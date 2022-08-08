Основная Информация

AdStars — это партнерская программа казино, отвечающая за продвижение казино Orca88 и GoxBet. История AdStars восходит к 2018 году. Торговая марка AdStars предлагает обширную линейку игровых автоматов и игр для казино от NetEnt, Amaya, Evolution и многих других провайдеров. Многие из них доступны как в настольном, так и в мобильном вариантах на более чем 10 разных языках.

Модели оплаты

Revshare. Партнер получает комиссию от 25% до 45%. Члены AdStars получают компенсацию, основанную на всех комиссиях, которые представляют собой чистый доход, полученный от привлеченных игроков через любой из брендов. Это просто валовой игровой доход за вычетом всех применимых расходов, которые включают, помимо прочего, бонусы, безнадежные доходы, налоги, судебные издержки и сборы за обработку платежей.

CPA. CPA план можно подключить индивидуально после проверки источников трафика и других требований.

Субпартнерство. Партнер может зарабатывать на привлечении партнеров 5% от их прибыли.

Платежные системы

Вебмастер может вывести деньги с сайта на несколько платежных систем: банковская карта, Neteller, Payeer, Приват Банк, Qiwi, WebMoney, Яндекс.Деньги, BTC. Партнеры должны заработать всего 50 долларов в виде комиссионных, прежде чем они получат право на выплату.

Бренды

Orca88

Казино с креативным дизайном и нетривиальной тематикой. Коллекция включает 800 азартных игр от 20 провайдеров, включая настольные и карточные игры. Администрация привлекает игроков заманчивыми специальными предложениями, в том числе бездепозитным бонусом. Геймерам предлагаются популярные платежные системы для ввода и вывода средств и низкий порог входа в игру.

GoxBet

Казино с лояльной финансовой политикой и развитой бонусной политикой. Ежедневно игрокам доступны приветственные и бездепозитные бонусы, что значительно повышает интерес аудитории. На официальном сайте около 1000 азартных игр от известных провайдеров и вывод выигрышей в течение 15 минут. Сайт также привлекает возможностью создания мультивалютных счетов и участия в регулярных турнирах.

Почему стоит выбрать партнерскую программу AdStars

Члены AdStars могут отслеживать игроков и получать различные отчеты через программную платформу. В этом разделе веб-сайта AdStars также представлены различные маркетинговые материалы, которые партнеры могут использовать для продвижения бренда.