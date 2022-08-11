Основная Информация

Apex Affiliates — это официальная партнерская программа, созданная для продвижения бренда TanGiers Casino. Казино Tangiers — это новый первоклассный онлайн-казино, предлагающий множество игр, разработанных на восьми платформах. Они лицензированы правительством Кюрасао и обеспечивают своим игрокам безопасную игру и элегантный дизайн. Партнерам предоставляется команда поддержки, которая помогает им на протяжении всего пути и предоставляет инструменты для успешного маркетинга. Apex Affiliate имеет проприетарное программное обеспечение, которое предоставляет партнерам информацию об активности в режиме реального времени и статистику, которая обновляется ежедневно.

Модели оплаты

Revshare. Для новых партнеров Apex Affiliates предлагает комиссионные в размере 40% в течение первых трех месяцев. Стандартная структура комиссионных: 0-10 новых игроков в месяц 25% и более 100 игроков в месяц 45%. Все уровни комиссий зависят от трафика, который предоставляет партнер.

CPA. Гибридный. План CPA является фиксированным и доступен по запросу. Все детали можно обсудить с менеджерами.

Платежные системы

Партнерам выплачивается ежемесячная комиссия, когда они достигают минимального порога ежемесячных платежей в размере 100 фунтов стерлингов для платежей банковским переводом и 50 фунтов стерлингов для электронных кошельков. Платежи можно производить с помощью Skrill, Neteller и банковского перевода. Комиссия выплачивается в долларах США, евро, биткойнах или британских фунтах, могут взиматься административные сборы.

Бренды

TanGiers Casino

Казино TanGiers предлагает своим игрокам широкий выбор игр. Биткойн принимается, а столы с живыми дилерами доступны для тех, кто хочет почувствовать настоящую атмосферу. С круглосуточной службой поддержки клиентов можно связаться через чат на сайте. Онлайн-казино Tangiers предлагает широкий выбор игр, начиная от игровых автоматов и заканчивая ставками на спорт и живыми играми. Участники могут наслаждаться своей любимой игрой на ходу с мгновенным доступом. На сайте представлены несколько поставщиков платформ, таких как Microgaming, Betsoft, Pragmatic Play, Habanero и многие другие. Казино имеет лицензию Кюрасао.

Почему стоит выбрать партнерскую программу Apex Affiliates

Apex Affiliates — отличная партнерская программа с множеством функций. Отсутствие отрицательного переноса, объединенных комиссий и очень низкий порог оплаты означает, что каждый партнер может попробовать эту программу. Все партнеры также получают всю информацию, статистику, бесплатные маркетинговые инструменты, которые помогут продвигать бренд.