Основная Информация

9Winz Affiliates — это относительно новая партнерская программа на рынке, которая была создана в 2020 году для продвижения одноименного бренда онлайн-гемблинга — 9Winz Casino. Это онлайн-казино ориентировано в основном на один рынок — индийский, что позволяет аффилиатам получать хорошие показатели конверсии.

Модели оплаты

Revshare. 9Winz предлагает аффилиатам стандартный план распределения доходов, по которому участники программы могут получать комиссию в зависимости от дохода бренда, полученного от привлеченных игроков. Структура комиссии начинается от 40%.

CPA. Партнеры могут запрашивать единовременную выплату за каждого зарегистрированного пользователя. Структура на этом плане начинается с 50 долларов.

Гибридный. Этот план также доступен для выбора аффилиатам и представляет собой комбинацию двух стандартных планов, описанных выше.

Субпартнерство. Участники программы могут заработать дополнительные 5% за привлечение новых партнеров в программу.

Платежные системы

Частота выплат зависит от выбранной модели оплаты. Партнеры, выбравшие план распределения доходов или гибридные планы, будут получать выплаты три раза в месяц, а партнеры, которые регистрируются на CPA, будут получать выплаты каждую неделю. Минимальная сумма платежа составляет 50 долларов США.

Бренды

Casino 9Winz. Это казино было основано в 2020 году компанией Globis N.V. по лицензии Кюрасао. В казино 9Winz есть целый ряд игровых автоматов от производителей 1x2Gaming, Endorphina, Evolution Gaming, Ezugi, GameArt, Genesis Gaming, NetEnt, Playson, Playtech, Pragmatic Play, AG software и многих других поставщиков. 9Winz имеет множество преимуществ, таких как онлайн-чат 24/7, оптимизация для мобильных телефонов, различные поставщики программного обеспечения, раздел ставок на спорт и живые игры.

Почему стоит выбрать партнерскую программу 9Winz

Эта программа предоставляет своим партнерам все необходимое, от маркетинговых нужд до статистики и стабильных выплат. Кроме того, эта программа предлагает хороший бренд для продвижения в узкой гео, большой выбор комиссионных планов, а также политику без отрицательного переноса и без админ комиссии.