Основная Информация

Blue Partners — это партнерская программа, созданная специально для продвижения бренда онлайн-гемблинга под названием BlueLeo Casino. Казино BlueLeo предлагает игрокам возможность насладиться обширной коллекцией игр от ведущих провайдеров практически на любом устройстве. Они регулируются законами Кюрасао, а это означает, что их репутация будет тщательно контролироваться, а правила справедливо соблюдаться для всех вовлеченных сторон.

Модели оплаты

Revshare. Партнеры, присоединившиеся к этой программе, будут переведены на стандартную модель распределения доходов. Партнер должен каждый месяц приглашать игроков и может получить 20-45% от общей чистой прибыли, полученной от этого реферала.

CPA. Гибридный. Эти планы предоставляются по запросу и могут быть обсуждены с менеджерами.

Платежные системы

Партнеры получают выплаты в евро один раз в месяц, 30-го числа каждого месяца. Платежи могут производиться через Skrill (минимум 100 евро в месяц) или банковским переводом (минимум 500 евро в месяц). Партнеры должны учитывать, что могут взиматься административные сборы.

Бренды

Казино BlueLeo

Казино BlueLeo имеет огромный выбор игровых автоматов от Betsoft, IGT (WagerWorks), Playson, Booming Games, Nolimit City, BGAMING, Booongo.

Casino BlueLeo — это платформа высококачественных слотов от популярных провайдеров с самым современным и удобным веб-сайтом. Игроки могут играть на своих мобильных устройствах или настольных компьютерах и задавать вопросы в чате для быстрой помощи, если это необходимо.

Почему стоит выбрать партнерскую программу Blue Partners

Blue Partners предлагает ряд преимуществ, позволяющих легко и быстро получать деньги. Отрицательного переноса нет, а минимальный порог ежемесячного платежа относительно низок. В этой программе используется популярный софт - MyAffiliates. MyAffiliates предлагает аффилейтам простую в использовании панель инструментов для проверки своей статистики и отслеживания результатов. Данные, собранные с помощью этого программного обеспечения, можно просмотреть в нескольких подробных отчетах.