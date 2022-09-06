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All British Affiliates партнерская программа появилась для того, чтобы продвигать бренд онлайн-казино All British на рынке. Партнерская программа позволяет получать регулярный пассивный доход за счет привлечения новых игроков на сайт. Этот мультиплатформенный бренд онлайн-казино в первую очередь ориентирован на игроков из Великобритании, хотя он также принимает игроков из многих других частей мира. Во многие из этих игр можно играть как на ПК, так и на мобильных устройствах. Все британские филиалы имеют лицензию правительства Гибралтара. Предлагается несколько моделей сотрудничества, с помощью которых можно получать прибыль на постоянной основе. Участие в партнерской программе доступно каждому пользователю, зарегистрированному после заполнения короткой формы.

Модели оплаты

В партнерской программе доступна модель заработка — RevShare. Участник получает от 30% до 40% чистого дохода казино, сформированного за счет неудачных ставок привлеченных пользователей. Прибыль идет до тех пор, пока присутствует доход у казино от привлеченных клиентов. Ставка зависит от количества привлеченных посетителей и сделанных депозитов и может быть повышена до 40% .

CPA. Также возможны альтернативные варианты получения комиссии, которые можно обсудить с менеджерами программы.

Платежные системы

Расчетный период в рамках программы не ограничен. Время жизни cookie также не ограничено. Вы можете вывести деньги в любое время, не дожидаясь определенной даты. Деньги перечисляются раз в месяц с помощью банковского перевода только в одной валюте - евро.

Бренды

All British Casino. All British Casino вооружено внушительной библиотекой игр от таких разработчиков, как Blueprint Gaming, Elk Studios, Evolution Gaming, IGT (WagerWorks), Microgaming, NetEnt, NextGen Gaming, Novomatic, Thunderkick, WMS и многие другие. Казино принадлежит компании L&L Europe Ltd и начало свою работу в 2013 году. Казино имеет лицензию от Malta Gaming Authority и UK Gambling Commission.

Почему стоит выбрать все британские партнерские программы

Для привлечения трафика на сайт можно использовать большинство каналов, в том числе различные сайты, блогерские рекомендации и тому подобное. В личном кабинете есть подробная статистика и просмотр охватов за рекламые кампании. All British Affiliates используют партнерскую платформу Sarah Enterprises, внутреннее решение, созданное их материнской компанией. Платформа предлагает все типичные функции, включая регулярно обновляемые отчеты об игроках и интегрированные маркетинговые материалы.