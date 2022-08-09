Основная Информация

MyAffPartners — это партнерская программа казино, созданная специально для продвижения казино ExclusiveBet, в котором представлены сотни игр от очень авторитетных игровых провайдеров. В список поставщиков программного обеспечения входят Microgaming, Net Entertainment, Evolution Gaming, Betsoft, Play'n GO, Blue Gem Gaming и многие другие. MyAffPartners регулируется законодательством Англии и Уэльса.

Модели оплаты

Revshare. План распределения доходов имеет многоуровневую структуру, от 10% до 45%. Самая высокая доля предлагается с дополнительным усилителем комиссии, чтобы партнеры были более заинтересованы в успехе.

CPA. План CPA и другие схемы оплаты обсуждаются с менеджерами в индивидуальном порядке.

Платежные системы

Партнеры получают выплаты в евро в течение первых 15 дней каждого месяца за прибыль за предыдущий месяц. Партнеры могут выбирать между Skrill, Neteller или WebMoney в качестве способов получения комиссионных без каких-либо дополнительных комиссий. Все транзакции через Bank Wire Transefrs осуществляются при достижении минимальной суммы холда в размере 500 евро.

Бренды

ExclusiveBet Казино

Казино ExclusiveBet предлагает широкий выбор мгновенных игр от NetEnt, Microgaming Quickfire и Play N Go. Эксклюзивное казино имеет круглосуточную поддержку через чат, бесплатный телефон в Северной Америке и электронную почту. Они также предлагают шифрование SSL для обеспечения безопасности всех транзакций. Казино ExclusiveBet предлагает одни из самых увлекательных игровых автоматов — от классических игр с тремя барабанами до инновационных видеослотов. Казино регулируется законодательством Кюрасао.

Почему стоит выбрать партнерскую программу MyAff Partners

MyAff Partners — партнерская программа с интуитивно понятным интерфейсом для любого веб-мастера. Легко ориентироваться и находить любую информацию. Эта программа имеет множество интересных функций и фишек, таких как пожизненный доход, отсутствие связывания между брендами и политика отсутствия отрицательного переноса. Вы можете выбрать один из нескольких способов оплаты, включая Skrill или Neteller, чтобы легко совершать транзакции. Партнерская программа предоставит партнерам широкий спектр инструментов, призванных помочь им анализировать статистику и отчетность и увеличивать прибыль.