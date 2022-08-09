Основная Информация

Frank Affiliates — это официальная партнерская программа казино, созданная для маркетинга Frank Casino. Участникам доступен ряд игр от замечательных поставщиков, таких как NetEnt, Microgaming, NYX Interactive, Betsoft и многих других. Игроки могут пользоваться качественными акциями, включая приветственные бонусы, которые помогут партнерам начать работу, а также получать хорошие комиссионные. Онлайн-казино Frank существует уже около полувека, и этот бренд не только имеет высокие коэффициенты конверсии, но и щедрую структуру комиссий по распределению доходов.

Модели оплаты

Revshare. Партнерская программа является многоуровневой, и партнеры будут получать доход в зависимости от количества игроков, вносящих депозиты, которых они направляют в казино. Партнеры, которые могут реферировать большие объемы трафика, имеют возможность более быстрого прохождения этих уровней за счет привлечения большего количества депозитов. Ставка начинается от 25% и может быть увеличена до 40% при привлечении 36+ FTDS в месяц.

Субпартнерство. Партнеры могут получать ежемесячный бонус за всех прямых рефералов, которых они привлекают в программу.

Платежные системы

Партнерская программа Frank выплачивается один раз в конце каждого месяца посредством банковского перевода, Skrill или Neteller. Партнеры получают выплаты, когда комиссия за этот месяц достигает 100 евро;

Бренды

Франк Казино

Онлайн-казино Франк предлагает посетителям софт от всемирно известных провайдеров, среди которых Playtech, Evolution Gaming, Playson, NetEnt, Microgaming. Помимо видеослотов, на сайте представлена ​​большая коллекция игр с живыми дилерами, рулетка, видеопокер, блэкджек и другие азартные игры. Официальный сайт Frank Casino, принадлежащий Sunlet Services Ltd., был запущен в 2014 году. Сайт работает на основе мальтийской лицензии, казино использует только лицензионное программное обеспечение. Всего в коллекции казино более 2000 игр, которые рассортированы по категориям. Каждый клиент быстро найдет свою любимую игру с помощью системы фильтрации и строки поиска.

Почему стоит выбрать партнерскую программу Frank

Frank Affiliates — лучшее место для любого партнера, который хочет зарабатывать деньги в Интернете. Они предлагают отличные функции и инструменты для отслеживания статистики, легкий доступ через программное обеспечение партнерской матрицы, низкий минимальный порог оплаты, отсутствие отрицательного переноса и отсутствие связывания. Эта платформа позволяет использовать несколько валют и способов оплаты.