Основная Информация

Партнерская программа казино Affpower предназначена для тех, кто хочет продвигать казино Deuce Club и Cosmik. Эти два игровых сайта используют GameScale и White Label, которое предоставляет все популярные игры, такие как блэкджек, видеопокер или игровые автоматы - их можно найти во всех версиях, доступных на сайте. Программа плицензирована органами Мальты и переведена на несколько языков: английский, французский, испанский, итальянский, немецкий, русский.

Модели оплаты

Revshare. Партнеры имеют возможность настраивать свою собственную комиссионную ставку за количество привлеченного трафика. Начальная точка составляет 20% и может подняться до 45%.

CPA. Если вы ищете способ увеличить свой доход, идеальным решением может стать оплата за действие (CPA). Оплата варьируется от 100 до 150 евро в зависимости от целевого действия.

Subaffiliate. Этот план предлагает комиссию в размере 5% и доступен по запросу для каждого партнера.

Платежные системы

Программа предлагает стандартные способы оплаты, такие как банковский перевод, Neteller и Paypal.

Бренды

Deuce Club Casino. Выбор в этом казино уникален. В казино представлены поставщики игровых автоматов и настольных игр, такие как Gamescale, которые объединили свои усилия для удовлетворения потребностей в развлечениях. Благодаря поддержке в чате, предлагаемой круглосуточно и без выходных, можно мгновенно задать любой вопрос во время игры, не покидая комфорта. Сайт обеспечивается технологией шифрования (SSL), чтобы все работало без сбоев.

Cosmik Casino. Это онлайн-казино предлагает широкий выбор слотов, настольных игр и видеопокера от Betsoft. У них есть 24-часовая поддержка с чатом в реальном времени для любых вопросов, которые могут у вас возникнуть об учетной записи или игровом процессе. Сайт также использует 128-битное шифрование SSL для защиты пользовательских данных во время передачи, а также брандмауэры и честную сертификацию TST.

Почему стоит выбрать партнерскую программу Aff Power

Если вы являетесь партнером и имеете возможность продвигать новые казино - стоит попробовать эту программу. Вы можете получить текстовые ссылки и анимированные gif-баннеры, которые помогут увеличить количество привлеченных игроков.