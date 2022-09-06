Основная Информация

В 2018 году на рынке онлайн-казино появилась партнерская программа AffArea Affiliates. Эта программа позволяет вебмастерам зарабатывать постоянный пассивный доход с помощью привлечения новых пользователей в два бренда онлайн-казино. AffArea предлагает несколько моделей получения дохода и выплаты два раза в месяц без ограничений заработка и вывода по максимальной сумме.

Модели оплаты

Revshare. Все вновь зарегистрированные партнеры размещаются на этом плане. В программе новым аффилиатам устанавливается RevShare на уровне 40%. Если в течение трех месяцев партнер привлекает менее десяти игроков, то ему присваивается статус «Неактивный», при котором тарифная ставка снижается до 5%.

CPA. Эта модель предлагает фиксированную оплату за регистрацию каждого нового пользователя по партнерской ссылке. Главное условие – новичок должен внести первый депозит. Размер комиссии за CPA определяется с учетом объема и качества трафика.

Гибридный. Это смешанная модель заработка на привлеченных игроках. По планам CPA и Hybrid CPA все условия оговариваются индивидуально с персональным менеджером.

Субпартнерство. Этот план позволяет получать 5% от прибыли каждого субпартнера, зарегистрировавшегося по уникальной ссылке.

Платежные системы

Комиссия рассчитывается ежемесячно и обычно выплачивается примерно 15 числа каждого месяца. Партнеры могут отправлять свои платежи через Neteller, Skrill, Visa, WebMoney или QIWI, и все платежи производятся в долларах США.

Минимальные пороги ежемесячных платежей и лимиты на снятие средств отсутствуют, поэтому партнеры могут свободно снимать свои доходы по своему усмотрению.

Бренды

Bonanza Casino. Онлайн-казино начало работу в 2016 году и имеет официальную лицензию Кюрасао. В казино есть коллекция из 1000 азартных игр. Bonanza Casino — это онлайн-казино, которым владеет и управляет Limesco Limited. Казино поддерживается некоторыми ведущими поставщиками программного обеспечения, такими как NetEnt, Microgaming, Nyx Interactive, Playson, Endorphina, Pragmatic Play и World Match. Во все видео-слоты и игры казино можно играть напрямую через веб-браузер, а большинство игр также совместимы с мобильными устройствами. Казино BonanzaGame лицензировано и регулируется правительством Кюрасао.

Hotline Casino. Казино появилось в 2018 году и предлагает свои услуги на основании лицензии игорной комиссии Кюрасао. В ассортименте 1500 развлечений, таких как: слоты, покер, рулетка, баккара, скретч-карты, блэкджек и столы с реальными дилерами. Игры представлены от многих известных провайдеров, таких как NetEnt, Boooming Games, Evoplay, Wazdan, Red Tiger и других.

Почему стоит выбрать партнерскую программу AffArea

Партнеры могут использовать свои сайты, страницы в социальных сетях и другие ресурсы для привлечения трафика к бренду. Партнерская программа предлагает большую коллекцию баннеров и лендингов для дополнительного использования при необходимости. Раздел статистики реализован достаточно просто, но в то же время содержит достаточно информации для анализа эффективности созданных рекламных кампаний и количества привлеченных пользователей. AffArea использует собственное программное обеспечение. Партнеры могут проверять статус своих комиссий, статистику, такую как количество кликов и регистраций, а также различные другие отчеты. Статистика позволит партнеру судить, какие определенные маркетинговые стратегии и кампании лучше всего подходят для них.