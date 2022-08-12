Основная Информация

EuroEarners продвигает казино BetHard, казино Sverige Kronan и Suomi Vegas — все они предлагают слоты Microgaming и NetEnt, а также другие игры и столы от живых дилеров. С регистрацией на Мальте эта программа предлагает партнерам круглосуточную поддержку, которая включает гарантии оплаты и легкий вывод средств. Регистрация проста, и все условия можно легко найти на сайте.

Модели оплаты

Revshare. Партнеры получают оплату по типичной схеме распределения доходов на основе комиссионных. Сумма зависит от того, сколько чистого дохода казино получает каждый месяц, а партнеры получают более высокие уровни на основе этих цифр. Он представляет собой все их доходы, а бонусные выплаты рассчитываются как игровые выигрыши за вычетом расходов и налогов. Структура распределения доходов начинается с 25% и может быть увеличена до 50%.

Платежные системы

Партнеры гарантированно получают свои выплаты в течение первых 10 дней каждого месяца, и партнеры должны иметь на балансе не менее 100 евро. Партнеры могут выбирать между несколькими способами оплаты для получения своих доходов, включая Neteller, банковский перевод и Skrill. Эти платежи производятся только в евро, поэтому партнеры, выбирающие другую валюту, должны учитывать возможные комиссии.

Бренды

Казино Bethard

Bethard — это сайт, который, как известно, предоставляет игрокам возможность делать ставки онлайн. Он имеет обширную спортивную линейку и казино. Bethard — отличный сайт азартных игр, который предоставляет игрокам широкий выбор вариантов ставок в Интернете. Платформа с лицензией MGA и UKCG обеспечивает безопасность для всех игроков. Казино Bethard — выбор для игроков в игровые автоматы с множеством вариантов от NetEnt и Microgaming. Они предлагают щедрые бонусы и приветственные акции для новых игроков.

Sverige Kronan

Это казино использует шифрование SSL для защиты ваших транзакций и данных. Казино предлагает огромный выбор игровых автоматов, 10 различных языков для удобства игроков (включая английский), а также выгодную VIP-программу, которая позволяет всем игрокам получить доступ к более высоким рангам с более крупными предлагаемыми бонусами. В навигации легко найти игру по вкусу. Этот сайт — отличный выбор для мобильных игр.

Suomi Vegas

Первое официальное онлайн-казино было запущено еще в 2009 году и до сих пор остается известным казино. Благодаря большому выбору игровых автоматов, доступных на их веб-сайте, игроки могут удобно перемещаться по всем необходимым разделам. Этот сайт имеет лицензию на азартные игры Великобритании и круглосуточную поддержку клиентов, доступную для всех.

Почему стоит выбрать партнерскую программу EuroEarners

Программа EuroEarners — отличный способ заработать на партнерском маркетинге. Отрицательного переноса нет, минимальный порог выплаты низкий и доступно несколько различных способов оплаты. Кроме того, эта программа основана на Income Access, что очень удобно для навигации и просмотра всей статистики.