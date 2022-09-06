888 Affiliate Program

Основная Информация

Партнерская программа 888 является официальной партнерской программой многих казино в сети 888, одной из старейших групп онлайн-казино. Среди его ведущих брендов — Reef Club Casino, 888 Casino и Casino on Net. Он также продвигает казино 888.it под своей дочерней компанией 888 Affiliati.it. Эта сеть сайтов предлагает ведущие игры казино от платформы 888 Gaming, а также покер и ставки на спорт. 888 Affiliates имеет более чем десятилетнюю историю и предлагает несколько комиссионных схем.

Модели оплаты

Revshare. В соответствии с планом распределения доходов партнеры получают компенсацию в зависимости от чистого дохода их отмеченных игроков. Точная уплаченная сумма варьируется от бренда к бренду и от продукта к продукту; однако все комиссии распределяются по уровням в зависимости от результатов. Более высокие уровни чистой выручки означают более высокую долю дохода в виде комиссионных для аффилированных лиц. До 19 привлеченных игроков в беттинг – 20%; для более 20 клиентов – 30%.

Все бренды бинго имеют одинаковые ставки. Структура комиссии начинается с 20% и может быть увеличена до 35% для более чем 31 нового игрока.

CPA. Модель доступна только для монетизации трафика для покер-рума 888. Ставка зависит от количества игроков, привлеченных партнером в течение календарного месяца.

Субпартнерство. Этот план позволяет аффилиатам зарабатывать дополнительные 4-5% за каждого партнера, которого они приводят в программу.

Платежные системы

Партнеры платят всем квалифицированным партнерам ежемесячно, и платежи должны поступать до 15 числа каждого месяца. Только партнеры, достигшие минимального порога платежа в размере 250 долларов США, имеют право на оплату. Те, кто не выполняет это требование, будут переносить свои доходы до тех пор, пока они этого не сделают.

Платежи могут производиться в долларах США или евро, а партнеры могут получать платежи через Neteller, Skrill, банковский перевод или чек. Партнеры, использующие банковский перевод, должны будут заплатить комиссию в размере 25 долларов США за каждый вывод средств.

Бренды

888 Сasino. Это казино работает с 1997 года и предлагает около 1500 азартных развлечений от известных провайдеров, таких как Microgaming, NetEnt, Novomatic и многих других. На сайте представлены игры с живыми дилерами от Evolution Gaming. Новичков привлекает приветственный пакет, который приносит до 1500 долларов, регулярные акции и турниры.

888 Poker. Полноценный покер-рум с бонусом на первый депозит до $400 и стартовым пакетом для новичков. Постоянно проводятся турниры и фрироллы, а также есть VIP-клуб.

888 Sport. Букмекерская контора была создана в 2008 году, что позволяет пользователям делать ставки с компьютеров и мобильных устройств, а также из официального приложения. Клиентам доступно огромное количество предматчевых и лайв ставок на десятки видов спорта.

Почему стоит выбрать партнерскую программу 888

888 Affiliates использует проприетарную программную платформу для предоставления своим партнерам информации и творческих материалов. Он хорошо продуман, предлагает множество функций отчетности и наглядную информационную панель практически для всех важных статистических данных.