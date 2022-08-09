Основная Информация

Betzest Affiliates — это новая партнерская программа для онлайн-казино, которая в последние годы быстро развивается. Веб-сайт предлагает множество игр от ведущих провайдеров, таких как Microgaming, NetEnt и Pragmatic Play, и это только три из их самых популярных. Betzest Affiliates — это онлайн-казино, которое предлагает европейским игрокам отличное приветственное предложение. На сайте можно играть на компьютере или на телефоне, а партнеры могут продвигать этот бренд с хорошими коэффициентами конверсии.

Модели оплаты

Revshare. Партнеры получают прибыльную комиссию при присоединении к партнерской программе BetzZest. Программа выплачивает от 30% до 45% от полученного дохода за привлеченных игроков.

Субпартнерство. Партнеры могут получать дополнительную комиссию, привлекая других партнеров в программу.

Платежные системы

Комиссия выплачивается в начале каждого месяца. Партнеры могут выбирать из нескольких способов оплаты, включая Neteller или Skrill и банковские счета. Порог для электронных кошельков составляет 100 евро в месяц, а для банковских переводов — 250 евро.

Бренды

Казино Betzest

Казино Betzest — это онлайн-казино с самым высоким рейтингом, участники которого могут играть в игровые автоматы, настольные игры и делать ставки на спорт. Это казино работает с некоторыми ведущими провайдерами, чтобы сделать игры чистыми. Betzest — это сайт казино, созданный для геймеров всех типов, с онлайн-чатом на нескольких языках и простым игровым фильтром. Веб-сайт предлагает удобный для мобильных устройств дизайн, чтобы сделать игру лучше, чем когда-либо прежде. Betzest Casino регулируется правительством Кюрасао.

Почему стоит выбрать партнерскую программу Betzest

Партнерская программа Betzest не имеет политики отрицательного переноса средств, а также имеет удобную в использовании платформу Netrefer и несколько способов оплаты. Партнерам будет предложен эксклюзивный план revshare с более высокой процентной комиссией в течение первых трех месяцев.