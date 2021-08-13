Венгрия. От монополии к свободному рынку.

Общая информация

Венгрия – государство в центральной Европе с населением почти в 10 миллионов человек. Страна уже давно и успешно легализовала практически все виды азартных развлечений. И успех, во многом, обусловлен строгим регулированием деятельности как онлайн, так и классических казино.

Совершая исторический экскурс в игровое прошлое Венгрии, крупнейшим провайдером была компания Szerencsejatek, принадлежащая государству. До 2012 года в сфере игорного бизнеса сохранялась монополия, так как Szerencsejatek имела права на все лотереи и владела на тот момент одним из двух казино, также инвестируя во второе.

С 2012 года в законодательство Венгрии был внесен ряд изменений, который позволил расширить возможности офлайн и онлайн рынков. Это, в свою очередь, помогло новым компаниям успешно интегрироваться в среду.

Стоит отметить, что пользование интернетом в Венгрии не уступает остальным странам Европы. Хотя, распространение мобильного интернета остановилось на отметке в 70%, количество пользователей в Венгрии составляет 80% (примерно 8 млн. человек).

Gambling и iGaming

Легализация гемблинга в Венгрии началась в 1991 году. В то время и были приняты два основных закона, регулирующих азартные игры в стране: закон “Об азартных играх”, содержащий в себе все основные положения по правилам для наземных заведений и онлайн-казино. И закон “О концессии”, в котором говорилось о том, что право на предоставление игровых услуг полностью принадлежит государству.

Первым и единственным на тот момент провайдером стала уже упомянутая государственная компания Szerencsejatek, отвечающая за проведение всех лотерей в стране. В то же время, за ставки на спорт отвечала ее дочерняя фирма TippMix.

Но монополия не могла длиться вечно – в 2006 году европейская комиссия вынесла Венгрии предупреждение за ее закрытый рынок. Это сподвигло властей задуматься об изменении законодательства. Тем не менее условия организации деятельности казино остаются очень и очень строгими, что не делает этот рынок привлекательным для иностранных провайдеров. Регуляцию казино в стране осуществляет Отдел Надзора за Азартными Играми, в компетенции которого входит выдача лицензий, надзор за исполнением законов, наложений санкций и штрафов. Для того, чтобы получить лицензию на учреждение офлайн казино, нужно удовлетворить ряд условий. К примеру, площадь помещения должна быть не менее 90 кв.м., ко всему прочему, оно должно быть одобрено мэрией города.

Что касается онлайн сектора, то первые игры для него были выпущены в еще в далеком 1998 году все той же компанией-монополистом Szerencsejatek. В 2002 году появилась возможность вносить ставки на спорт через смс.

В июле 2013 года государство наконец внесло правки в закон, предоставляя возможность открывать онлайн-казино иностранным операторам. Первым из лицензированных брендов в Венгрии стал портал Vegas, предложив клиентам огромный выбор развлечений: от рулетки, покера, блэкджека, до различных слотов. Что касается условий открытия, компания обязана иметь юридический адрес в Венгрии, а срок действия лицензии составляет пять лет. Но немногие стремятся открыть свой бизнес в этой стране — это сопряжено с неоправданно высокими расходами. Как следствие, интернет-порталы в Венгрии практически отсутствуют. Однако, доход лицензированных брендов растет и, в основном, это касается лотерей и ставок на спорт. С покером и казино не все так гладко — показав рост в самом начале, последние пару лет он остается неизменным.

Стоит отметить, что по сравнению с западными странами, общий доход остается весьма низким, не говоря уже о брендах без лицензии — рост весьма нестабилен и суммы там совершенно другие.

Перспективы развития гемблинга в Венгрии все же неоднозначны. С одной стороны большое количество жителей страны отрицательно относятся к данному виду развлечения, соответствующей политики придерживаются и средства массовой информации. В общественных передачах зачастую затрагиваются вопросы о пагубном влиянии азартных игр.

Но есть и положительные моменты — известные операторы всеми силами пытаются изменить ситуацию. Упомянутый Vegas не только сумел надежно закрепиться на рынке, но и привлечь именитых партнеров. К примеру, Greentube, благодаря чему венгерские игроки получили доступ к различным всемирно-популярным слотам.

Выводы

Гемблинг в Венгрии полностью легализован, хоть и строго контролируется правительством. Несмотря на то, что трафика в это стране не очень много, он весьма качественен, что позволяет сравнить Венгрию с Польшей и Финляндией. К примеру, для SEO сайта лучше всего подойдут бренды с локальным языком. Что касается беттинга, то, лить трафик будет весьма сложно, так как в стране царит монополия. В целом, Венгрия дает позитивные надежды, что позволяет прогнозировать ее развитие в индустрии в более благоприятном и динамичном ключе.



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