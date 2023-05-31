Общая информация

Казино Betchain — одно из первых игорных заведений, в котором ввели расчёты в биткоинах: оно было основано больше 10 лет назад, в 2013 году. Заведение ориентировано не только на BTC, но и на технологию блокчейн в целом, поэтому здесь применяют расчёты и в других криптовалютах. Те, кто ответственно относится к финансовой безопасности, ценят это преимущество казино и предлагаемой им программы Betchain Affiliates.

Партнёры игорного заведения одобрительно отзываются о том, насколько просто привлекать новых игроков в казино и удерживать их — а значит, поддерживать свой доход на высоком уровне. Причина — в многообразии азартных игр, которые доступны в онлайн-казино Betchain Casino. Здесь есть видеослоты, джекпот, рулетка, лотереи, покер, многие другие игры, причём с каждым годом их становится всё больше. Казино проявляет лояльность к новым игрокам — предлагает им бездепозитный бонус и другие поощрения. Любители азартных игр ценят это и остаются в Betchain надолго — а партнёр заведения, который привёл их, долгое время получает хороший доход.

Преимущества для партнёров

Лёгкость привлечения и удержания игроков — важное, но не единственное преимущество казино Betchain и его партнёрской программы. Те, кто к ней присоединился, высоко оценивают многие другие достоинства Betchain Affiliates.

Анонимность и основанная на ней финансовая безопасность. Расчёты проводятся с применением технологии блокчейн, криптовалют BTC и других

Выгода. Партнёры онлайн-казино Betchain получают хорошие комиссионные, которые значительно выше, чем во многих других игорных заведениях

Лёгкость регистрации. Для создания учётной записи и начала работы в программе Betchain Affiliates нужно буквально несколько минут

Полная прозрачность. У каждого партнёра казино Betchain есть возможность следить за доходами и другими параметрами в режиме реального времени. Для этого они используют удобное программное обеспечение, предлагаемое казино Betchain

Эффективность продвижения. Онлайн-казино предлагает ссылки, баннеры, многие другие рекламные инструменты, облегчающие продвижение игорного заведения в сети

Надёжность. Казино Betchain зарекомендовало себя как добросовестный платёжный партнёр, который регулярно производит выплаты в соответствии с условиями программы Betchain Affiliates

Оцените и вы эти преимущества онлайн-казино и его партнёрской программы по достоинству, как это уже сделали многие партнёры Betchain.

Бренд и инструменты его продвижения. Правовая информация

В рамках программы, которой посвящён этот обзор, партнёры казино продвигают его бренд — Betchain Casino. Он принадлежит компании Dama N.V. и управляется ей. Оформлены все необходимые лицензии: деятельность Dama N.V. лицензирована Antillephone N.V., работа казино Betchain и его партнёрская программа — Curacao.

Участники программы Betchain Affiliates получают в своё распоряжение большой арсенал маркетинговых инструментов для продвижения бренда и получения дохода. Они используют веб-ссылки, баннеры, логотипы, другие виды рекламного контента не только на английском, но и на русском, итальянском, испанском и многих других языках.

Платёжная модель

Программой Betchain Affiliates предусмотрена платёжная модель, которая применяется по умолчанию — Revenue Share (RevShare). В соответствии с ней партнёр игорного заведения получает комиссию в размере 30% от доходов, которые принесли казино привлечённые им игроки. Успешный партнёр, игроки которого принесли заведению более €10,000 или 1 BTC, могут обсудить с администрацией Betchain увеличение комиссии до 40%.

Программа Betchain Affiliates не содержит других платёжных моделей — в ней, в частности, нет CPA (Cost Per Acquisition). Это существенно упрощает и ускоряет начало работы для партнёров игорного заведения — им не нужно делать выбор, они начинают зарабатывать сразу после регистрации в программе.

Платёжные системы

Основной способ вывода денег, заработанных партнёрами онлайн-казино Betchain — выплаты в биткоинах. Кроме этой платёжной системы, партнёрам доступны:

банковские переводы, в том числе выплаты на банковскую карту;

платёжные системы Neteller и Skrill — Moneybookers.

Один из плюсов программы Betchain Affiliates — отсутствие минимального порога выплат: партнёры игорного заведения могут выводить любые, даже незначительные, суммы. Выплаты производятся ежемесячно до 10 числа.

Почему стоит выбрать партнёрскую программу Betchain Affiliates?

Завершая обзор, отметим возможность вывода денег в биткоинах и высокий уровень финансовой безопасности как главные достоинства программы Betchain Affiliates. Заслуживают внимания привлекательность Betchain Casino для игроков, хорошие комиссионные для партнёров, лёгкость продвижения игорного заведения, профессионализм команды технической поддержки. Зарегистрируйтесь в программе Betchain Affiliates, и вы оцените эти преимущества по достоинству!