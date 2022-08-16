Основная Информация

GoGame Partners — это партнерская программа, созданная для Casushi Casino, FruitKings Casino, Peachy Games Casino, Play Sunny UK Casino, MyJackpotCasino и PlaySunny Casino. Игроки получают доступ к играм от Microgaming, NetEnt, Yggdrasil Gaming и многих других популярных поставщиков программного обеспечения. Эта программа лицензирована Комиссией по азартным играм Великобритании. Менеджеры команды делают все возможное, чтобы аффилиатам платили точно в срок каждый месяц.

Модели оплаты

Revshare. Партнеры, присоединившиеся к программе, будут включены в стандартный план распределения доходов. Эта схема гарантирует аффилиатам получение процентной доли дохода от общего ежемесячного депозита их игроков. Комиссионная структура доли дохода может варьироваться в зависимости от казино, но процент начинается с 25% и доходит до 40% для VIP-партнеров.

Платежные системы

Комиссия выплачивается ежемесячно, и партнеры получат средства в течение 10 дней. Платежи осуществляются банковским переводом с минимальным порогом оплаты 50 фунтов стерлингов в месяц (или эквивалент в евро). Все платежи производятся в евро или британских фунтах стерлингов. Есть лимиты на вывод средств.

Бренды

Casushi казино

Casushi Casino — это новый и захватывающий способ для игроков развлечься в Интернете. Они предлагают широкий выбор слотов от ведущих провайдеров программного обеспечения, включая Netent или Microgaming. Они не только предлагают крутые игры, но и версии с живыми дилерами, чтобы чувствовать себя так же, как в реальном казино. Казино имеет британскую лицензию на азартные игры.

Peachy Games

Казино Peachy предлагает большой выбор различных игр, а поддержка в чате доступна круглосуточно и без выходных, чтобы помочь игрокам или ответить на любые вопросы, которые могут возникнуть во время игры. Удобный веб-сайт позволяет любому найти нужную игру. На сайте представлены различные провайдеры программного обеспечения, предлагаются живые игры, а сайт оптимизирован таким образом, что любое мобильное устройство или планшет отлично работает на их платформе.

Казино Peachy Games предлагает огромный выбор игровых автоматов от 1x2Gaming, Blueprint Gaming, Elk Studios, Evolution Gaming, Microgaming, NetEnt и многих других.

Почему стоит выбрать партнерскую программу Gogame Partners

Игровое партнерство — это надежная платформа для аффилиатов, которые хотят зарабатывать больше, чем в одном казино. Компания предлагает низкий минимальный порог оплаты, отсутствие отрицательного переноса и связывания между брендами. Партнеры GoGame предлагают несколько валют на выбор. Они также охватывают пять популярных брендов, чтобы упростить привлечение новых игроков.