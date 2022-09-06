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Партнерские Программы

AffBritish Партнерская Программа от WinBritish Казино

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Основная Информация

Партнерская программа AffBritish появилась практически сразу после запуска казино под названием WinBritish для продвижения на рынке нового бренда онлайн-казоно. Эта программа позволяет аффилиатам получать регулярный пассивный доход за счет привлечения новых игроков в бренд. AffBritish предлагает партнерам зарабатывать на разных платежных схемах, предоставляя все необходимые рекламные материалы и статистику для успешного продвижения казино.

Модели оплаты

Revshare. Участники, выбравшие модель распределения доходов, получают 40% от чистого дохода казино, сформированного за счет неудачных ставок привлеченных пользователей. Прибыль будет течь бесконечно, в то время как привлеченный клиент проигрывает. Ставка не меняется и не зависит от количества привлеченных посетителей.

CPA. В качестве альтернативы партнеры могут запросить план CPA с возможностью зарабатывать до 180 фунтов стерлингов за каждого привлеченного игрока.

Гибридный. Этот план также доступен после обсуждения всех условий с менеджерами. Структура комиссионных в рамках этой модели сочетает в себе 120 долл. США за конверсию + 20 % доли дохода.

Субпартнерство. Привлекая новых партнеров к программе, партнеры могут получать дополнительную комиссию в размере 10%.

Платежные системы

Платежи отправляются в евро, британских фунтах стерлингов или долларах США примерно 20-го числа каждого месяца. Аффилированные лица могут выбирать между двумя службами вывода средств, такими как PayPal или банковский перевод. Чтобы вывести прибыль, партнеры должны заработать минимальный порог в 150 фунтов стерлингов.

В этой программе нет отрицательного переноса и дополнительных административных сборов.

Бренды

WinBritish. Казино WinBritish было основано в 2019 году компанией Jumpman Gaming Limited. Этот бренд имеет две лицензии от Комиссии по азартным играм Великобритании и Комиссии по контролю за азартными играми Олдерни. В WinBritish есть много игр от известных провайдеров, таких как Evolution Gaming, Microgaming, NetEnt, NextGen Gaming, Play’n GO и т. д. Кроме того, это казино предлагает своим игрокам удобный для мобильных устройств дизайн и сертификацию безопасности GoDaddy.

Почему стоит выбрать партнерскую программу AffBritish

Affbritish позволяет легко отслеживать привлеченных игроков и комиссий с комфортом, безопасностью и детализацией. С программным обеспечением Skill On Net партнеры смогут получить доступ к личному кабинету, где они смогут увидеть, сколько было заработано с помощью рефералов в один клик. Эта партнерская программа предлагает маркетинговые инструменты для создания привлекательных кампаний.

2022-09-06

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