Основная Информация

Club Riches — это партнерская программа, созданная в 2021 году для продвижения нового бренда онлайн-гемблинга — Club Riches. Это онлайн-казино имеет лицензию правительства Кюрасао. Club Riches предлагает множество игр, доступных как в онлайн-формате, так и в мобильном формате. игроки могут выбирать из ведущих поставщиков программного обеспечения, таких как NetEnt, Play'n GO, Microgaming, Relax Gaming, Nolimit City, Pragmatic play, Betsoft и многих других. Казино также предоставляет услуги на нескольких языках, что упрощает работу.

Модели оплаты

Revshare. Эта программа предлагает стандартный план распределения доходов для новых игроков, делающих депозиты, начиная с 35% для 1-3 FTD и может доходить до 45% для 16+ FTD.

CPA. Гибридный. Эти планы можно обсудить с менеджерами.

Платежные системы

Программа дает своим партнерам выбор между несколькими платежными системами, такими как Skrill, Neteller, CoinsPaid и банковские переводы. Комиссия рассчитывается в конце месяца и выплачивается до 10 числа следующего месяца при достижении минимальной суммы в 100 евро. Если эта минимальная сумма не будет достигнута в течение месяца, комиссия будет перенесена до момента ее достижения. Комиссию можно оплатить в € или BTC.

Бренды

Казино Club Riches

Проект с броским названием Club Riches был запущен в 2021 году. Учредителем платформы является Media 21 B.V. с регистрацией на Кюрасао. Онлайн-казино Club Riches является частью игровой платформы вместе с разделами ставок на спорт и живыми дилерами. Азартные игры на сайте имеют лицензию Кюрасао. Казино предлагает широкий выбор азартных игр – более 2000 игровых автоматов от 39 провайдеров и сотни живых столов. Большинство онлайн-слотов позволяют бесплатно развлекаться, не требуя регистрации. Создание учетной записи вознаграждается бездепозитным бонусом в размере 20 бесплатных вращений.

Почему стоит выбрать партнерскую программу Club Riches Partners

Возможности для аффилированных партнеров на этой платформе действительно обширны. У партнеров есть шанс заработать пожизненную и неограниченную комиссию, которая может достигать 45%. Каждый получает доступ ко всем маркетинговым инструментам, что позволяет не упустить важные данные или статистику. Всем известный софт Afflika сочетает в себе возможность отслеживания статистики в режиме реального времени и детальную отчетность высочайшего уровня, а также удобный интерфейс.