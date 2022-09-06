Основная Информация

Партнерская программа Aff House была создана для продвижения бренда онлайн-казино VipSlotClub Casino. Эта партнерская программа предлагает аффилиатам продвигать популярный бренд на рынке гемблинга, привлекая новых пользователей. Взамен партнеры будут получать пожизненные выплаты, выбрав любой из нескольких представленных комиссионных планов, а также удобный дизайн и интерфейс программы для отслеживания статистики.

Модели оплаты

Revshare. Партнеры могут получать комиссию до 50% по схеме revenue sharing. Структура комиссионных основана на количестве новых игроков, внесших депозит.

CPA. Гибридный. Эти планы доступны для партнеров после обсуждения всех условий с менеджерами команды.

Субпартнерство. Этот план подразумевает дополнительную комиссию в размере 5%, выплачиваемую за новых привлеченных партнеров, присоединившихся к программе.

Платежные системы

Платежи отправляются автоматически примерно 5-го числа каждого календарного месяца. Доступно несколько вариантов вывода средств: банковский перевод, Neteller и Skrill. Партнеры должны знать, что могут взиматься административные сборы.

В этой программе нет отрицательного переноса, чтобы аффилиатам было проще начать новый месяц с нуля.

Бренды

VipSLotClub Casino. Этот бренд был запущен в 2021 году компанией InterAlliance OU по лицензии властей Кюрасао. VipSLotClub предлагает игры от многих провайдеров, таких как Blueprint Gaming, Leander Games, Igrosoft, LuckyStreak, Pragmatic Play, IGT (WagerWorks), Belatra, Mancala Gaming и других. Кроме того, это онлайн-казино предлагает игрокам онлайн-чат, доступный 24/7, многоязычную поддержку клиентов и мобильный дизайн.

Почему стоит выбрать партнерскую программу Aff.House

Affiliate House использует известное программное обеспечение под названием SoftSwis, которое предоставляет аффилиатам возможность отслеживать свою эффективность на панели управления учетной записью, которая показывает подробную статистику. Это позволяет им принимать обоснованные решения о том, где и когда им следует сосредоточить усилия для получения максимальной прибыли, и все это с одной удобной платформы. Aff House также предоставляет партнерам маркетинговые инструменты для успешных кампаний.