Основная Информация

Branders Partners — партнерская программа, созданная для продвижения нескольких онлайн-казино, таких как Casilando, 21 Casino, Playgrand Casino, Fruity Casa и Amsterdams Casino. Эти сайты онлайн-гемблинга предлагают игрокам множество игр от всех основных поставщиков игр, включая NetEnt, Microgaming и Quickspin, и это лишь некоторые из них. Благодаря простой в использовании навигации по веб-сайту на нескольких языках, доступной на настольном компьютере или мобильном устройстве, эти казино пользуются популярностью у многих игроков. Казино лицензированы и регулируются Комиссией по азартным играм Великобритании и Управлением по азартным играм Мальты.

Модели оплаты

Revshare. Партнеры приходят на стандартный план получения комиссии. Аффилированные лица получают процент от заработка привлеченных ими игроков в казино, и это многоуровневая система с большими долями на каждом уровне.

Структура комиссии начинается от 0 до 5000 за 25% revshare и от 30000+ за 40% дохода.

Платежные системы

Партнеры ежемесячно получают выплаты в евро через Neteller, Skrill или банковский перевод без ограничений на снятие средств. Минимальный порог оплаты для всех методов составляет 100 евро, но партнеры должны иметь ввиду, что могут взиматься административные сборы.

Бренды

Casilando

Casilando была основана в 2017 году и предлагает отличный выбор игр, в том числе слоты от ведущих поставщиков. Они предлагают оптимизированные игры для мобильных телефонов и высокие лимиты на снятие средств. Есть также версии с живыми дилерами, чтобы почувствовать атмосферу. Это казино имеет лицензии Мальты, Швеции и Великобритании.

21casino

21casino было основано в 2015 году и предлагает своим игрокам мобильное казино с лицензией UKGC, включая живые игры. На сайте есть множество рекламных акций, которые начинаются с билетов по 10 евро и включают в себя лучшие игровые автоматы, доступные на любом устройстве, включая интерактивные игры Netent. Благодаря неограниченным возможностям вывода средств, а также нулевым требованиям к ставкам, это казино популярно среди многих игроков. Казино имеет лицензии Кюрасао и Комиссии по азартным играм Великобритании.

Казино PlayGrand

Казино PlayGrand было основано в 2013 году и имеет множество преимуществ, таких как почти все азартные онлайн-игры с генератором случайных чисел от Netent и лицензией UKGC. PlayGrand также обеспечивает обслуживание клиентов 24/7; у них есть VIP-клуб для постоянных игроков. Живое казино работает отлично и доступно на настольных и мобильных устройствах.

Fruity Casa

Fruity Casa было основано в 2014 году и принадлежит компании White Hat Gaming Limited. Casa Casino имеет низкие требования к ставкам, огромный выбор игр и достаточное количество игровых автоматов Netent, защищенных SSL-шифрованием. Сайт предлагает функцию живого чата, чтобы дать игрокам возможность получить быструю помощь от эксперта, когда это необходимо. В казино также есть прогрессивные джекпоты и VIP-программа, чтобы сделать игру еще более захватывающей.

Почему стоит выбрать партнерскую программу Branders Partners

Branders Partners использует передовое программное обеспечение, чтобы помочь партнерам достичь своих целей и задач. Платформа Egass предоставляет партнерам доступ к пользовательским отчетам, маркетинговым инструментам для кампаний, а также к информации об отслеживании доходов в одном месте. Партнеры могут просматривать показатели производительности или создавать конкретные подробные отчеты в зависимости от потребностей.