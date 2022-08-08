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BonkersBet Affiliate — это партнерская программа, созданная для одноименного бренда онлайн-казино и букмекерской конторы. Это новичок на рынке, но он уже предлагает щедрый приветственный пакет для своих клиентов. Коллекция игр на веб-сайте с щедрыми бонусами включает в себя слоты от NetEnt, а также других разработчиков, таких как Genii, Pariplay, Booming Games, Playson, Evolution Games и многих других. На игровом сайте есть сотни вариантов как для онлайн-казино, так и для ставок. различные мероприятия, такие как футбольные матчи или баскетбольные матчи.

Модели оплаты

Revshare. BonkersBet предлагает партнерам возможность получать вознаграждение за свои усилия. По умолчанию программа дает партнерам 30% дохода, полученного от новых депозитов, но эта сумма может доходить до 40%. Партнеры могут получать более высокую комиссию, если они привлекают больше вкладчиков.

Платежные системы

Комиссия выплачивается каждый месяц, и партнеры могут выбрать способ отправки платежей через Neteller, Skrill или банковский перевод. Аффилированные лица должны учитывать, что существует минимальный месячный порог в 100 долларов США.

Бренды

Казино Bonkers.Bet — идеальное место для тех, кто ищет азартные игры онлайн, которые не спят. С выводом средств в течение 24 часов, несколькими поставщиками программного обеспечения и чатом, доступным в любое время дня и ночи. Казино BonkersBet предлагает широкий выбор игр, включая видео-слоты и настольные азартные игры. Имея в своем распоряжении несколько поставщиков программного обеспечения, сайт можно воспроизводить на английском или немецком языках прямо через окно браузера из любой точки мира. Казино лицензировано правительством Кюрасао для обеспечения справедливости для всех игроков.

Почему стоит выбрать партнерскую программу Bonkers

Партнеры будут иметь доступ к исчерпывающим отчетам, а также к подробной статистике об их эффективности и доходах, а также к низкому минимальному порогу ежемесячных платежей, отсутствию отрицательного переноса и нескольким вариантам оплаты, поэтому они смогут сразу приступить к работе.