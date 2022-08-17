Основная Информация

Партнерская программа казино Beem Partners создана для продвижения и продвижения веб-сайта азартных игр онлайн под названием Beem Casino. Этот веб-сайт предоставляет игрокам игры от Endorphina, Pragmatic Play и NetEnt; он доступен как в англоязычной, так и в русской версии, которой можно пользоваться через веб-браузер или на мобильных устройствах. Эта компания имеет лицензию правительства Кюрасао, что означает, что все операции следуют строгим правилам. Beem Partners предлагает комиссионную структуру, при которой веб-мастера могут получать до 60% доли дохода или запрашивать CPA план. В команде также есть много менеджеров по работе с клиентами, которые ответят на любой вопрос.

Модели оплаты

Revshare. Beem Partners предлагает стандартную комиссионную структуру, основанную на чистом игровом доходе игроков, которых привлек партнер. Это означает, что партнер будет зарабатывать деньги в зависимости от того, сколько заработал бренд. Структура начинается с 35% для доли дохода, равной или ниже 1000 евро, и доходит до 50% — от 5000 до 10 000 евро.

Beem Partners предлагает аффилиатам 55% и 60% дохода, которые превышают ожидания, установленные в стандартной структуре комиссионных.

CPA. Программа Beem предлагает CPA-сделки по индивидуальному запросу. Следует отметить, что присоединение к этому плану может иметь определенные требования.

Субпартнерство. У Beem Partners есть план субпартнерства, ставки могут варьироваться от 2% до 10%, и все условия можно обсудить с командой.

Платежные системы

Beem Partners платит в течение первых двух недель месяца и предлагает ряд вариантов оплаты в соответствии с потребностями партнеров. Они обрабатывают платежи с более чем 10 банковскими партнерами, включая Neteller, Skrill, банковский перевод и биткойн. Минимальный порог установлен на уровне 20 евро. Эта программа предлагает несколько валют, таких как австралийские доллары, евро, российские рубли и биткойны, без ограничений на снятие средств и без отрицательного переноса.

Бренды

Казино Beem

Владельцы казино заманивают игроков многочисленными бонусами, подарками на день рождения, турнирами и выходными-бонусами, сайт работает по лицензии, выданной властями Кюрасао. Онлайн-казино было основано относительно недавно – в 2020 году. Для привлечения игроков упор был сделан на обширную бонусную программу и широкий выбор азартных развлечений.

Почему стоит выбрать партнерскую программу Beem Partners

Beem Partners — это компания, которая не предусматривает отрицательной политики переноса и имеет возможность субаффилиации. У них есть несколько валют на выбор. Партнерская программа предлагает широкий спектр маркетинговых материалов, помогающих партнерам эффективно продвигать бренд. Углубленная система статистики дает возможность постоянной модификации и обновления.