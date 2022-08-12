Основная Информация

Партнеры всегда ищут новые способы заработать больше денег, и здесь на помощь приходит AffiliStars. Эта программа продвигает несколько онлайн-казино, таких как LuckLand Casino, SpinSamba, JackMillion Casino и Casino Midas. Бренд был создан в 2014 году и смог привлечь как игроков предпочитающим компьютер, так и мобильных пользователей играми от разных поставщиков программного обеспечения. Аффилированные лица защищены законами Мальты и UKGC. Эта программа предлагает высокие коэффициенты конверсии и удержания, а также разнообразие ваших потенциальных доходов с совместимостью с несколькими брендами.

Модели оплаты

Revshare. Партнерам, которые регистрируются в программе распределения доходов Affiliate Stars, гарантируется ежемесячная комиссия в зависимости от объема их веб-трафика. Чем выше уровень партнера, тем больше будет доля. Начиная с 20%, доля дохода может быть увеличена до 50%.

CPA. Гибридный. Менеджеры отвечают за согласование альтернативных схем оплаты для утвержденных партнеров. Партнерский менеджер может оценить запрос и принять решение об условиях и стоимости, включая оплату за действие (CPA) или гибридные выплаты на основе комиссионных.

Субпартнерство. Партнеры AffiliStars могут получать ежемесячный пассивный доход (комиссию), привлекая к программе других партнеров.

Платежные системы

Партнеры, которые не достигли минимального порога вывода средств в размере 300 долларов США, будут ежемесячно переносить свои доходы, поскольку они остаются активными. Партнеры получают комиссию в долларах США, при этом административные сборы не вычитаются из их доходов, независимо от выбранного метода оплаты. Доступные методы: Skrill, Neteller, ACH и учетная запись игрока.

Бренды

Казино Luckyland

Казино Luckyland с лаконичным дизайном и передовыми технологиями является освежающим дополнением к онлайн-гемблингу. Компания была основана в 2019 году двумя предпринимателями с большим опытом работы из Aspire Global International LTD. Казино было лицензировано мальтийскими регулирующими органами, которые обеспечивают честность игроков, а также соблюдение законов США о лотереях. Казино Luckland предлагает широкий выбор игр, от игровых автоматов до настольного хоккея. Благодаря безопасным банковским операциям и эффективной системе поддержки игроков игрокам будет легко искать внутриигровую навигацию или находить то, что им нужно.

Казино Midas

Казино Midas, созданное в 2012 году, созданное на базе RTG и предлагает как браузерные игры, так и загружаемые клиенты для вашего компьютера. Доступно более 1000 слотов, а также другие популярные настольные игры, такие как блэкджек и покер, и обязательно найдется что-то, что подойдет любому игроку.

JackMillion

JackMillion — это онлайн-казино, которое предлагает более 100 игр, в которые можно играть бесплатно и на реальные деньги. Поставщик программного обеспечения сайта, Realtime Games (RTG), предоставляет игрокам возможность выбора между игровыми автоматами или столами; они также предоставляют большие приветственные пакеты до 1500 долларов и 150 бесплатных вращений.

Почему стоит выбрать партнерскую программу AffiliStars

AffiliStars — это компания, которая предлагает своим аффилированным членам множество различных вариантов. Нет отрицательного переноса или связывания между брендами, а также нет административных сборов. Вы также можете получить доступ и одобрение CPA/гибридных планов по запросу, чтобы увеличить свой доход; Также доступна двухуровневая схема субаффилиации. Эта программа предлагает ряд способов оплаты для вашего удобства и легкого программного обеспечения от программного обеспечения MyAffiliates.