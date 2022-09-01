Основная Информация

Chilli Partners — это партнерская программа для нескольких брендов онлайн-гемблинга — казино GetSlots, казино Pino, DuxCasino и казино HeySpin. Эта партнерская программа создана для привлечения дополнительного трафика на бренды онлайн-казино с помощью аффилиатов, кроме того, платформа предлагает хорошую комиссию, несколько онлайн-казино на выбор для продвижения и постоянную поддержку со стороны менеджеров команды.

Модели оплаты

Revshare. Эта партнерская программа предлагает своим членам стандартный комиссионный план, основанный на чистом доходе, полученном от привлеченных игроков. Эта комиссия может быть увеличена до 50% за отличные результаты.

CPA. Единовременная оплата также доступна для аффилиатов, но ее необходимо обсудить с менеджерами команды.

Субпартнерство. Этот план доступен для надежных партнеров. Партнеры могут получить дополнительные 3%, привлекая новых партнеров в программу.

Платежные системы

Платежи производятся в евро или Биткоин примерно 20-го числа каждого месяца. Доступно несколько стандартных способов вывода средств: Neteller, Skrill и банковский перевод с минимальным месячным порогом для всех вариантов, равным 50 евро.

Эта программа не имеет отрицательной политики переноса.

Бренды

Казино Pino. Казино Pino было основано в 2021 году и принадлежит казино N1 Interactive Ltd. Это казино имеет лицензию Управления по азартным играм Мальты. Казино Pino предлагает широкий выбор игр от популярных провайдеров, таких как 1x2Games, 4ThePlayer, Authentic Gaming, Avatar UX, BGAMING, Big Time Gaming и многих других. Кроме того, казино предлагает чат и несколько вариантов оплаты.

DuxCasino. Казино Dux было основано в 2020 году казино N1 Interactive Ltd. Это казино имеет лицензию Malta Gaming Authority и коллекцию игр от известных провайдеров NetEnt, Microgaming, Play’n GO, Yggdrasil Gaming, Betsoft, Quickspin, Playtech и многих других. DUxCasino предлагает несколько вариантов оплаты, чат, доступный 24/7, и удобный дизайн для мобильных устройств.

HeySpin. Казино HeySpin было запущено в 2020 году и принадлежит компании Aspire Global International Ltd. Это казино имеет две лицензии от Комиссии по азартным играм Великобритании и Управления по азартным играм Мальты. HeySpin — это платформа для многих провайдеров игр, таких как Amatic Industries, Betsoft, Endorphina, Evolution Gaming, Ezugi, Genesis Gaming, Habanero, Microgaming, NetEnt и многих других. Кроме того, это казино предлагает игрокам удобный интерфейс и развитую VIP-программу.

Почему стоит выбрать партнерскую программу Chilli Partners

Chilli Partners основан на программном обеспечении SoftSwiss. Партнеры могут использовать свою учетную запись, чтобы отслеживать, сколько комиссионных они заработали, и находить инструменты для удержания клиентов с помощью этой передовой платформы. Программа предоставляет выбор эксклюзивных казино, хорошую конверсию и разные модели выплат.