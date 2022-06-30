Основная Информация
Excel Affiliates — это профессиональная и высокодоходная партнерская программа казино, созданная опытной командой iGaming. У них более 20 лет истории в отрасли, они работают с несколькими брендами, включая Vegas Paradise, Conquer Casino, BritainBet Online и многими другими, которые можно увидеть ниже.
Модели оплаты
Revshare. Партнеры смогут получать 50% доли дохода в течение первых трех месяцев. После этого будет многоуровневая структура комиссионных, основанная на результатах работы партнера, которая может измениться в любое время. Партнеры также должны знать, что некоторые бренды казино имеют разные ставки для своих партнеров.
CPA. CPL. Гибридный. Все эти планы доступны по индивидуальному запросу и обсуждению с членами команды.
Платежные системы
Excel Affiliates — это авторитетная партнерская сеть с несколькими вариантами оплаты, как Neteller, Envoy, банковский перевод и BACS. Ваша комиссия будет выплачена в течение 20 дней после активности в предыдущем месяце, при этом минимальные выплаты составляют 20 фунтов стерлингов, минимальные выплаты через банковские переводы составляют 500 фунтов стерлингов. GBP — единственная валюта, доступная на этой платформе.
Бренды
Vegas Paradise
Currency
CAD, EUR, NOK, NZD, GBP
User Language
English, German
Support Language
English, German
Software Supplier
Thunderkick, Foxium, RabCat, ELK, Quick Spin, Blueprint Gaming, Wazdan, 1×2 Gaming, Iron Dog, LightingBox, Gamevy, Games Lab, MicroGaming, Extreme
Restricted countries
Yemen, Vanuatu, United States, United Kingdom, Ukraine, Uganda, Turkey, Trinidad and Tobago, Syrian Arab Republic, Sudan, Sri Lanka, Spain, South Sudan, Sint Maarten, Singapore, Serbia, Saudi Arabia, Samoa, Portugal, Netherlands, Malta, Lao People’s Democratic Republic, Korea, Democratic People’s republic of, Italy, Israel, Iraq, Iran, Islamic Republic of, Guyana, Guam, France, Ethiopia, Cyprus, Curaçao, Bonaire, Sint Eustatius and Saba, Australia, Aruba, American Samoa, Afghanistan
Payment System
Credit Card, iDEAL, Skrill, Neteller, Sofort, Trustly, PayPal, Qiwi, Webmoney, GiroPay, Paysafecard, EUTeller, PaybyPhone
Licence Type
MGA, UKGC
Product Type
Casino, Betting
Conquer Casino
Currency
CAD, EUR, USD, NZD, GBP
User Language
English, German
Support Language
English, German
Software Supplier
NetEnt, Scientific Games, Thunderkick, Foxium, Games Warehouse, 2by2 Gaming, Pear Fiction Gaming, Storm Gaming, Fortune factory, ELK, Blueprint Gaming, Genii, 1×2 Gaming, NYX Gaming Group, Iron Dog, LightingBox, Gamevy, Games Lab, MicroGaming, Bet gaming, Chance Interactive, Switch Studios, Crazy Tooth Studio, Slingshot, PlaySon, Play’n’Go, Extreme, Wazdan Gaming
Restricted countries
Zambia, Yemen, Virgin Islands, British, Vietnam, Uzbekistan, United States Minor Outlying Islands, United States, Ukraine, Uganda, Turkmenistan, Turkey, Tunisia, Tokelau, Thailand, Tajikistan, Taiwan, Province of China, Syrian Arab Republic, Sweden, Swaziland, Suriname, Sudan, Sri Lanka, Spain, Slovenia, Slovakia, Serbia, Senegal, Romania, Portugal, Poland, Philippines, Palestinian Territory, Occupied, Pakistan, Oman, Nigeria, Netherlands, Nepal, Namibia, Mozambique, Morocco, Montenegro, Mongolia, Malaysia, Malawi, Luxembourg, Lithuania, Libyan Arab Jamahiriya, Liberia, Lebanon, Latvia, Kyrgyzstan, Korea, Democratic People’s republic of, Kenya, Jordan, Jamaica, Italy, Ireland, Iraq, Iran, Islamic Republic of, Hungary, Haiti, Greece, Ghana, Gambia, Gabon, France, Ethiopia, Eritrea, Egypt, Djibouti, Denmark, Czech Republic, Cyprus, Cuba, Croatia, Congo, Democratic Republic of the, Congo, Colombia, China, Bulgaria, Belgium, Australia, American Samoa, Afghanistan
Payment System
Credit Card, iDEAL, Skrill, Neteller, Sofort, Trustly, PayPal, Qiwi, Webmoney, GiroPay, Paysafecard, Pay by phone/bill, EUTeller
Licence Type
MGA
Product Type
Casino
The Gold Lounge
Currency
CAD, EUR, NOK, NZD, GBP
User Language
English, Finnish, German, Norwegian Nynorsk, Norwegian
Support Language
English, German
Software Supplier
Thunderkick, Foxium, RabCat, Games Warehouse, Storm Gaming, Fortune factory, ELK, Quick Spin, Blueprint Gaming, Wazdan, Genii, 1×2 Gaming, NYX Gaming Group, Iron Dog, LightingBox, Gamevy, Games Lab, MicroGaming, Bet gaming, Switch Studios, Crazy Tooth Studio, Slingshot, Play’n’Go, Extreme, Just For The Win, Atomic Spin, Bluberi
Restricted countries
Zambia, Yemen, Virgin Islands, British, Vietnam, Uzbekistan, United States Minor Outlying Islands, United States, Ukraine, Uganda, Turkmenistan, Turkey, Tunisia, Tokelau, Thailand, Tajikistan, Taiwan, Province of China, Syrian Arab Republic, Sweden, Swaziland, Suriname, Sudan, Sri Lanka, Spain, Slovenia, Slovakia, Serbia, Senegal, Romania, Portugal, Poland, Philippines, Palestinian Territory, Occupied, Pakistan, Oman, Nigeria, Netherlands, Nepal, Namibia, Mozambique, Morocco, Montenegro, Mongolia, Malaysia, Malawi, Luxembourg, Lithuania, Libyan Arab Jamahiriya, Liberia, Lebanon, Latvia, Kyrgyzstan, Korea, Democratic People’s republic of, Kenya, Jordan, Jamaica, Italy, Ireland, Iraq, Iran, Islamic Republic of, Hungary, Haiti, Greece, Ghana, Gambia, Gabon, France, Ethiopia, Eritrea, Egypt, Djibouti, Denmark, Czech Republic, Cyprus, Cuba, Croatia, Congo, Democratic Republic of the, Congo, Colombia, China, Bulgaria, Belgium, Australia, American Samoa, Afghanistan
Payment System
iDEAL, Skrill, EcoPayz, Neteller, Sofort, Trustly, PayPal, Interac, Boku, GiroPay, Paysafecard, UKash
Licence Type
GibraltarGC
Product Type
Casino, Bingo
BritainBet
Currency
CAD, EUR, USD, NZD, GBP
User Language
English
Support Language
English
Software Supplier
NetEnt, Fugaso, Thunderkick, Foxium, Games Warehouse, Triple Edge Studios, Storm Gaming, Fortune factory, ELK, Quick Spin, Blueprint Gaming, Genii, Habanero, Spinomenal, Tom Horn, NextGen Gaming, 1×2 Gaming, Rival, NYX Gaming Group, Revolver, Iron Dog, LightingBox, Gamevy, Kalamba Games, Games Lab, MicroGaming, QuickFire, NoLimit City, Snowborn, Bet gaming, Switch Studios, Crazy Tooth Studio, Slingshot, Pulse8, GameBurgetStudios, Play’n’Go, Extreme, Just For The Win, All41Studios, Atomic Spin, Super spade games, NeonValley, AlchemyGaming, Golden Coin, Half Pixel Studios, Neko Games, Simpleplay, Lucky Strike
Restricted countries
Zambia, Yemen, Virgin Islands, British, Vietnam, Uzbekistan, United States Minor Outlying Islands, United States, Ukraine, Uganda, Turkmenistan, Turkey, Tunisia, Tokelau, Thailand, Tajikistan, Taiwan, Province of China, Syrian Arab Republic, Sweden, Swaziland, Suriname, Sudan, Sri Lanka, Spain, Slovenia, Slovakia, Serbia, Senegal, Romania, Portugal, Poland, Philippines, Palestinian Territory, Occupied, Pakistan, Oman, Nigeria, Netherlands, Nepal, Namibia, Mozambique, Morocco, Montenegro, Mongolia, Malaysia, Malawi, Luxembourg, Lithuania, Libyan Arab Jamahiriya, Liberia, Lebanon, Latvia, Kyrgyzstan, Korea, Democratic People’s republic of, Kenya, Jordan, Jamaica, Italy, Ireland, Iraq, Iran, Islamic Republic of, Hungary, Haiti, Greece, Ghana, Gambia, Gabon, France, Ethiopia, Eritrea, Egypt, Djibouti, Denmark, Czech Republic, Cyprus, Cuba, Croatia, Congo, Democratic Republic of the, Congo, Colombia, China, Bulgaria, Belgium, Australia, American Samoa, Afghanistan
Payment System
Credit Card, iDEAL, Skrill, Neteller, Sofort, Trustly, PayPal, Qiwi, Webmoney, GiroPay, Paysafecard, EUT
Product Type
Casino, Betting
Great Britain Casino
Currency
CAD, EUR, NOK, NZD, GBP
User Language
English, Finnish, German, Norwegian
Support Language
English, German
Software Supplier
NetEnt, Foxium, Games Warehouse, Storm Gaming, Fortune factory, ELK, Quick Spin, Blueprint Gam
Restricted countries
Zambia, Yemen, Virgin Islands, British, Vietnam, Uzbekistan, United States Minor Outlying Islands, United States, Ukraine, Uganda, Turkmenistan, Turkey, Tunisia, Tokelau, Thailand, Tajikistan, Taiwan, Province of China, Syrian Arab Republic, Sweden, Swaziland, Suriname, Sudan, Sri Lanka, Spain, Slovenia, Slovakia, Serbia, Senegal, Romania, Portugal, Poland, Philippines, Palestinian Territory, Occupied, Pakistan, Oman, Nigeria, Netherlands, Nepal, Namibia, Mozambique, Morocco, Montenegro, Mongolia, Malaysia, Malawi, Luxembourg, Lithuania, Libyan Arab Jamahiriya, Liberia, Lebanon, Latvia, Kyrgyzstan, Korea, Democratic People’s republic of, Kenya, Jordan, Jamaica, Italy, Ireland, Iraq, Iran, Islamic Republic of, Hungary, Haiti, Greece, Ghana, Gambia, Gabon, France, Ethiopia, Eritrea, Egypt, Djibouti, Denmark, Czech Republic, Cyprus, Cuba, Croatia, Congo, Democratic Republic of the, Congo, Colombia, China, Bulgaria, Belgium, Australia, American Samoa, Afghanistan
Payment System
Credit Card, iDEAL, Skrill, EcoPayz, Neteller, Sofort, Trustly, PayPal, Interac, Boku, GiroPay, Paysafecard, UKash
Licence Type
Gibraltar, UKGC
Product Type
Casino, Bingo
Grand Master Jack
Currency
EUR, USD, GBP, JPY, INR
User Language
English, German
Support Language
English, Finnish, Japanese
Software Supplier
NetEnt, Thunderkick, Foxium, RabCat, Quick Spin, Wazdan, NextGen Gaming, Iron Dog, LightingBox, Gamevy, Games Lab, MicroGaming, Extreme, ELK Gaming
Restricted countries
Zimbabwe, Zambia, Yemen, Virgin Islands, U.S., Virgin Islands, British, Vietnam, Vanuatu, Uzbekistan, United States Minor Outlying Islands, United States, United Kingdom, Ukraine, Uganda, Turks and Caicos Islands, Turkmenistan, Turkey, Trinidad and Tobago, Tokelau, Thailand, Tajikistan, Taiwan, Province of China, Syrian Arab Republic, Switzerland, Sweden, Suriname, Sudan, Sri Lanka, Spain, Slovenia, Slovakia, Serbia, Senegal, Saudi Arabia, Romania, Reunion, Portugal, Poland, Philippines, Palestinian Territory, Occupied, Pakistan, Oman, Nigeria, Niger, New Caledonia, Netherlands, Nepal, Namibia, Mozambique, Montserrat, Montenegro, Mongolia, Martinique, Malaysia, Malawi, Luxembourg, Lithuania, Libyan Arab Jamahiriya, Liberia, Latvia, Lao People’s Democratic Republic, Kyrgyzstan, Korea, Republic of, Korea, Democratic People’s republic of, Kenya, Jordan, Jamaica, Italy, Israel, Iraq, Iran, Islamic Republic of, Hungary, Haiti, Guadeloupe, Greece, Ghana, Germany, Gambia, Gabon, French Guiana, France, Estonia, Eritrea, Djibouti, Denmark, Czech Republic, Cyprus, Cuba, Croatia, Congo, Democratic Republic of the, Congo, Colombia, Christmas Island, China, Chile, Bulgaria, Belgium, Belarus, Australia, American Samoa, Afghanistan
Payment System
Visa, Credit Card, Skrill, EcoPayz, Neteller, Trustly, PayPal, Interac, MasterCard, Qiwi, Webmoney, GiroPay, Paysafecard, PaybyPhone
Licence Type
MGA, UKGC
Product Type
Casino, Live Casino
Spinzwin
Currency
CAD, EUR, USD, NZD, GBP
User Language
English, German
Support Language
English, German
Software Supplier
NetEnt, Thunderkick, Foxium, Games Warehouse, Storm Gaming, Fortune factory, ELK, Quick Spin, Blueprint Gaming, Genii, NextGen Gaming, 1×2 Gaming, NYX Gaming Group, Iron Dog, LightingBox, Gamevy, Games Lab, MicroGaming, QuickFire, Bet gaming, Switch Studios, Crazy Tooth Studio, Slingshot, Play’n’Go, Extreme, Just For The Win, Atomic Spin
Restricted countries
Yemen, Vanuatu, United States, United Kingdom, Ukraine, Uganda, Turkey, Trinidad and Tobago, Syrian Arab Republic, Sudan, Sri Lanka, Spain, South Sudan, Sint Maarten, Singapore, Serbia, Saudi Arabia, Samoa, Portugal, Netherlands, Malta, Lao People’s Democratic Republic, Korea, Democratic People’s republic of, Italy, Israel, Iraq, Iran, Islamic Republic of, Guyana, Guam, France, Ethiopia, Cyprus, Curaçao, Bonaire, Sint Eustatius and Saba, Australia, Aruba, American Samoa, Afghanistan
Payment System
Credit Card, iDEAL, Skrill, Neteller, Sofort, Trustly, PayPal, Qiwi, Webmoney, GiroPay, Paysafecard, EUTeller, PaybyPhone
Licence Type
MGA, UKGC
Product Type
Casino, Betting
Fruity King Casino
Currency
CAD, EUR, USD, NZD, GBP
User Language
English, German
Support Language
English, German
Software Supplier
NetEnt, Scientific Games, Big Time Gaming, Foxium, Games Warehouse, Pear Fiction Gaming, Storm Gaming, Fortune factory, ELK, Quick Spin, Blueprint Gaming, 1×2 Gaming, NYX Gaming Group, Iron Dog, LightingBox, Gamevy, Games Lab, MicroGaming, QuickFire, Chance Interactive, Crazy Tooth Studio, Slingshot, Play’n’Go, Extreme, Just For The Win, Thunderkick Gaming
Payment System
Credit Card, iDEAL, Skrill, Neteller, Sofort, Trustly, PayPal, Qiwi, Webmoney, GiroPay, Paysafecard, Pay by phone/bill, EUTeller
Licence Type
MGA, UKGC
Product Type
Casino
Monster Casino
Currency
CAD, EUR, NOK, USD, NZD, GBP
User Language
English, Finnish, German, Norwegian
Support Language
English, German
Software Supplier
NetEnt, Red Tiger Gaming, Scientific Games, IGT, Foxium, ELK, Blueprint Gaming, Yggdrasil, NYX Gaming Group, Iron Dog, LightingBox, Rising Entertainment, Eyecon, IWG, Konami, Extreme, Felt Games, Netkan
Payment System
iDEAL, Skrill, Sofort, Boku, GiroPay, UKash
Licence Type
UKGC
Product Type
Casino, Bingo
Online Casino London
Currency
GBP
User Language
English
Support Language
English
Software Supplier
NetEnt, Scientific Games, Blueprint Gaming, Genii, MicroGaming, PlaySon, Tom Horn Gaming
Payment System
Visa, Maestro, PayPal, MasterCard, Paysafecard, Pay by phone/bill
Licence Type
UKGC, AGCC
Product Type
Casino
Почему стоит выбрать партнерскую программу Excel
Excel Affiliates — авторитетная партнерская сеть с более чем 20-летним опытом. Они предлагают несколько комиссионных сделок, а также отличную поддержку клиентов для тех, кто в этом нуждается. Их минимальный порог вывода средств начинается всего с 20 фунтов стерлингов, поэтому вы можете попробовать без риска.