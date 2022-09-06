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79 Affiliates — партнерская программа, созданная для продвижения нескольких брендов онлайн-казино — Refuel Casino, Mount Gold Casino, Amok Casino и Raptor Casino. Официальная партнерская программа Refuel Casino — отличный способ заработать дополнительные деньги, одновременно повышая доверие партнеров к брендам. Ставка комиссии, предлагаемая этой компанией iGaming, начинается с 30% и может быть выше в зависимости от результатов деятельности партнеров. Кроме того, партнеры могут выбирать между несколькими моделями оплаты, чтобы найти наиболее подходящую.

Модели оплаты

Revshare. 79 Affiliates предлагает комиссию по умолчанию в размере 30% от дохода, полученного привлеченными игроками. Тем не менее, те, у кого более высокие номера, могут иметь право на исключение и получать до 50% в зависимости от производительности. Отрицательного переноса и объединения нет.

CPA. Партнеры могут запрашивать альтернативные планы, такие как CPA и гибридные модели. Это специальные схемы, одобренные для самых лояльных партнеров, поэтому, чтобы активировать одну из них в своей учетной записи, вы должны пройти процедуру проверки, прежде чем получить доступ.

Платежные системы

Все платежи производятся до 25 числа каждого месяца банковским переводом. Эта программа имеет минимальный месячный порог, установленный в размере 200 евро.

Бренды

Казино Refuel. Казино Refuel было основано в 2020 году компанией Infiniza Limited. Этот онлайн-бренд лицензирован властями Мальты. Казино Refuel имеет огромный выбор игровых автоматов от 1x2Gaming, Betsoft, Elk Studios, Evolution Gaming, Ezugi, iSoftBet, NetEnt, Play’n GO, Playson, Pragmatic Play, Thunderkick и многих других провайдеров. Благодаря круглосуточной поддержке игроков игроки всегда могут получить помощь от одного из экспертов, когда это необходимо.

Казино Mount Gold Казино Mount Gold имеет коллекцию игровых автоматов от таких провайдеров, как Betsoft, iSoftBet, Microgaming, NetEnt, Play’n GO, Thunderkick, Booming Games, BTG. Это казино было создано в 2020 году той же компанией с мальтийской лицензией. Mount Gold предлагает удобную навигацию, живые игры и мобильные версии.

Почему стоит выбрать партнерскую программу 79

79 Affiliates обеспечивают удобный маркетинговый опыт для своих партнеров. Они предлагают ряд инструментов и функций, которые могут помочь партнерам увеличить доход в месяц: баннеры, реклама с отслеживающими ссылками, контент в социальных сетях, SMS-кампании. Партнеры также могут получить индивидуальную помощь, запросив индивидуальные панели инструментов, специально предназначенные для привлечения большего числа игроков.