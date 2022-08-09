Основная Информация

Funky Affiliates создана для маркетинга казино Jumba Bet и Jackpot Wheel. Эти сайты онлайн-гемблинга предлагают разнообразные игры от Saucify, доступные на нескольких языках с мгновенной или мобильной доступностью. Эти казино лицензированы законами Кюрасао. Funky Affiliates — это маркетинговая платформа для аффилиатов, которая монетизирует трафик со всего мира. Партнерская программа имеет несколько доступных комиссионных структур от 25% до 40%, отсутствие политики отрицательного переноса и хорошую конверсию.

Модели оплаты

Revshare. Партнеры, которые присоединятся к этой программе, будут включены в план распределения чистого дохода. По этой схеме партнеры получают процентную долю от общего заработка привлеченных ими игроков в казино — начиная с 25% и заканчивая 40%.

CPA. Партнеры могут запросить этот тип плана и обсудить условия с менеджером по работе с клиентами, чтобы учесть все потребности.

Гибридный. С гибридным планом вы можете зарабатывать дополнительные деньги с помощью модели revshare и сразу получать комиссию за CPA. Для подключения этого плана вам необходимо согласовать все детали с менеджерами.

Субпартнерство. Партнеры также могут ежемесячно суммировать свои доходы для всех партнеров, которых они привлекли к программе. В настоящее время он выплачивается по фиксированной процентной ставке в размере 5%.

Платежные системы

Комиссия рассчитывается ежемесячно и выплачивается 7 числа каждого месяца с помощью Биткойн, Neteller, Skrill или банковским переводом. Платежи могут производиться в евро, долларах США, канадских долларах с минимальной суммой вывода, установленной в размере 100 долларов США в месяц для всех этих способов оплаты. Эта программа не имеет отрицательной политики переноса.

Бренды

Казино Jumba Bet

Казино Jumba Bet предлагает уникальный и увлекательный опыт, когда участники могут играть в игры от разных провайдеров в одном месте. Казино предлагает сотни различных игр от Saucify, Betsoft, Rival, Genii и многих других - все они доступны для скачивания или через веб-версию. Jumba Bet предлагает игрокам множество игр на тему джунглей. Это онлайн-казино лицензировано и регулируется законодательством Кюрасао.

Jackpot Wheel Казино

Jackpot Wheel — это новое онлайн-казино, в котором каждый игрок может наслаждаться играми на новом уровне. Сайт предлагает игрокам обширное портфолио игр, которое включает в себя слоты, настольные игры, видеопокер, скретч-карты и многое другое от программного обеспечения Saucify. Веб-сайт доступен на английском и французском языках и поддерживает мобильные и настольные компьютеры. Это казино является авторитетной компанией, деятельность которой лицензирована и регулируется законодательством Кюрасао.

Почему стоит выбрать партнерскую программу Funky Affiliates

Funky Affiliates — отличный выбор, если вы ищете программу с хорошим коэффициентом конверсии, быстрыми выплатами и отсутствием отрицательных переносов. Компания предлагает как CPA, так и гибридные планы с пожизненной комиссией для своих партнеров.