Основная Информация

Партнерская программа Casino Portugal Affiliados позволяет получать регулярный доход за счет привлечения пользователей в одноименное казино. Единственная предлагаемая модель сотрудничества — Revshare. Участники получают 40% прибыли сайта от привлеченных клиентов. Каждый зарегистрированный на сайте пользователь имеет возможность зарабатывать на партнерской программе.

Модели оплаты

Участники партнерской программы Portugal Casino могут зарабатывать по модели Revshare. Ставка на него стандартная и не меняется в зависимости от количества приглашенных игроков. Это 40% чистой прибыли оператора от привлеченных пользователей. Вы можете получать деньги неограниченное время, при этом рефералы будут пополнять счет. Учитываются ставки, сделанные в любом виде развлечений из каталога. Других моделей оплаты в партнерской программе нет.

Платежные системы

Благодаря хорошей конверсии бренда, партнерская программа дает хорошие возможности для заработка. Позволяет сотрудничать с рекламодателем напрямую и без посредников. К преимуществам можно отнести минимальные ограничения по источникам трафика и возможность вывода от 100$.

Вы можете получить платеж в любое время – ограничений по расчетному периоду нет. Клиент закрепляется за партнером, по реферальной ссылке которого он перешел на сайт платформы. Файлы cookie не имеют срока действия.

Бренды

Casino Portugal. Casino Portugal имеет внушительную библиотеку игр от таких разработчиков, как iSoftBet, NetEnt, Pragmatic Play, Red Rake Gaming, Tom Horn Gaming, SYNOT. В казино Portugal есть все, что можно пожелать от сайта азартных онлайн-игр, и даже больше. Можно найти большой выбор слотов, доступных круглосуточно, онлайн-чат, оптимизированный для мобильных пользователей, с удобной навигацией по всем областям, что делает его простым. С высокими лимитами на снятие средств как для ставок на спорт, так и для казино, в этом месте действительно есть что-то, что может понравиться каждому.

Почему стоит выбрать партнерскую программу Casino Portugal Affiliados

Подробная статистика доступна в Личном кабинете для каждого партнера после регистрации. Помимо этого, любой участник может создавать кампании и просматривать данные по каждой из них. В разделе «Общие» указано количество переходов, регистраций, сумма ставок и прибыли. Вы также можете отслеживать информацию об отдельных приглашенных игроках.