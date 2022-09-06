Основная Информация

AffVip — это партнерская программа одного из брендов онлайн-гемблинга — 14Red Casino и 6Black Casino. Эта программа создана для успешного продвижения бренда на рынке гемблинга. С помощью партнерской поддержки компания продвигает собственный бренд для привлечения новых игроков, в ответ программа предлагает стабильные выплаты раз в месяц, хорошую конверсию и оплату без административной комиссии.

Модели оплаты

Revshare. Эта программа предлагает аффилиатам стандартный план комиссионных по распределению доходов, в котором комиссионные основаны на доходах, полученных привлеченными игроками.

Комиссия за первые три месяца составляет 35%, после этого аффилиаты будут размещаться по фиксированной ставке 25% от выручки.

Платежные системы

Платежи отправляются в евро в течение первых 5 дней каждого месяца без дополнительных комиссий. Партнеры могут выбрать способ оплаты между Skrill и банковским переводом. Эта программа имеет минимальный месячный порог в размере 300 евро.

Бренды

6Black Casino Это отличное онлайн-казино предлагает супербонус и программу лояльности. Все новые игроки получают огромные бонусы до 300% на свои депозиты, а для тех, кто зарегистрируется, доступны сотни бонусов в виде реальных денег. Эти поощрения предлагаются в течение нескольких раундов, а это означает, что если вы играете в 6Black Casino, вы можете присоединиться к бонусной программе лояльности.

Почему стоит выбрать партнерскую программу AffVIP

Партнеры смогут получить доступ к различным отчетам, а также к подробной статистике о своей работе и доходах. Партнеры могут отслеживать своих игроков и вносить коррективы там, где это необходимо. Программное обеспечение Income Access также предоставляет точные отчеты в режиме реального времени, поэтому партнеры могут быть в курсе своей статистики.