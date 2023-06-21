Bovada Affiliates: Обзор Партнёрской Программы от RevenueLab

Общая информация

Партнерская программа Bovada Affiliates разработана известным и пользующимся отличной репутацией игорным заведением — Bovada. Она позволяет её участникам получать хороший доход благодаря популярности казино Bovada у игроков и высоким комиссионным. Прибыльность программы Bovada Affiliates — не единственное её преимущество: у неё немало других достоинств, заслуживающих внимания.

Преимущества для партнёров

Лёгкость продвижения бренда и увеличения дохода. В онлайн-казино Bovada — множество азартных игр, привлекающих игроков с разным уровнем подготовки. Партнёры программы Bovada Affiliates получают в своё распоряжение множество фирменных маркетинговых инструментов для продвижения бренда — баннеры, ссылки, посадочные страницы и другие. Это позволяет партнёрам быстро выходить на хороший доход

Возможность получать пассивный доход без ограничения по сроку. В Bovada Affiliates есть реферальная программа. Каждый партнёр игорного заведения может приглашать новых участников, которые будут становиться его рефералами и давать ему до 4,5% комиссии от доходов, которые они приносят казино

Удобство и прозрачность. Игорное заведение предлагает партнёрам Bovada Affiliates программное обеспечение собственной разработки, в котором можно контролировать количество привлечённых игроков, следить за уровнем дохода, формировать отчёты

Стабильность выплат. За время работы онлайн-казино Bovada в индустрии развлечений оно зарекомендовало себя как надёжный платёжный партнёр. Участники Bovada Affiliates получают заработанные ими деньги регулярно и в строгом соответствии с партнёрским соглашением

Бренды

Партнёры программы Bovada Affiliates продвигают несколько брендов, принадлежащих игорному заведению. В их числе — Bovada Sports, Bovada Casino, Slots.lv и Ignition Casino.

Многообразие брендов — это огромный выбор азартных игр и ставок на спорт. Большой ассортимент таких развлечений — это мощный фактор притяжения для ценителей азарта. Привлекательность для игроков — это лёгкость продвижения брендов и высокие доходы для каждого партнёра программы Bovada Affiliates.

Платёжные модели

Партнёрской программой Bovada Affiliates предусмотрена платёжная модель RevShare (Revenue Share, распределение доходов). Её суть — в начислении комиссионных в виде определённого процента от прибыли, которую приносят казино привлечённые партнёром игроки. Размер комиссионных впечатляет — он достигает 45% (конкретное значение зависит от успешности участия партнёра в программе Bovada Affiliates).

Каждый партнёр может привлекать в программу новых участников — рефералов. Они будут давать ему пассивный доход без ограничения по сроку. Размер реферальной комиссии — 5% от доходов, которые рефералы приносят игорному заведению.

Платёжные системы

Партнёры программы Bovada Affiliates могут выводить заработанные деньги, используя банковские переводы и чеки. Есть опция, недоступная во многих других подобных программах — вывод денег в биткоинах.

Минимальная сумма, доступная к выводу — $50. Платежи осуществляются один раз в месяц.

Почему стоит выбрать программу Bovada Affiliates?

Она заслуживает внимания по нескольким причинам, в числе которых — выгодность, большие возможности по увеличению дохода, удобство участия в программе, надёжность онлайн-казино в качестве платёжного партнёра. Если вы — веб-мастер, администратор сайта или другой IT-специалист, желающий монетизировать интернет-трафик, обратите внимание на программу Bovada Affiliates — она может принести вам неплохие деньги!