Основная Информация

Bright Affiliates — это партнерская программа, созданная для продвижения нескольких брендов онлайн-гемблинга — Extra Vegas Casino, Mr Slot Casino, ExtraSpel Casino, Mr Mobi Casino, CaliberBingo Casino и Mobizino Casino. Бренды полностью лицензированы и предлагают широкий выбор игр от некоторых ведущих поставщиков. Партнерская программа обеспечивает хорошие конверсии, высокую комиссию и отсутствие политики связывания при отрицательном балансе.

Модели оплаты

Revshare. Все партнеры, присоединившиеся к этой партнерской программе, будут переведены на стандартный план распределения доходов. Партнеры могут получать до 50% дохода от привлеченных игроков. В течение первых трех месяцев аффилиаты получают фиксированную комиссию в размере 35%, а на четвертый месяц они переходят на многоуровневую комиссионную структуру.

Субпартнерство. Партнеры могут получать дополнительный комиссионный процент за всех новых партнеров, которых они привлекли к программе.

Платежные системы

Комиссия выплачивается ежемесячно около 10-го числа в евро через Skrill или банковским переводом без ограничений на снятие средств и без административных сборов. Минимальный порог оплаты для всех способов составляет 100 евро для электронных кошельков и 200 евро для банковского перевода.

Бренды

Казино Extra Vegas. Этот бренд был запущен в 2017 году компанией Celicorp Limited по лицензии властей Кюрасао. Extra Vegas имеет обширную коллекцию игр от Microgaming, Rival, Betsoft, Visionary iGaming, VIVO Gaming, Habanero, Pragmatic Play и т. д. Кроме того, это казино предлагает удобный для мобильных устройств дизайн, живой чат и удобную навигацию.

Mr Slot Казино. Казино Mr Slot, основанное в 2016 году, предлагает игры от популярных провайдеров, таких как Microgaming, NetEnt, NextGen Gaming, 1x2Games, Rabcat, Thunderkick, 2 By 2 Gaming и Elk Studios. Этот бренд казино лицензирован Управлением по азартным играм Мальты и Комиссией по азартным играм Великобритании.

Казино ExtraSpel. Казино ExtraSpel от Aspire Global International Ltd. было запущено в 2011 году с играми от NeoGames, NetEnt, Amaya (Chartwell), Big Time Gaming, High5Games, Evolution Gaming, Lightning Box, NextGen Gaming, Thunderkick и многих других. Этот бренд имеет лицензию Malta Gaming Authority.

CaliberBingo. Это онлайн-казино имеет длинную историю, начиная с 2006 года и принадлежит Innovus N.V. Casinos. Помимо популярных поставщиков игр, казино предлагает мобильный дизайн и несколько способов пополнения и вывода средств.

Почему стоит выбрать партнерскую программу Bright Affiliates

Bright Affiliates имеет обширный каталог инструментов для продвижения бренда. Они предлагают почтовые программы HTML, LP, индивидуальные баннеры и многое другое, чтобы увеличить количество рефералов на каждого партнера; все доступно после регистрации в программе. Комиссионные основаны на чистом доходе от игроков и могут быть увеличены до 50% за отличные результаты.