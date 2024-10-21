Добейтесь уникальности вашей страницы
Контент должен быть максимально уникальным. Не следует копировать содержимое сайтов конкурентов. Google отдает предпочтение оригинальному наполнению вайта, а не сгенерированным ИИ текстам. Содержимое с высоким процентом уникальности предоставляет больше возможностей вебмастеру, в том числе и для масштабирования трафика.
Разработайте стильный дизайн
Страница должна выглядеть презентабельно, аккуратно, производя приятное впечатление на пользователя. Оформляйте интерфейс лаконично, понятно, с логичным построением разделов. Убедитесь, что на вайте нет недоброжелательных комментариев, неприемлемых ключевых слов илирекламных слоганов, которые могут оттолкнуть потенциальных покупателей.
Размещайте грамотный контент
Следите за тем, чтобы в тексте не было ошибок. Избегайте слишком громоздких предложений и непонятных оборотов речи. Не перегружайте рекламные статьи чужеродными словами из других языков, малопонятными терминами. Информация должна подаваться прозрачно, грамотно и понятно. Хороший текст разбит на заголовки, снабжен списками, таблицами, правильно структурирован. Содержание вайта соответствует запросам целевой аудитории, на которую он рассчитан.
Узнавайте больше о правилах создания White Page
Профессиональных онлайн-курсов по White Page не слишком много. Причина в том, что вайт — это временное техническое решение для залива трафика, и он не является полноценным IT-инструментом для вывода сайта в топ выдачи. Не записывайтесь на платные мастер-классы. Более выгодное решение — подписаться на канал с полезными лайфхаками или пообщаться с публичными спикерами. Они могут поделиться несколькими секретами, которые помогут поддержать репутацию и повысить рейтинги.
Сервис Money Safe уже проработал все эти аспекты и создает White Pages, которые абсолютно спокойно проходят модерацию во всех источниках. Примеры их работ можно увидеть, перейдя по ссылке.
Соблюдение правил рекламных платформ
За рубежом для Вайт Пейджа чаще применяется другое название — Safe Page или «безопасная страница». И, действительно, задача веб-мастера — обеспечить максимальную защиту для посетителя сайта. При разработке White Page учитывайте требования Google-платформы к политике конфиденциальности. На странице должны быть указаны правила сбора, обработки и сохранности персональных данных. Без этой информации ваш проект отправят на перезалитие. Проверяйте контент на соответствие нормам этики. Не публикуйте неприемлемую рекламу, связанную, например, с алкоголем, табачными изделиями или другим шокирующим контентом.
Проверку вайта в Google Ads и Facebook обычно проводят боты, и с каждым годом они становятся всё более совершенными. Не нужно пытаться обхитрить автоматические программы проверки. Лучше посвятить немного времени и доработать свой, сделать его достойным презентации в Гугл и на других платформах. Создайте собственную картинку с помощью нейросетей. Времени уйдет немного, усилий также практически никаких не потребуется. Но это простое действие повысит шансы пройти модерацию и запустить рекламную кампанию.
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