Добейтесь уникальности вашей страницы

Контент должен быть максимально уникальным. Не следует копировать содержимое сайтов конкурентов. Google отдает предпочтение оригинальному наполнению вайта, а не сгенерированным ИИ текстам. Содержимое с высоким процентом уникальности предоставляет больше возможностей вебмастеру, в том числе и для масштабирования трафика.

Разработайте стильный дизайн

Страница должна выглядеть презентабельно, аккуратно, производя приятное впечатление на пользователя. Оформляйте интерфейс лаконично, понятно, с логичным построением разделов. Убедитесь, что на вайте нет недоброжелательных комментариев, неприемлемых ключевых слов илирекламных слоганов, которые могут оттолкнуть потенциальных покупателей.

Размещайте грамотный контент

Следите за тем, чтобы в тексте не было ошибок. Избегайте слишком громоздких предложений и непонятных оборотов речи. Не перегружайте рекламные статьи чужеродными словами из других языков, малопонятными терминами. Информация должна подаваться прозрачно, грамотно и понятно. Хороший текст разбит на заголовки, снабжен списками, таблицами, правильно структурирован. Содержание вайта соответствует запросам целевой аудитории, на которую он рассчитан.

Узнавайте больше о правилах создания White Page

Профессиональных онлайн-курсов по White Page не слишком много. Причина в том, что вайт — это временное техническое решение для залива трафика, и он не является полноценным IT-инструментом для вывода сайта в топ выдачи. Не записывайтесь на платные мастер-классы. Более выгодное решение — подписаться на канал с полезными лайфхаками или пообщаться с публичными спикерами. Они могут поделиться несколькими секретами, которые помогут поддержать репутацию и повысить рейтинги.

Сервис Money Safe уже проработал все эти аспекты и создает White Pages, которые абсолютно спокойно проходят модерацию во всех источниках. Примеры их работ можно увидеть, перейдя по ссылке .

Соблюдение правил рекламных платформ

За рубежом для Вайт Пейджа чаще применяется другое название — Safe Page или «безопасная страница». И, действительно, задача веб-мастера — обеспечить максимальную защиту для посетителя сайта. При разработке White Page учитывайте требования Google-платформы к политике конфиденциальности. На странице должны быть указаны правила сбора, обработки и сохранности персональных данных. Без этой информации ваш проект отправят на перезалитие. Проверяйте контент на соответствие нормам этики. Не публикуйте неприемлемую рекламу, связанную, например, с алкоголем, табачными изделиями или другим шокирующим контентом.

Проверку вайта в Google Ads и Facebook обычно проводят боты, и с каждым годом они становятся всё более совершенными. Не нужно пытаться обхитрить автоматические программы проверки. Лучше посвятить немного времени и доработать свой, сделать его достойным презентации в Гугл и на других платформах. Создайте собственную картинку с помощью нейросетей. Времени уйдет немного, усилий также практически никаких не потребуется. Но это простое действие повысит шансы пройти модерацию и запустить рекламную кампанию.

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