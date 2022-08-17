Основная Информация

Партнерская программа Aloha Shark Partners была создана специально для продвижения одного бренда онлайн-гемблинга, который называется Aloha Shark. Aloha Shark Partners занимается предоставлением инструментов маркетинга и поддержки для веб-мастеров, чтобы они могли без особых усилий добиваться отличных результатов. Сайт предлагает стандартную структуру комиссии, которая полностью основана на чистом доходе от игр и может быть изменена на сделку CPA. Казино Aloha Shark предоставляет игрокам большой выбор игр в нескольких категориях, таких как слоты, столы с живыми дилерами и джекпот. Сайт также обеспечивает безопасную среду, используя надежные способы оплаты.

Модели оплаты

Revshare. Aloha Shark Partners предоставит стандартную комиссию после того, как заявка будет принята. Для этого плана не требуется дополнительная активация, он устанавливается автоматически при присоединении к платформе. Структура комиссии начинается с 25% и доходит до 50% за NGR.

CPA. Этот план можно обсудить с менеджерами команды в индивидуальном порядке, чтобы получить персональную комиссию.

Платежные системы

Вывод средств Aloha Shark Partners обрабатывается через несколько платежных сервисов, таких как Visa, Mastercard, iWallet, банковский перевод, Venus Point, EcoPayz, и должен соответствовать минимальному порогу в 100 евро, прежде чем будет выплачен не позднее каждого 20-го числа каждого месяца.

Бренды

Казино Aloha Shark

В онлайн-казино Aloha Shark есть отличные слоты и игровые автоматы от многих ведущих провайдеров с низкими требованиями к ставкам. Игроки могут вывести выигрыш в течение 5 минут. Это казино также предлагает огромную библиотеку, содержащую все популярные игры, включая видеопокер или специальные столы.

Казино Aloha Shark имеет огромный ассортимент игровых автоматов от производителей Elk Studios, Evolution Gaming, iSoftBet, Microgaming, NetEnt и многих других.

Почему стоит выбрать партнерскую программу Aloha Shark Partners

Aloha Shark Partners — это двуязычная партнерская платформа, которая предлагает новейшие инструменты маркетинга и поддержки для веб-мастеров. На сайте доступна модель распределения доходов, которая позволяет маркетологам максимизировать свои доходы с помощью сделки CPA. Aloha Shark Partners предлагает различные маркетинговые инструменты для веб-разработчиков, которые помогают им создавать целевые страницы и баннеры, привлекающие внимание новых игроков. Команда, стоящая за этой платформой, состоит из опытных профессионалов с многолетним стажем работы в индустрии iGaming. Эта программа не переносит отрицательный баланс менее 50 000 евро.