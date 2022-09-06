Основная Информация

AffAlliance — это партнерская программа, созданная для продвижения нескольких брендов онлайн-гемблинга, таких как Golden Lion, Bovegas и Eclipse Casinos. Эта партнерская программа предлагает партнерам новые бренды для продвижения, выбор комиссионных планов и стабильные выплаты.

Модели оплаты

Revshare. AffAlliance предлагает своим членам стандартную модель распределения доходов, в которой партнеры могут получать комиссию на основе чистого дохода, полученного от привлеченных игроков. Эта программа предлагает фиксированную комиссию в размере 40%.

CPA. Этот план предлагает единовременную комиссию до 250 долларов США за каждого нового игрока, внесшего депозит.

Гибридный. Партнеры могут запрашивать гибридные или индивидуальные планы.

Субпартнерство. Участники программы могут заработать дополнительные 5% за привлечение новых партнеров к программе.

Платежные системы

Выплаты производятся один раз в месяц в течение первых 10 дней каждого месяца. Партнеры должны запрашивать платеж и иметь минимальный месячный порог на счете в размере 250 долларов США. Транзакции можно совершать с помощью банковского перевода, EcoPayz и Bitcoin.

Бренды

Golden Lion. Этот бренд был создан в 2016 году компанией Blue Media N.V. Casinos по лицензии Кюрасао. Казино Golden Lion предлагает своим игрокам множество функций, таких как широкий выбор игр, доступных как в режиме мгновенной игры, так и в загружаемой версии, онлайн-чат, доступный 24/7, бесплатный номер службы поддержки, проверенные честные и живые дилеры.

Casino Bovegas. Казино Bovegas было запущено в 2017 году по лицензии Кюрасао. Это казино проверено GLI на честность и имеет удобный для мобильных устройств дизайн, игровые автоматы, работающие в режиме реального времени, и чат, открытый круглосуточно и без выходных.

Eclipse. Blue Media N.V. Casinos является владельцем этого казино, основанного в 2017 году и лицензированного властями Кюрасао. Казино Eclipse предлагает игрокам широкий выбор игр Rival, мобильный дизайн, живой чат, SSL-шифрование и гарантированную честную игру.

Почему стоит выбрать партнерскую программу AffAlliance

Партнеры будут иметь маркетинговые инструменты мирового класса, которые помогут с кампаниями, а также профессиональные и полезные менеджеры по работе с партнерами, доступные 24/7. Собственное программное обеспечение предназначено для нужд аффилиатов по контролю результатов и внесению корректировок там, где это необходимо.