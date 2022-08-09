Основная Информация

Enchant Affiliates — это партнерская программа для трех брендов онлайн-казино: Arlekin Casino, Abo Casino и Casino Kakadu, о которых мы поговорим более подробно далее в статье. Партнерская программа была запущена в 2021 году и начала работать с упомянутыми брендами, все они лицензированы, в чем легко убедиться, перейдя по ссылке валидатора в футере сайта каждого казино.

Игроки в этих казино могут пополнить свой баланс десятками различных способов, включая платежи в криптовалюте. Сайты доступны на различных языках, включая не только отдельные языки, но и различные диалекты английского языка, такие как канадский и австралийский.

Партнерская программа работает с большинством стран мира, включая Германию, Канаду, Австралию, Данию, Бразилию, Новую Зеландию, Нидерланды и многие другие.

Одной из главных особенностей программы является то, что отрицательный баланс не переносится на следующий отчетный месяц.

Для его использования необходимо зарегистрироваться и заполнить стандартную форму. После этого сразу открывается личная админка, где можно создать кампанию, выбрать лендинг и далее выбрать баннер. Баннеры можно использовать, прикрепив их к своей партнерской ссылке. Также можно настроить постбэк.

Партнерская программа принимает различные типы трафика, включая SEO, ASO, FB, Google Context и крипто-трафик.

В качестве партнерской программы Enchant Affiliates использует партнерскую программу от известной платформы Softswiss.

Модели оплаты

Теперь поговорим о том, за какие виды трафика взимается плата.

Revshare.

Этот тип трафика хорошо вознаграждается, если вы предоставляете качественный трафик. Веб-мастера могут рассчитывать на 60% Revshare.

CPA/гибрид.

Этот тип трафика оплачивается следующим образом:

- CPA до 450 евро.

- Гибридный трафик до €350 +30% Revshare.



Платежные системы

Выплаты производятся на следующие платежные системы:

- Крипто

- USDT

- Банковский перевод

Порог для всех платежей не ограничен. Платежи можно производить в евро и криптовалюте. Минимальный лимит вывода составляет 200 евро.

Бренды

Партнерская программа Enchant предлагает три молодых бренда онлайн-казино, каждый из которых является самостоятельным продуктом, но имеет общую линию бонусной политики и некоторые другие сходства.

Казино Abo

Основанное в 2021 году, это казино уже зарекомендовало себя на рынках Новой Зеландии и Австралии, предлагая отличную бонусную программу с привлекательными условиями для игроков, а также потрясающий выбор игр. Дизайн сайта также не вызывает нареканий. Многие игроки устали от штампованных стереотипов о том, как должно выглядеть классическое онлайн-казино, и им нужен глоток свежего воздуха. Abo Casino имеет тему джунглей и очень приятные цвета интерфейса, поэтому игрокам нравится находиться на сайте. Этот бренд работает под юрисдикцией Hollycorn N.V. и является казино с белой маркой на платформе Softswiss.

Казино Arlekin

По сравнению с казино Abo, Arlekin, безусловно, немного контрастирует. Добро пожаловать в таинственный мир казино, дверь которого открывает коварный Арлекин. Основные цвета сайта — черный и красный, но сайт совсем не обычный. Что касается бонусов и игр, то они тоже хороши, пользователям нравятся акции, турниры и лицензионные игры. Основными рынками являются Европа, Канада и Бразилия. Здесь вы можете найти множество локализаций, включая скандинавско-норвежский язык. Этот бренд работает под юрисдикцией Dama N.V.

Казино Kakadu

Когда игроки выходят из мрака казино Арлекин, они снова оказываются в тени пальм, с обожженными ногами горячим песком возле джунглей казино Какаду, где их ждет красочный попугай-талисман и ведет их в гущу его, где их ждут такие же потрясающие бонусы и огромный ассортимент игр от десятков лучших мировых провайдеров. Казино Kakadu имеет лицензию MGA и работает под юрисдикцией N1 Interactive. Здесь вы найдете все лучшие европейские локальные платежные решения.

Почему выбирают Enchant Affiliates

Хотя Enchant Affiliates работает с 2021 года, у компании есть три крупных бренда казино с множеством высококачественных игр, которые актуальны и соответствуют потребностям игроков. У каждого филиала есть специальный менеджер казино, с которым можно обсудить любой вопрос, касающийся бизнеса казино.

Любое из предложений можно активировать за несколько минут и сразу запустить. Как серьезная партнерская программа, Enchant фокусируется на качестве, а не на количестве, и партнеры с качественным трафиком могут рассчитывать на Revshare в размере 60%.

Главным преимуществом будет потрясающий процент свежих брендов и сделок, которые основаны не на рынке, а на качестве вашего трафика.