Основная Информация

Affiliatego — это партнерская программа для казино Bahigo. Ведущий провайдер в Турции, Швейцарии и Японии с казино KaKeYo предлагает игрокам отличную атмосферы игры. Эти казино имеют лицензию, выданную правительством Кюрасао.

Компания безопасна и надежны - партнеры найдут множество возможностей благодаря привлекательному дизайну и оптимизации для мобильных устройств, что обеспечивает легкий доступ, а также предлагает бонусы и акции для всех игроков.

Это отличная возможность для аффилиатов продвигать бренды казино с высокими коэффициентами конверсии и удержания. Партнерская программа обещает партнерам дополнительный доход и своевременное получение платежей.

Модели оплаты

Revshare. Программа предлагает структуру комиссии revshare, которая разделена на четыре уровня, что дает преимущества для партнеров. 0-10 NDC — доля дохода 20% и для NDC 60+ — доля дохода 35%.

CPA. CPA доступна по запросу и зависит от качества трафика, который приносит партнер.

Субпартнерство. Этот план необходимо обсудить с менеджерами программы индивидуально.

Платежные системы

Оплата производится в конце каждого месяца. Партнер может снять деньги в любое время, но на счету должно быть не менее 100 евро, чтобы процесс вывода был завершен. Заработок выплачивается с помощью банковского перевода в евро.

Бренды

Казино Bahigo

Казино Bahigo было основано в 2019 году и имеет огромный выбор игровых автоматов от 1x2Gaming, Betsoft, Evolution Gaming, Leander Games, NetEnt, Playson, Pragmatic Play, Quickspin, Booming Games, Genii, Habanero, Mr. Slotty, Nolimit City, OMI Gaming. , PariPlay, Red Rake Gaming, Spinomenal. На сайте слота можно играть в автоматы бесплатно и без регистрации на мобильном телефоне и ПК. Behigo предлагает широкий выбор игр, включая варианты с живыми дилерами. Они также позволяют игрокам делать ставки на спорт и имеют отличный сервис с круглосуточной поддержкой 7 дней в неделю.

Казино Kakeyo

Kakeyo — это уникальный и красочный бренд, предназначенный для игроков из Японии. Они предлагают незабываемые впечатления в безопасной среде на сайте азартных игр, лицензированном правительством Кюрасао, который предлагает возможность мгновенной игры для пользователей на мобильных устройствах. Казино Kakeyo предлагает широкий ассортимент игр для игроков. Игроки могут попробовать всевозможные слоты, различные автоматы видеопокера и столы с живыми дилерами.

Почему стоит выбрать партнерскую программу AffiliateGo

Партнеры имеют доступ не только к баннерам, логотипам, контенту и рекламным акциям в социальных сетях, партнеры могут отслеживать все доходы, полученные каждым привлеченным игроком. Все маркетинговые материалы могут быть адаптированы под нужды партнера. Помимо этого, программа продвигает хорошие бренды с высокой конверсией.