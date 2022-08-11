Основная Информация

Codere Partners был создан специально для продвижения бренда Greenplay Casino. Greenplay — это онлайн-казино, в котором представлены игры от NetEnt, Microgaming и Play’n GO. Codere Partners имеет лицензию Управления по азартным играм Мальты. Этот сайт доступен на нескольких языках с мгновенным воспроизведением и мобильными опциями. Codere обещает своим партнерам поддержку, множество преимуществ, хорошие коэффициенты конверсии и своевременные выплаты.

Модели оплаты

Revshare. Эта программа предлагает стандартный план комиссионных, основанный на плане распределения доходов от привлеченных игроков. Все проценты рассчитываются индивидуально и подбираются индивидуально для каждого партнера.

CPA. План CPA также доступен для всех аффилиатов, все детали можно уточнить индивидуально у менеджеров команд, чтобы они могли удовлетворить потребности каждого аффилиата.

Субпартнерство. Этот план доступен для каждого аффилиата, который приглашает новых партнеров в программу.

Платежные системы

Комиссия представляет собой ежемесячный платеж, который вносится в евро, как правило, около 25 числа каждого месяца на банковский счет без каких-либо минимальных сумм или ограничений на снятие средств. Эта программа не имеет комиссий и отрицательного переноса.

Бренды

Green Play Casino

Green Play Casino — захватывающее и яркое онлайн-казино, которым управляет Aspire Global International LTD. Этот сайт предлагает игрокам множество различных игр от NetEnt, Microgaming, Play’n GO и многих других. В казино Green Play есть множество игр на любой вкус и потребности. В игры можно играть через веб-сайт или на мобильных устройствах. Сайт лицензирован властями Мальты.

Почему стоит выбрать партнерскую программу Codere Partners

Партнерская программа Codere предлагает множество преимуществ, таких как отсутствие отрицательных переносов, комиссий, лимитов на снятие средств, ежемесячные платежи и рекламные материалы. Для дополнительного заработка доступны субаффилиация и план CPA. Поставщики программного обеспечения высшего уровня, чат в реальном времени и удобный для мобильных устройств дизайн делают бренд конкурентоспособным среди других. На сайте также есть SSL-шифрование, чтобы обеспечить безопасность всей информации.