Общая информация

Партнёрскую программу разработало и продвигает игорное заведение, которое известно и пользуется хорошей репутацией с 2016 года — Cafe Casino. Веб-мастера и другие IT-специалисты, администрирующие сайты, быстро оценили преимущества этой программы, и количество партнёров, присоединившихся к ней, начало стремительно расти (наиболее заметным этот рост оказался в США). Выгоды программы Cafe Casino Affiliates для партнёров тесно связанны с преимуществами самого игорного заведения для ценителей азартных игр.

Преимущества для партнёров

Лёгкий старт. Для регистрации в партнёрской программе Cafe Casino Affiliates нужно буквально несколько минут

Выгода. Программа предусматривает высокие комиссионные, выплачиваемые партнёрам — до 45% от доходов, приносимых казино привлечёнными игроками

Лёгкость привлечения и удержания игроков. В онлайн-казино Cafe Casino — множество игр, включающее классическую рулетку, игровые автоматы, видеопокер, настольные и многие другие игры. Интерфейс казино прост и удобен для игроков. Это привлекает ценителей азарта, упрощает для партнёров привлечение новых и удержание существующих игроков

Удобство. Для работы в партнёрской программе Cafe Casino Affiliates игорное заведение разработало собственное программное обеспечение — лёгкое в освоении, удобное и информативное

Прозрачность. Партнёр Cafe Casino Affiliates может в любой момент сгенерировать отчёт, чтобы проконтролировать, насколько успешно его участие в программе

Надёжность. Cafe Casino давно зарекомендовало себя как надёжный платёжный партнёр, выплачивающий заработанные деньги в строгом соответствии с соглашением

Поддержка. Участники программы Cafe Casino Affiliates при возникновении любых вопросов могут обратиться к профессионалам службы техподдержки, которые быстро помогут преодолеть затруднения

Бренд

Участники партнёрской программы, которой посвящён этот обзор, продвигают основной бренд игорного заведения — Cafe Casino. Кроме того, программа нацелена на продвижение дочерних интернет-ресурсов казино — Slots.lv, Ignition Casino и Bovada.

Платёжные модели

Партнёрская программа Cafe Casino Affiliates предусматривает платёжную модель Revenue Share (RevShare) — «распределение доходов». В соответствии с ней партнёр игорного заведения получает определённый процент комиссионных от доходов, который казино принесли привлечённые им игроки.

В течение первых трёх месяцев участия в программе Cafe Casino Affiliates её новый партнёр получает комиссионные в размере до 45%. В дальнейшем размер комиссионных может достигать 35%, он зависит от активности партнёра и количества игроков, которых он привлёк в Cafe Casino.

Партнёрская программа позволяет каждому её участнику зарабатывать на рефералах — новых партнёрах, которых он подключил к Cafe Casino Affiliates. Размер реферальной комиссии — 5% от доходов, которые игорному заведению приносят привлечённые рефералы.

Платёжные системы

Партнёры Cafe Casino Affiliates могут выводить заработанные деньги, используя одну из нескольких доступных платёжных систем — банковский перевод, Skrill, Neteller. Партнёрская программа выгодно отличается от многих других тем, что позволяет выводить деньги в криптовалюте — BTC и Bitcoin Cash.

Выплаты денег, заработанных партнёрами, осуществляются раз в месяц. Минимальная сумма к выводу — $100.

Почему стоит выбрать программу Cafe Casino Affiliates?

Завершая обзор, перечислим преимущества партнёрской программы Cafe Casino Affiliates — выгода, лёгкость регистрации, привлекательность для игроков, прозрачность, профессиональная поддержка. Многие веб-мастера и другие специалисты, монетизирующие трафик, уже оценили эти преимущества по достоинству — вы тоже можете сделать это, присоединившись к программе.