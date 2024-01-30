Основные риски гемблинг-арбитража

Ставка за депозит мало что говорит о том, сколько команда в итоге получит. Перед запуском полезно посмотреть, на каком участке можно потерять деньги и по каким признакам это станет заметно.

Риск Возможная потеря Ранний сигнал Действие Задержка выплаты Деньги на следующий закуп Срок наступил, перевода нет Запросить статус и дату, ограничить новые расходы Неясные условия договора Часть комиссии или будущие начисления Менеджер и правила по-разному описывают оплату Зафиксировать условия и их приоритет Нарушение рекламной политики Аккаунт и поток заявок Предупреждения, отклонения объявлений Проверить правила и устранить нарушение Ошибка трекинга Атрибуция и достоверная статистика Клики есть, события перестали поступать Проверить ссылки и логи postback Один партнер на весь бюджет Почти вся выручка при остановке оффера Нет проверенных альтернатив Подготовить другой оффер и предел расходов на каждого партнера

Ограничения по GEO, продукту и рекламе

Ответ менеджера «это GEO принимаем» касается условий оффера. Он не подтверждает законность рекламы в выбранной стране и не заменяет разрешение рекламной площадки.

Проверять придется три вещи. Сначала выясните, разрешены ли продукт и его продвижение в нужной стране, какие действуют возрастные и рекламные ограничения. Затем проверьте лицензию оператора в реестре регулятора, включая юридическое лицо, домен и виды деятельности. Лицензия для одного рынка не дает разрешения на рекламу в другом. Наконец, изучите правила источника трафика: площадка может запрещать отдельные форматы или требовать сертификацию даже там, где продукт законен. Для сайтов с обзорами казино тоже могут действовать требования к аффилиатам.

Отклонение конверсий и спорные списания

Первый депозит не всегда означает право на CPA-комиссию. В условиях должна быть описана квалификация FTD: что нужно выполнить, чтобы депозит нового игрока засчитали для оплаты. Это могут быть минимальная сумма пополнения, проверка аккаунта и действия в установленный срок. Если фигурирует baseline, попросите расшифровать его в цифрах. Речь об одном депозите, сумме пополнений или другом показателе? У KPI должны быть период оценки и последствия невыполнения. Отдельно согласуйте cap: сколько конверсий принимают, какие события считают в лимит и оплачивают ли превышение. При обнаружении дублей, фрода или возвратов запрашивайте основание каждого отклонения и правило пересчета комиссии.

Расхождение отчетов само по себе не доказывает шейв, то есть намеренное занижение результатов. Все первые депозиты в трекере и только одобренные FTD в партнерке дадут разные числа даже при исправной интеграции.

Холд, задержки выплат и кассовый разрыв

Комиссия может быть начислена предварительно, подтверждена после сверки и выплачена. Названия статусов различаются, поэтому уточняйте их смысл. Холд означает предусмотренный условиями период проверки. Задержка возникает, когда согласованный срок перевода прошел, условия выполнены, а денег нет. Невыплаты в партнерских программах нельзя оценивать только по тому, сколько дней сумма висит на балансе: нужны дата, статус и обязательства сторон.

Посчитаем оборотку для условного запуска. Команда тратит €300 в день, первый перевод ожидается после 21 дня работы. До этого поступлений нет, расходы не сокращаются. На сервисы нужно €500, запас на задержку команда берет на семь дней при том же расходе.

€300 × 21 + €500 + €300 × 7 = €8 900. Из этой суммы €2 100 составляют резерв, который уйдет за дополнительную неделю закупа.

Зарплаты, налоги и другие обязательства нужно добавить отдельно. Расчет показывает потребность в деньгах, но ничего не говорит об окупаемости. Если апрув окажется ниже ожиданий, резерв лишь отсрочит остановку закупа.

Риски договора и RevShare

У двух офферов с одинаковыми 40% RevShare могут оказаться разные выплаты. Процент применяется к базе расчета, состав которой определяет договор. Упрощенно NGR считают так: сумма ставок минус выплаты по ним, включая возврат выигравших ставок, минус согласованные расходы. Среди удержаний могут быть бонусы, налоги, платежные комиссии, возвраты платежей и сборы провайдеров. Список у каждой программы свой. Депозиты игроков не равны NGR, поэтому умножать пополнения на ставку RevShare нельзя. Попросите пример отчета с расшифровкой удержаний, особенно если предусмотрены административные расходы без понятной формулы.

Допустим, по договору negative carryover применяется к NGR. Из прошлого месяца перенесли минус €500, в новом получили €800. База после зачета составит €300, комиссия при ставке 30% будет €90 вместо €240 без переноса. Если же программа переносит баланс комиссии, расчет нужно вести в комиссиях, не смешивая их с NGR.

Риски работы с гемблинг партнерками зависят и от объединения балансов брендов: убыток по одному может уменьшить доход по другому. Проверьте исключения из правила «без переноса минуса», порядок изменения ставки и прекращения начислений после закрытия аккаунта. Выплатят ли заработанное, что считается неактивностью? Слово lifetime на странице оффера этих вопросов не решает.





Блокировки и потеря трафика

Одобрения креатива для запуска недостаточно. Google Ads разрешает гемблинг-рекламу только в определенных странах при соблюдении требований сертификации. С 14 сентября 2026 года требования к соблюдению рекламной политики при сертификации расширены на все категории Gambling and games. Повторные нарушения в этой категории и отзывы сертификатов могут лишить права на новые разрешения, в том числе при работе через управляющий аккаунт MCC. Бесплатные поддомены для сертификации не подходят; домен должен принадлежать бизнесу и находиться под его контролем.

В SEO можно потерять позиции или присутствие в выдаче за спам, дорвеи и подмену контента. При зависимости от одного сайта или кабинета остановка канала затронет всю команду, а счета продолжат приходить. Риски в гемблинг арбитраже стоит считать и для такого сценария: сколько денег потребуется, если новых конверсий временно не будет.

Ошибки трекинга и безопасность доступа

После замены лендинга клики идут, но регистрации исчезли из трекера. Пройдите путь по ссылке: сохраняются ли партнерский идентификатор, click ID и метки источника? Затем проверьте postback: событие, статус, сумму, валюту и ошибки приема. Одна регистрация, пришедшая дважды, не должна превращаться в две конверсии. Для сверки нужны одинаковые часовые пояса, периоды и правила атрибуции. Тестовые события согласуйте с партнеркой, чтобы они не попали в оплачиваемую статистику.

Доступ к отчетам и право менять платежные реквизиты лучше разделить. Используйте отдельные учетные записи и двухфакторную защиту, отзывайте права ушедших сотрудников. Просьбу сменить кошелек или счет подтверждайте через заранее известный контакт, особенно если она пришла с нового адреса.

Что проверить до запуска и как действовать при споре

Вопрос «как проверить гемблинг партнерку» лучше решать до первого закупа. Отзывы помогают найти темы для проверки, но не подтверждают условия именно вашего оффера.

Установите, кто отвечает за выплату. Сохраните реквизиты стороны договора, применимое право, порядок претензий и актуальную редакцию условий. Уточните, имеет ли согласование с менеджером приоритет перед общими правилами и как оформить исключения. Зафиксируйте параметры запуска. Нужны разрешенный трафик и GEO, квалификация FTD, baseline, KPI, cap, ставка, удержания, холд, порог и график выплат. Проверьте учет и ограничьте тест. Согласуйте проверку событий, дату первой сверки и предельный расход. Решите заранее, при каком расхождении или просрочке закуп приостанавливается.

При споре соберите таблицу с click ID, идентификаторами событий, временем, суммами и статусами. Приложите выгрузки, логи и согласованные условия; запросите причины отклонения конкретных конверсий. Выделите бесспорную сумму и предложите срок сверки. Если вопрос не решается, используйте договорный порядок претензии. Передавайте только необходимые данные через согласованный защищенный канал и сохраняйте копии документов.