимые инструменты для создания и управления кампаниями, включая готовые промоматериалы, лендинги и баннеры. Вы можете использовать эти ресурсы для создания эффективных рекламных кампаний, которые привлекут новых игроков и увеличат ваш доход.

5. Используйте статистические инструменты

Личный кабинет RevenueLab предоставляет подробную статистику по всем офферам, что упрощает процесс анализа и оптимизации ваших кампаний. Вы можете использовать эти данные для мониторинга производительности ваших рекламных кампаний и внесения необходимых корректив.

6. Получайте выплату удобным способом

Минимальный порог выплат составляет $50. Выплаты производятся на удобные вам платежные системы. Регулярные выплаты и персонализированные условия можно обсудить с менеджером.

Дополнительные функции и преимущества

Ключевые преимущества:

Более 1200 офферов от топовых iGaming брендов.

Работа в более чем 250 GEO.

Варианты оплаты включают RevShare, CPA, Hybrid, CPL и CPI.

Штатные дизайнеры для создания индивидуальных промоматериалов.

Данные в реальном времени для отслеживания и оптимизации производительности.

Низкий минимальный порог выплат и множество вариантов платежей.

Постоянная поддержка от личных менеджеров.

RevenueLab предоставляет своим партнерам всестороннюю поддержку и обучение. Вы можете обращаться к личному менеджеру по любым вопросам, связанным с работой на платформе, настройкой кампаний и выбором офферов. Платформа также регулярно проводит вебинары и обучающие мероприятия, на которых вы можете узнать о новинках в мире партнерского маркетинга, обменяться опытом с другими аффилиатами и получить ценные советы по оптимизации ваших кампаний.

Если вы хотите узнать, как зарегистрироваться в RevenueLab, следуйте инструкциям на сайте. Регистрация проста и удобна, и вы сможете сразу начать работу.

Обучающие материалы и ресурсы, предоставляемые RevenueLab, помогут вам быстро освоиться на платформе и начать получать стабильный доход. Вы сможете узнать о лучших практиках в арбитраже трафика, стратегии монетизации и эффективных методах продвижения офферов. Благодаря этому вы сможете развивать свои навыки и увеличивать доходы.

Присоединяйтесь к RevenueLab сегодня!

RevenueLab — это ваш надежный партнер в мире iGaming. Присоединяйтесь к платформе сегодня и начните зарабатывать на партнерских программах с максимальной эффективностью. С RevenueLab вы получите дополнительный доход, монетизируя свой SEO трафик и другие источники трафика, и получите доступ к лучшим офферам на рынке.