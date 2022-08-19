Основная Информация

Leon Bet Casino — это онлайн-казино, разработанное опытной командой LB Affiliates. Эта партнерская программа поддерживает несколько языков, валют и платежных систем, поэтому игроки могут наслаждаться своими любимыми играми. Leon Bet также предлагает множество функций, разработанных специально для новичков, которые только начинают играть в азартные игры, включая легкий доступ через фильтры, позволяющие быстро найти предпочтительного провайдера, а также варианты сортировки на любой вкус.

Модели оплаты

Revshare. Партнеры могут начать получать комиссию от привлеченных игроков, когда они регистрируются в качестве партнеров бренда казино. Эта программа имеет стандартный план распределения чистого дохода до 40%.

Субпартнерство. Партнеры также могут получать дополнительную комиссию, рекомендуя новых партнеров в программу.

Платежные системы

Выплаты заработков за предыдущий месяц обычно производятся до 25 числа каждого месяца. Платежи производятся в евро, биткойнах и долларах США с минимальным порогом ежемесячного платежа в размере 200 долларов США и 500 долларов США для банковских переводов. Эта программа не имеет лимитов на снятие средств и отрицательного переноса.

Бренды

Казино Leon Bet

Согласно информации, опубликованной на сайте, проект принадлежит компании Leon Curacao N.V., которая зарегистрирована на Нидерландских Антильских островах (Кюрасао) и действует по лицензии. Все пользователи предпочитают начинать играть в казино Леонбетс на официальном сайте со стартовым бонусом. В каталоге видеослотов более 2000 наименований от таких крупных разработчиков, как Microgaming, Igrosoft, Netent, Playson и многих других. Каждый из них имеет демо-версию, позволяющую играть в бесплатные слоты в казино Леонбетс для ознакомления с игровым процессом.

Почему стоит выбрать партнерскую программу LB

Эта программа основана на популярном известном бренде с отличной конверсией. Если вам нужны креативы для продвижения предложения, вы можете запросить их через службу поддержки. Вам могут быть предоставлены как баннеры, подходящие для размещения на сайтах, так и различные рекламные ролики. Ссылку можно продвигать с помощью сайтов, также возможно продвижение бонус-кодов офлайн, в виде различной полиграфической продукции: листовок, буклетов и так далее. Партнеры могут легко отслеживать статистику и всю информацию в личном кабинете.