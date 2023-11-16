Огромный потенциал рынка

Население Румынии составляет более 19 млн. человек, а уровень распространения Интернета быстро растет, что делает эту страну неосвоенным рынком для iGaming-операторов. Технически подкованное население страны проявляет повышенный интерес к азартным играм в Интернете, что приводит к резкому росту спроса на iGaming-платформы, онлайн-казино и ставки на спорт. Это создает благоприятные условия для аффилиатов, позволяющие им привлечь огромное количество потенциальных клиентов и получить значительный доход.

Игровой рынок Румынии в настоящее время оценивается в 900 млн. фунтов стерлингов, что говорит о его значительном росте за последние три года. По состоянию на январь 2022 года в Румынии насчитывалось 16,79 млн. пользователей Интернета, что составляет 88% от общей численности населения.

Регулирование

Одной из основных причин популярности Румынии является хорошо отлаженная нормативно-правовая база в области азартных онлайн-игр. В 2015 году в стране был принят первый комплексный закон об азартных играх, обеспечивающий прозрачность, справедливость и ответственность игровой среды.

Национальное управление по азартным играм (ONJN) осуществляет контроль за лицензированием и регулированием деятельности в сфере азартных игр онлайн, создавая тем самым надежное игровое поле для операторов и обеспечивая игрокам безопасную игру в режиме онлайн. Получив лицензию ONJN, операторы могут легально работать на румынском рынке и сотрудничать с местными аффилиатами.

Популярные формы онлайн-гемблинга

Ставки на спорт являются наиболее популярным видом онлайн-азартных игр в Румынии, занимая около 58% рынка. Онлайн-казино занимают 36% рынка, а покер привлекает около 2% онлайн-игроков. Незначительное число игроков участвует в бинго и лотереях.

Ставки на спорт

Футбол является самым популярным видом спорта для онлайн-ставок в Румынии, как и в большинстве стран Европы. Однако румыны с большим интересом делают ставки и на другие виды спорта, такие как теннис и регби.

Платформы онлайн-гемблинга

В настоящее время основным способом проведения азартных игр в Интернете для румын являются веб-приложения. Однако использование специализированных приложений для ставок на смартфонах быстро растет, и ожидается, что в будущем они превзойдут по популярности веб-приложения.

Налоги и сборы

Онлайн-казино и букмекерские конторы в Румынии платят различные налоги и сборы. К ним относятся плата за регистрацию, ежегодный лицензионный сбор, взнос за ответственную игру и другие различные сборы. Кроме того, онлайн-игроки должны платить налоги со своих выигрышей, причем на большинство выигрышей до определенного порога действует низкая налоговая ставка в 1%.

Тем не менее, процветающая игорная индустрия Румынии может столкнуться с трудностями в связи с предложением правительства ввести 40%-ный налог на все операции по выводу средств. Ассоциация организаций азартных игр онлайн (AOJND) отмечает, что это может привести к переходу игроков к нелегальным операторам. В Ассоциации обеспокоены тем, что изменение игорного законодательства может оттолкнуть игроков и разработчиков, что приведет к сокращению игорного рынка Румынии.

Профиль игрока

Около 2,4 млн. румын играют в азартные игры хотя бы раз в год, из них примерно 1,3 млн. играют онлайн. Среди постоянных игроков, как правило, встречаются одинокие мужчины, живущие в городах, со средним доходом на семью 562 евро. Около трети еженедельных игроков относятся к возрастной категории от 18 до 24 лет.

Будущее румынского рынка iGaming выглядит многообещающим. Эксперты отрасли прогнозируют дальнейший рост и диверсификацию, обусловленные технологическим прогрессом, стабильностью регулирования и меняющимися предпочтениями игроков.

В RevenueLab мы осознаем огромный потенциал и возможности, которые представляет собой румынский рынок игорного бизнеса для аффилированных маркетологов. При тщательном планировании, анализе рынка и правильных стратегиях компании могут извлечь выгоду из процветающей индустрии онлайн-игр в Румынии и достичь значительного успеха.